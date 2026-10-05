JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Aurél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Solére a hírnév árnyoldalát is megtapasztalta: „Sok barátságom szakadt meg a féltékenység miatt”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors X-Faktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 05. 17:30
Bye Alexmentor
Bár sokan még csak most ismerkednek a nevével, az énekesnő olyan irigylésre méltó határo­zott­sággal robbant be a show-műsorba, mintha világéletében erre készült volna. Nem titok, hogy Solére csillogása mögött kőkemény önismereti munka és rengeteg fejlődés áll.
N. V.
A szerző cikkei

Solére esetében már egészen korán körvonalazódott a jövő, ám sokaknak hosszú évekbe telik, mire rátalálnak a hozzájuk illő hivatásra.

Soléreben gyerekkora óta kűzd a megfelelési kényszerrel
Solére már kicsiként is tudta, hogy énekesnő szeretne lenni (Fotó: hot! magazin/ RTL)

Solére-ben sok megfelelési kényszer van

Már kisgyerekként, amikor megkérdezték, mi leszek, ha nagy leszek, azonnal rávágtam, hogy énekesnő. Számomra ez sosem volt kérdés, hiszen rendkívül korán ráleltem a hivatásomra. Ennek ellenére rengeteg időre és tapasztalásra volt szükségem ahhoz, hogy megérkezzek önmagamhoz" – kezdte a hot!-nak az X-Faktor új mentora.

Napjainkban rengeteg nő küzd a külvilág elvárásaival, a folyamatos társadalmi nyomás alól az énekesnő sem kivétel.

Sok megfelelési kényszer van bennem, ami kiskorom óta elkísér. Szerintem rengeteg olyan társadalmi elvárás nehezedik ránk, ami kifejezetten toxikus. Számomra nagyon érdekes látni, hogyan harcol belül a rebellis és a bizonyítani vágyó énem, amiből megszületik a valódi személyiségem.

Ugyan a családja eleinte nehezen hitte el, hogy az álmai valósággá válhatnak, szerencsére ma már egy biztos és szerető bázisra támaszkodva építheti a karrierjét.

„Van egy támogató közeg mögöttem, ami nagyon fontos, hiszen ha ez nincs meg, akkor sokkal nehezebb. Ám ez nálam sem volt mindig így. A családom sokáig nem támogatta, hogy zenész legyek, mert nem gondolták, hogy ez össze fog jönni.”

A hírnév miatt komoly csalódások is érték, ám ezekre a nehézségekre a gyönyörű mentor ma már kifejezetten pozitívan tekint.

Nagyon sok barátságom szakadt meg a hírnév vagy a féltékenység miatt, amire egyáltalán nem számítottam. Ezek iszonyúan nehéz dolgok, ám valahogy mégis mindig hinni kell magunkban és abban, hogy azért történnek ezek a traumák és megpróbáltatások, mert az univerzum jót akar nekünk, és a megfelelő irányba terel bennünket.

Rájött, hogy tartalékolnia kell az energiáit.
Új arc a mentorcsapatban (Fotó: hot! magazin/ RTL)

Solére: „Régen hagytam, hogy visszaéljenek a bizalmammal”

A sok munka és a pörgős életvitel nemcsak sikereket hozott számára, hanem egy irigylésre méltó határozottságot is.

„Ha valaki átlépi a határaimat, azt már nem viselem el. Régen sajnos hagytam, hogy visszaéljenek a bizalmammal, és szinte mindent azonnal megbocsátottam. Mostanra viszont rengeteg tennivalóm van, folyamatosan pörgök és dolgozom, így egyszerűen nincs időm arra, hogy ezredjére is újabb bőrt húzzak le egy adott helyzetről” – mesélte.

Bár sugárzó személyiségével az X-­Fak­tor mentorcsapatának aminek Gáspár Laci, Bye Alex és Majka is tagja Solére a legüdébb színfolt lett, nem titkolja, hogy a kamerák mögötti kőkemény tempó kihívást jelentett számára.

Bele kellett rázódnom abba, hogy napi több órát forgatok, és mindenhol kamerák vesznek körül. Ez egyébként egy nagyon komoly szellemi és testi megterhelés. Rendkívül tanulságos időszak volt ez számomra: rájöttem, hogy be kell osztanom az energiáimat, és elképesztően tudatosnak kell lennem. Nagyon oda kell figyelnem az étkezésre is, hogy mentálisan is képes legyek megfelelően funkcionálni.

hot hétfői címlap feltöltés Tilos felhasználni 2026. 09. 30. előtt! Horváth Éva Gergely Róbert Katona Mazsi Sáfrány Emese Roy
Az e heti hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz! (Fotó: hot! magazin)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu