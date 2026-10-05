Solére a hírnév árnyoldalát is megtapasztalta: „Sok barátságom szakadt meg a féltékenység miatt”

Solére esetében már egészen korán körvonalazódott a jövő, ám sokaknak hosszú évekbe telik, mire rátalálnak a hozzájuk illő hivatásra.

Solére már kicsiként is tudta, hogy énekesnő szeretne lenni (Fotó: hot! magazin/ RTL)

Solére-ben sok megfelelési kényszer van

„Már kisgyerekként, amikor megkérdezték, mi leszek, ha nagy leszek, azonnal rávágtam, hogy énekesnő. Számomra ez sosem volt kérdés, hiszen rendkívül korán ráleltem a hivatásomra. Ennek ellenére rengeteg időre és tapasztalásra volt szükségem ahhoz, hogy megérkezzek önmagamhoz" – kezdte a hot!-nak az X-Faktor új mentora.

Napjainkban rengeteg nő küzd a külvilág elvárásaival, a folyamatos társadalmi nyomás alól az énekesnő sem kivétel.

Sok megfelelési kényszer van bennem, ami kiskorom óta elkísér. Szerintem rengeteg olyan társadalmi elvárás nehezedik ránk, ami kifejezetten toxikus. Számomra nagyon érdekes látni, hogyan harcol belül a rebellis és a bizonyítani vágyó énem, amiből megszületik a valódi személyiségem.

Ugyan a családja eleinte nehezen hitte el, hogy az álmai valósággá válhatnak, szerencsére ma már egy biztos és szerető bázisra támaszkodva építheti a karrierjét.

„Van egy támogató közeg mögöttem, ami nagyon fontos, hiszen ha ez nincs meg, akkor sokkal nehezebb. Ám ez nálam sem volt mindig így. A családom sokáig nem támogatta, hogy zenész legyek, mert nem gondolták, hogy ez össze fog jönni.”

A hírnév miatt komoly csalódások is érték, ám ezekre a nehézségekre a gyönyörű mentor ma már kifejezetten pozitívan tekint.

Nagyon sok barátságom szakadt meg a hírnév vagy a féltékenység miatt, amire egyáltalán nem számítottam. Ezek iszonyúan nehéz dolgok, ám valahogy mégis mindig hinni kell magunkban és abban, hogy azért történnek ezek a traumák és megpróbáltatások, mert az univerzum jót akar nekünk, és a megfelelő irányba terel bennünket.

Új arc a mentorcsapatban (Fotó: hot! magazin/ RTL)

Solére: „Régen hagytam, hogy visszaéljenek a bizalmammal”

A sok munka és a pörgős életvitel nemcsak sikereket hozott számára, hanem egy irigylésre méltó határozottságot is.

„Ha valaki átlépi a határaimat, azt már nem viselem el. Régen sajnos hagytam, hogy visszaéljenek a bizalmammal, és szinte mindent azonnal megbocsátottam. Mostanra viszont rengeteg tennivalóm van, folyamatosan pörgök és dolgozom, így egyszerűen nincs időm arra, hogy ezredjére is újabb bőrt húzzak le egy adott helyzetről” – mesélte.