Rendőrséget riasztottak a Megasztár forgatására, óriási balhé kerekedett Varga Irén miatt

Úgy tűnik, Varga Irén az X-Faktor után a Megasztárban akar befutni végre, és ez az ő esetében sosem egyszerű vállalás. A botrányhős a kulisszák mögött összeszólalkozott Pikács Violettával, a Diridáré műsorvezetőjével, és heves vitába keveredtek, aminek a vége az lett, hogy P. Violetta a rendőrséget riasztotta.

A Megasztár 2026 legnagyobb botránya Varga Irénnek köszönhető (Fotó: TV2)

Botrány: Rendőröket hívtak a Megasztár forgatására

A két nő a Megsztár forgatásán találkozott, ahol hamar előkerültek a múltbéli sérelmek, és úgy tűnik, egyikük sem ugyanúgy emlékszik arra, hogyan kezdődött Varga Irén térhódítása az interneten. Irénke le is döbbent, mikor először meglátta ősellenségét a kulisszák mögött, és így nyilatkozott a kameráknak:

A Pikács Violetta az egyik legnagyobb utálóm, aki megölne egy kanál vízbe. Azt találta ki, hogy én általa lettem sztár

– jegyezte meg Irén. A másik oldal pedig így vélekedett:

P. Violetta a Diridáré című mulatós televíziós műsort vezette (Fotó: TV2)

Világszerte ismert művésznő vagyok. Rengeteg embert tettem ismerté Európában a Diridáré mulatós showm-ban. Varga Irént is én sztároltam be. Meg lehet nézni, hogy az én mulatós műsoromban lett híres

– jelentette ki Pikács Violetta. Irénke azonban úgy döntött, pontot tesz az ügy végére, odasétált Violettához, és hozzávágta nyers véleményét az ügyről.