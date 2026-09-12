Rendőrséget riasztottak a Megasztár forgatására, óriási balhé kerekedett Varga Irén miatt

Úgy tűnik, Varga Irén az X-Faktor után a Megasztárban akar befutni végre, és ez az ő esetében sosem egyszerű vállalás. A botrányhős a kulisszák mögött összeszólalkozott Pikács Violettával, a Diridáré műsorvezetőjével, és heves vitába keveredtek, aminek a vége az lett, hogy P. Violetta a rendőrséget riasztotta.
A két nő a Megsztár forgatásán találkozott, ahol hamar előkerültek a múltbéli sérelmek, és úgy tűnik, egyikük sem ugyanúgy emlékszik arra, hogyan kezdődött Varga Irén térhódítása az interneten. Irénke le is döbbent, mikor először meglátta ősellenségét a kulisszák mögött, és így nyilatkozott a kameráknak:
A Pikács Violetta az egyik legnagyobb utálóm, aki megölne egy kanál vízbe. Azt találta ki, hogy én általa lettem sztár
– jegyezte meg Irén. A másik oldal pedig így vélekedett:
Világszerte ismert művésznő vagyok. Rengeteg embert tettem ismerté Európában a Diridáré mulatós showm-ban. Varga Irént is én sztároltam be. Meg lehet nézni, hogy az én mulatós műsoromban lett híres
– jelentette ki Pikács Violetta. Irénke azonban úgy döntött, pontot tesz az ügy végére, odasétált Violettához, és hozzávágta nyers véleményét az ügyről.
Te nem vagy senki. Nulla vagy. Én vagyok a legnagyobb sztár, maga az ikon. Nem te tettél engem sztárrá. Amikor a Diridáré műsorba elmentem, te kitettél, mint egy kutyát
– jelentette ki Varga Irén. A szócsata azonban odaáig fajult, hogy P. Violetta a kezével jelezte, hogy menjen a közeléből Irénke, aki nem bírt magával, és rácsapott arra. Pikács Violettának pedig nem kellett több, telefont ragadott és rendőrt akart hívatni, majd megjegyezte: „Nem ajánlom, hogy bárki közelébe menjen, ő mindenkire veszélyes!” A balhénak azonban óriási fordulat lett a vége, de ezt csak a vasárnap esti Megasztár adásból tudhatjuk meg.
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