A rocklegendák, vagyis Freddie Mercury és Eric Carr halálának 35. évfordulója különleges alkalom arra, hogy felidézzük a Queen és a KISS történetét. A két világhírű rockzenekar egészen eltérő zenei világot képviselt, mégis mindkettő meghatározó szerepet játszott a könnyűzene történetében.

Eric Carr, a november 24-én elhunyt nagy rocklegendák egyike. Fotó: AFP

Rocklegendák, akik örökre beírták magukat a zenetörténetbe

Freddie Mercury 1946-ban, Zanzibáron született Farrokh Bulsara néven. A Queen frontembereként olyan slágerekkel hódította meg a világot, mint a Bohemian Rhapsody vagy a We Are the Champions. Különleges hangja és lehengerlő színpadi jelenléte a rockzene egyik legnagyobb alakjává tette. Az énekes 45 évesen, AIDS következtében kialakult tüdőgyulladásban hunyt el. A betegségéről a halála előtti napon, 1991. november 23-án adott ki közleményt, aminek apropóján szintén kitölthetsz egy kvízt magáról Freddie Mercury-ról az Origo oldalán a linkre kattintva.

Eric Carr, a KISS legendás dobosa

Eric Carr 1980-ban csatlakozott a KISS együtteshez, miután Peter Criss távozott a zenekarból. A rókát megformáló, The Fox néven ismert dobos hamar a rajongók kedvencévé vált. Carr 41 éves korában, szívrák következtében hunyt el.

A két zenész öröksége máig meghatározó. Te vajon mennyit tudsz a Queen és a KISS legnagyobb slágereiről, tagjairól és történetéről? Töltsd ki nyolckérdéses rockzenei kvízünket és derítsd ki, igazi rockrajongó vagy-e!