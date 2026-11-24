Igazi időutazásra invitálta a nézőket Gubik Petra a TV2 sikerműsora, a Sztárban Sztár Gála második élő adásában. A tematikus estén minden versenyző egy-egy emlékezetes filmzenével készült, Petra pedig a Vissza a jövőbe című kultikus alkotás világát idézte meg. A The Power of Love című dalt adta elő - amelyet eredetileg Huey Lewis énekelt -, miközben a film főszereplője, Marty McFly bőrébe bújt.
A produkció nem csupán az énekesnő átalakulása miatt volt különleges: a színpadon több ikonikus jelenet is életre kelt. Feltűnt Doki, megérkezett az időutazás legendás járműve, a DeLorean, de Marty szülei és a rettegett Biff sem maradhattak ki a látványos show-ból. A produkció óriási sikert aratott, Petra pedig láthatóan lubickolt a szerepben. Mint utólag elárulta, számára már önmagában az is felejthetetlen élményt jelentett, hogy egy ilyen legendás film részese lehetett néhány percre.
„Nagyon jól éreztem magam, fantasztikus élmény volt! Rengeteg ember dolgozik a háttérben azon, hogy egy ilyen produkció valóban életre keljen. Mi természetesen otthon is rengeteget gyakorlunk, a próbákon pedig minden szabad percet kihasználunk. Még a takarásban is folyamatosan készülök, de a kreatív csapat nélkül egyik produkció sem sikerülne ennyire jól” – mondta Petra.
A legnagyobb meglepetést azonban az időgép színpadra érkezése okozta számára. Nem egy egyszerű díszletről volt szó, hanem egy valódi, forgalomban lévő DeLoreanről, amelybe Petra a próbákon még be is ülhetett. Ez különösen nagy jelentőséggel bírt számára, hiszen nemcsak ő, hanem az egész családja rajong ezekért a filmekért.
Hatalmas Vissza a jövőbe-rajongó vagyok, nálunk az egész család szereti ezt a filmet. Igazi kultikus alkotás, ezért már az is óriási élmény volt, hogy ennek a történetnek a világát idézhettem meg. Ráadásul nőként egy férfi karakter, Marty McFly bőrébe bújni külön izgalmas kihívás volt. Az pedig, hogy egy valódi DeLorean érkezett a színpadra, egyszerűen leírhatatlan élményt jelentett. Alig vártam, hogy beülhessek
– árulta el.
A film kapcsán természetesen az időutazás gondolata is szóba került.
„Elsősorban a múltba utaznék, mert nagyon érdekelne, milyen volt anyukámék gyerekkora. Szívesen megnézném, hogyan éltek akkoriban, milyen volt a világ az ő szemszögükből. A jövőbe talán kevésbé vágyom, de a vadnyugatot például biztosan felkeresném, és ha már lenne egy időgépem, több korszakba is szívesen ellátogatnék, hogy körülnézzek” – mondta Petra.
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