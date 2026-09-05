T. Danny lapunkon keresztül üzent azoknak a Megasztár versenyzőknek, akik gúnyt űztek belőle

Az idei Megasztár válogatóin már az első pillanatokban akadtak csípős beszólások. Ezek közül néhány konkrétan T. Danny személyének lett címezve. Az egyik ilyen versenyző, Madaras Ádám például a megújult mentorgárdáról beszélve Curtishez hasonlította az új Megasztár mestert. T. Danny ezt akkor sem hagyta szó nélkül, azonban most lapunkon keresztül üzent is ezeknek az embereknek.

Megasztár 2026: T. Danny, a műsor egyik új mestere kapott néhány beszólást a versenyzőktől (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: ezt üzente T. Danny a beszólogatóknak

T. Dannyvel a TV2 sajtótájékozatóján volt szerencsénk interjút készíteni, ahol elmondta, hogy szerinte korántsem volt jellemző az egész évadra, hogy a versenyzők a múltjával próbáltak volna viccelődni.