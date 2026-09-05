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T. Danny lapunkon keresztül üzent azoknak a Megasztár versenyzőknek, akik gúnyt űztek belőle

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 05. 13:00
T Dannyüzenet
Nem maradt csöndben! T. Dannynek a Megasztár válogatóin több versenyző is beszólt a múltja miatt. A rapper most elárulta, mit gondol az őt ért megjegyzésekről, és mire számíthatunk tőle ezután.
Boróka Noémi
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Az idei Megasztár válogatóin már az első pillanatokban akadtak csípős beszólások. Ezek közül néhány konkrétan T. Danny személyének lett címezve. Az egyik ilyen versenyző, Madaras Ádám például a megújult mentorgárdáról beszélve Curtishez hasonlította az új Megasztár mestert. T. Danny ezt akkor sem hagyta szó nélkül, azonban most lapunkon keresztül üzent is ezeknek az embereknek.

A Megasztár új mestere T.Danny lett.
Megasztár 2026: T. Danny, a műsor egyik új mestere kapott néhány beszólást a versenyzőktől (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: ezt üzente T. Danny a beszólogatóknak

T. Dannyvel a TV2 sajtótájékozatóján volt szerencsénk interjút készíteni, ahol elmondta, hogy szerinte korántsem volt jellemző az egész évadra, hogy a versenyzők a múltjával próbáltak volna viccelődni.

Ebből körülbelül egy vagy kettő volt az egész műsor során, úgyhogy nem sok ilyet fogunk látni szerencsére. Viszont alapvetően nem izgat. Nyilván nálam is van olyan pillanat, amikor már kicsit fáradtabb vagyok, és nem fogadom ezeket jól, de itt ez benne van. Amúgy meg úgy gondolom, az alapvető tiszteletet meg kellene tartani zsűri és versenyző között is.

T. Danny lezárta a Megasztár-balhékat

Az énekes tehát nem szeretne nagyobb ügyet csinálni a történtekből, és arra a kérdésre, hogy lesz-e folytatása ezeknek a balhéknak, rövid és határozott választ adott:

T.Danny a Borsnak adott interjút.
T. Danny botrány: a forgatások alatt Herceg Erikával és Marics Petivel is volt nézeteltérése (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nem, részemről ez ennyi

– jelentette ki T. Danny. A Megasztár új évada azonban így is tartogat majd izgalmas pillanatokat. A zsűri és a versenyzők között ugyanis nemcsak a tehetségről szólhatnak a viták: ahogy már a válogatások során is látszott, időnként egy-egy merészebb poén vagy beszólás is könnyen felboríthatja a nyugodt hangulatot.

A SZEPTEMBER 5-TŐL INDULT MŰSOR AZ ELSŐ KÉT HÉTVÉGÉN DUPLÁZIK, SZOMBAT ÉS VASÁRNAP ESTE IS A VÁLOGATÓ ADÁSOK SZÓRAKOZTATJÁK A NÉZŐKET. MAJD A SZEPTEMBER 19-I HÉTVÉGÉTŐL A MEGSZOKOTT FELÁLLÁSBAN SZOMBATONKÉNT FOLYTATÓDIK A MEGASZTÁR 9. ÉVADA.

@borsonline

Herceg Erika nekiment T. Dannynek, majd kivonult a stúdióból! Elszabadultak az indulatok a Megasztár új évadának forgatásán, amikor a mesterek egy versenyző miatt egymásnak feszültek. #bors #megasztár #hercegerika #tdanny #botrány

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