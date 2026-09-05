T. Danny lapunkon keresztül üzent azoknak a Megasztár versenyzőknek, akik gúnyt űztek belőle

Az idei Megasztár válogatóin már az első pillanatokban akadtak csípős beszólások. Ezek közül néhány konkrétan T. Danny személyének lett címezve. Az egyik ilyen versenyző, Madaras Ádám például a megújult mentorgárdáról beszélve Curtishez hasonlította az új Megasztár mestert. T. Danny ezt akkor sem hagyta szó nélkül, azonban most lapunkon keresztül üzent is ezeknek az embereknek.
T. Dannyvel a TV2 sajtótájékozatóján volt szerencsénk interjút készíteni, ahol elmondta, hogy szerinte korántsem volt jellemző az egész évadra, hogy a versenyzők a múltjával próbáltak volna viccelődni.
Ebből körülbelül egy vagy kettő volt az egész műsor során, úgyhogy nem sok ilyet fogunk látni szerencsére. Viszont alapvetően nem izgat. Nyilván nálam is van olyan pillanat, amikor már kicsit fáradtabb vagyok, és nem fogadom ezeket jól, de itt ez benne van. Amúgy meg úgy gondolom, az alapvető tiszteletet meg kellene tartani zsűri és versenyző között is.
Az énekes tehát nem szeretne nagyobb ügyet csinálni a történtekből, és arra a kérdésre, hogy lesz-e folytatása ezeknek a balhéknak, rövid és határozott választ adott:
Nem, részemről ez ennyi
– jelentette ki T. Danny. A Megasztár új évada azonban így is tartogat majd izgalmas pillanatokat. A zsűri és a versenyzők között ugyanis nemcsak a tehetségről szólhatnak a viták: ahogy már a válogatások során is látszott, időnként egy-egy merészebb poén vagy beszólás is könnyen felboríthatja a nyugodt hangulatot.
A SZEPTEMBER 5-TŐL INDULT MŰSOR AZ ELSŐ KÉT HÉTVÉGÉN DUPLÁZIK, SZOMBAT ÉS VASÁRNAP ESTE IS A VÁLOGATÓ ADÁSOK SZÓRAKOZTATJÁK A NÉZŐKET. MAJD A SZEPTEMBER 19-I HÉTVÉGÉTŐL A MEGSZOKOTT FELÁLLÁSBAN SZOMBATONKÉNT FOLYTATÓDIK A MEGASZTÁR 9. ÉVADA.
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