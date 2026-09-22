„Teljesen összetörtünk” – felfoghatatlan tragédia érte a legendás futballistát: meghalt szeretett fia, szívszorító sorokkal búcsúzott tőle

Meghalt a Rangers legendás futballistája, Nacho Novo fia. A jelenleg a Darvel vezetőedzőjeként dolgozó egykori közönségkedvenc az Instagramon osztotta meg a tragikus hírt, és azt írta, teljesen összetört a gyásztól.
A 47 éves egykori labdarúgó szívszorító bejegyzésben búcsúzott gyermekétől.
Életem során semmi sem készíthetett fel arra, hogy egyszer meg kell írnom ezt a bejegyzést. Teljesen összetörtünk, miközben tudatjuk a szomorú hírt, hogy szeretett fiunk tragikus módon elhunyt. Kérünk mindenkit, tartsa tiszteletben családunk magánéletét ebben a rendkívül nehéz időszakban. Örökké a szívünkben maradsz, kisfiam
– írta.
A tragédia hírére sportolók és rajongók a világ minden tájáról részvétüket fejezték ki a családnak. Laura Woods sportriporter is üzent Novónak.
„Nagyon sajnálom a veszteségedet, Nacho. Nyugodjon békében a gyönyörű fiad” – írta.
A pankrátorsztár Grado szintén részvétét fejezte ki: „Nagyon sajnálom, hogy ezt kell hallanom, Nacho – egyszerűen szívszorító. Gondolatban veled és a családoddal vagyok”.
A Rangers Til' I Die nevű szurkolói oldal a Facebookon ugyancsak megemlékezett a tragédiáról. „Gondolataink Nacho Novóval és családjával vannak, miután értesültünk fia halálának szívszorító híréről” – írták.
Ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban az egész Rangers-család mellettetek áll. Sok erőt és szeretetet küldünk nektek
– tették hozzá.
A Glasgow belvárosában működő, Rangers-szurkolók körében népszerű Oswalds Bar rövid üzenetben fejezte ki együttérzését: „Gondolatban veled vagyunk, Nacho”.
Az egykori labdarúgó, Nazmi Albadawi is üzent a gyászoló édesapának: „Nagyon sajnálom a veszteségedet, testvérem”.
Nacho Novót tavaly novemberben nevezték ki a Darvel FC vezetőedzőjének, miután korábban a West of Scotland Premier Divisionben szereplő Drumchapel szakmai stábjában dolgozott. A Darvel akkor úgy fogalmazott, „nagy örömmel” jelentik be a Rangers korábbi csatárának érkezését.
Novo játékosként 179 mérkőzésen lépett pályára a glasgow-i klub színeiben, és összesen 47 gólt szerzett.
(via)
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