„Teljesen összetörtünk” – felfoghatatlan tragédia érte a legendás futballistát: meghalt szeretett fia, szívszorító sorokkal búcsúzott tőle

Meghalt a Rangers legendás futballistája, Nacho Novo fia. A jelenleg a Darvel vezetőedzőjeként dolgozó egykori közönségkedvenc az Instagramon osztotta meg a tragikus hírt, és azt írta, teljesen összetört a gyásztól.

Meghalt Nacho Novo fia – összetört a Rangers legendás futballistája

Fotó: 123RF

Meghalt Nacho Novo fia – összetört a Rangers legendás futballistája

A 47 éves egykori labdarúgó szívszorító bejegyzésben búcsúzott gyermekétől.

Életem során semmi sem készíthetett fel arra, hogy egyszer meg kell írnom ezt a bejegyzést. Teljesen összetörtünk, miközben tudatjuk a szomorú hírt, hogy szeretett fiunk tragikus módon elhunyt. Kérünk mindenkit, tartsa tiszteletben családunk magánéletét ebben a rendkívül nehéz időszakban. Örökké a szívünkben maradsz, kisfiam

– írta.

A tragédia hírére sportolók és rajongók a világ minden tájáról részvétüket fejezték ki a családnak. Laura Woods sportriporter is üzent Novónak.

„Nagyon sajnálom a veszteségedet, Nacho. Nyugodjon békében a gyönyörű fiad” – írta.

A pankrátorsztár Grado szintén részvétét fejezte ki: „Nagyon sajnálom, hogy ezt kell hallanom, Nacho – egyszerűen szívszorító. Gondolatban veled és a családoddal vagyok”.

A Rangers Til' I Die nevű szurkolói oldal a Facebookon ugyancsak megemlékezett a tragédiáról. „Gondolataink Nacho Novóval és családjával vannak, miután értesültünk fia halálának szívszorító híréről” – írták.

Ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban az egész Rangers-család mellettetek áll. Sok erőt és szeretetet küldünk nektek

– tették hozzá.

A Glasgow belvárosában működő, Rangers-szurkolók körében népszerű Oswalds Bar rövid üzenetben fejezte ki együttérzését: „Gondolatban veled vagyunk, Nacho”.