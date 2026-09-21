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Egy tömbház tetején szexeltek – nem sejtették, hogy kamera veszi őket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors közszeméremsértés
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 21. 19:00
Nagyváradszexháztető
Egy járókelő rögzítette, amint két ember intim kapcsolatot létesített egy nagyváradi tömbház tetején. A rendőrséget értesítették az esetről, a pár azonban a hatóságok kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt. A rendőrség közszeméremsértés miatt indított eljárást, és jelenleg is keresik a felvételen szereplő személyeket.
Bors
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Egy járókelő videózta le, amint két ember intim kapcsolatot létesített egy nagyváradi tömbház tetején az elmúlt napokban kora este. A rendőrség közszeméremsértés miatt indított eljárást, az érintetteket egyelőre keresik.

Nagyvárad, tömbház, tömbháztető, rendőrség, rendőrségi eljárás, 112-es segélyhívó Közszeméremsértés miatt keresi a rendőrség a felvételen szereplő párt
Közszeméremsértés miatt keresi a rendőrség a felvételen szereplő párt
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A Maszol beszámolója szerint az eset idején a közeli játszótéren több gyermek tartózkodott. A történteket észlelő egyik járókelő a 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat.

A rendőrök kivonultak a helyszínre, ám mire megérkeztek, a pár már elhagyta a tömbház tetejét, így nem találták őket ott.

A történtek miatt közszeméremsértés miatt indult eljárás. A hatóságok megpróbálják azonosítani a felvételen szereplő személyeket, valamint azt is vizsgálják, hogyan jutottak fel az épület tetejére.

 

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