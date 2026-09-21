Egy tömbház tetején szexeltek – nem sejtették, hogy kamera veszi őket

Egy járókelő videózta le, amint két ember intim kapcsolatot létesített egy nagyváradi tömbház tetején az elmúlt napokban kora este. A rendőrség közszeméremsértés miatt indított eljárást, az érintetteket egyelőre keresik.
A Maszol beszámolója szerint az eset idején a közeli játszótéren több gyermek tartózkodott. A történteket észlelő egyik járókelő a 112-es segélyhívón értesítette a hatóságokat.
A rendőrök kivonultak a helyszínre, ám mire megérkeztek, a pár már elhagyta a tömbház tetejét, így nem találták őket ott.
A történtek miatt közszeméremsértés miatt indult eljárás. A hatóságok megpróbálják azonosítani a felvételen szereplő személyeket, valamint azt is vizsgálják, hogyan jutottak fel az épület tetejére.
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