Rájuk sem ismerni! Ezek a sztárok teljesen átalakultak egy szerep kedvéért

A vásznon sokszor csak a karaktert látjuk, és eszünkbe sem jut, mennyit változik meg mögötte a színész. Egy kopasz fej, néhány plusz kiló, egy protézis vagy éppen egy teljesen új frizura – néha ennyi is elég ahhoz, hogy kedvenc sztárunkra rá se ismerjünk. Mutatjuk a látványos filmes átalakulásokat!
Hollywoodban egy-egy emlékezetes szerep kedvéért a színészeknek néha saját külsejüket is hátra kell hagyniuk. Ezek voltak a legmerészebb filmes átalakulások!
A sármos ír színészből szinte semmi sem maradt, amikor Pingvin bőrébe bújt a Batman kedvéért. A sminkesek maszkkal, kopaszodó hajjal és jelentős súlyfelesleggel formálták át Gotham alvilági figurájává – írja a hot!.
A színésznő, aki Christy Martin egykori profi ökölvívót alakítja a Christy című életrajzi filmben, a szerep kedvéért látványos átalakuláson ment keresztül. Hónapokon át keményen edzett, és jelentős izomtömeget szedett magára, miközben frizurájával és megjelenésével is a sportolót idézte.
A legsötétebb óra című filmben Winston Churchill életre keltéséhez szinte teljesen el kellett tűnnie a maszk mögött. Protézisekkel, parókával és aprólékos sminkkel formálták át a legendás brit miniszterelnökké. A látványos átváltozás mellett alakítása is lenyűgözte a szakmát, ennek elismeréseként hazavihette az Oscart.
Rá is nehéz ráismerni Az éhezők viadala: Az aratás hajnala című filmben. Drusilla Sickle szerepében élénk narancssárga parókát, erős sminket és extravagáns kosztümöket viselt, amelyek tökéletesen illettek Panem különös világához. Ez is a legnagyobb hollywoodi átalakulások közé tartozik.
Feladta hollywoodi dívákra jellemző külsejét A Monster – A rém kedvéért. Aileen Wuornos sorozatgyilkos megformálásához meghízott, műfogsort kapott, bőrét és szemöldökét pedig sminkkel változtatták meg. Az átalakulás a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat is meghozta számára.
Pályafutása során többször is szélsőségesen megváltoztatta a külsejét, az Alelnök azonban még ezek közül is kiemelkedik. Dick Cheney alakjának megformálása érdekében meghízott, leborotválta a haját, a sminkesek pedig még tovább öregítették.
Az izomkolosszus színészt nem egyszerű felismerni a Zúzógép című filmben, amelyben az MMA-legenda Mark Kerrt alakítja. Az arcát teljesen átszabták, még a jellegzetes tetoválásait is eltüntették. A külső átváltozáson túl ez volt Johnson színészi karrierjének első drámaibb szerepvállalása.
A Mielőtt meghaltam című film kedvéért drasztikusan lefogyott, hogy eljátszhassa az AIDS-szel élő Rayon szerepét. A színész a nőies ruháknak, a parókának és a profi sminknek köszönhetően szinte felismerhetetlenné vált. Alakításáért elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat.
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