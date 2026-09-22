Rájuk sem ismerni! Ezek a sztárok teljesen átalakultak egy szerep kedvéért

A vásznon sokszor csak a karaktert látjuk, és eszünkbe sem jut, mennyit változik meg mögötte a színész. Egy kopasz fej, néhány plusz kiló, egy protézis vagy éppen egy teljesen új frizura – néha ennyi is elég ahhoz, hogy kedvenc sztárunkra rá se ismerjünk. Mutatjuk a látványos filmes átalakulásokat!

Jared Leto a filmes átalakulások mestere

(Fotó: Yui Mok / hot! magazin/ Northfoto)

A hollywoodi átalakulások néha egészen lenyűgözők.

Egy-egy színész óriási változáson ment át egy szerep kedvéért.

Mutatjuk a leglátványosabbakat!

Ezek a legdurvább filmes átalakulások Hollywoodból

Hollywoodban egy-egy emlékezetes szerep kedvéért a színészeknek néha saját külsejüket is hátra kell hagyniuk. Ezek voltak a legmerészebb filmes átalakulások!

Colin Farrell

A sármos ír színészből szinte semmi sem maradt, amikor Pingvin bőrébe bújt a Batman kedvéért. A sminkesek maszkkal, kopaszodó hajjal és jelentős súly­felesleggel formálták át Gotham ­alvilági figurájává – írja a hot!.

Colin Farrell Pingvin bőrébe bújt

(Fotó: ZUMAPRESS.com / hot! magazin/ Northfoto)

A színésznő, aki Christy Martin egykori profi ökölvívót alakítja a Christy című életrajzi filmben, a szerep kedvéért látványos átalakuláson ment keresztül. Hónapokon át keményen edzett, és jelentős izomtömeget szedett magára, miközben frizurájával és megjelenésével is a sportolót idézte.

Sydney Sweeney bokszoló lett

(Fotó: Collection ChristopheL via AFP / hot! magazin/ AFP)

Gary Oldman

A legsötétebb óra című filmben Winston Churchill életre keltéséhez szinte teljesen el ­kellett tűnnie a maszk mögött. Protézisekkel, parókával és aprólékos sminkkel formálták át a legendás brit miniszterelnökké. A látványos átváltozás mellett alakítása is lenyűgözte a szakmát, ennek elismeréseként ­hazavihette az Oscart.

Gary Oldman felismerhetetlen a maszkmestereknek köszönhetően

(Fotó: Photo12 via AFP / hot! magazin/ AFP)

Glenn Close

Rá is nehéz ráismerni Az éhezők viadala: Az aratás hajnala című filmben. Drusilla Sickle szerepében élénk narancssárga parókát, erős sminket és extravagáns kosztümöket viselt, amelyek tökéletesen illettek Panem ­különös világához. Ez is a legnagyobb hollywoodi átalakulások közé tartozik.

Glenn Close Az éhezők viadala miatt változott át

(Fotó: JLPPA / Bestimage / hot! magazin/ Northfoto)

Feladta holly­woodi dívákra ­jellemző külsejét A Monster – A rém kedvéért. Aileen Wuornos sorozatgyilkos megformálásához meghízott, műfogsort kapott, bőrét és szemöldökét pedig sminkkel változtatták meg. Az átalakulás a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat is meghozta számára.