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Rájuk sem ismerni! Ezek a sztárok teljesen átalakultak egy szerep kedvéért

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 22. 09:30
szerephollywoodátalakulás
Felszedett vagy leadott kilók, parókák és többórás sminkelések segítségével Hollywood legismertebb sztárjai is képesek felismerhetetlenné válni. Mutatjuk a leglátványosabb filmes átalakulásokat!
Bors
A szerző cikkei

A vásznon sokszor csak a karaktert látjuk, és eszünkbe sem jut, mennyit változik meg mögötte a színész. Egy kopasz fej, néhány plusz kiló, egy protézis vagy éppen egy teljesen új frizura – néha ennyi is elég ahhoz, hogy kedvenc sztárunkra rá se ismerjünk. Mutatjuk a látványos filmes átalakulásokat!

Jared Leto a filmes átalakulások mestere
Jared Leto a filmes átalakulások mestere
(Fotó: Yui Mok / hot! magazin/ Northfoto)
  • A hollywoodi átalakulások néha egészen lenyűgözők. 
  • Egy-egy színész óriási változáson ment át egy szerep kedvéért.
  • Mutatjuk a leglátványosabbakat!

Ezek a legdurvább filmes átalakulások Hollywoodból

Hollywoodban egy-egy emlékezetes szerep kedvéért a színészeknek néha saját külsejüket is hátra kell hagyniuk. Ezek voltak a legmerészebb filmes átalakulások!

Colin Farrell

A sármos ír színészből szinte semmi sem maradt, amikor Pingvin bőrébe bújt a Batman kedvéért. A sminkesek maszkkal, kopaszodó hajjal és jelentős súly­felesleggel formálták át Gotham ­alvilági figurájává – írja a hot!

Colin Farrell
Colin Farrell Pingvin bőrébe bújt
(Fotó: ZUMAPRESS.com / hot! magazin/ Northfoto)

Sydney Sweeney

A színésznő, aki Christy Martin egykori profi ökölvívót alakítja a Christy című életrajzi filmben, a szerep kedvéért látványos átalakuláson ment keresztül. Hónapokon át keményen edzett, és jelentős izomtömeget szedett magára, miközben frizurájával és megjelenésével is a sportolót idézte.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney bokszoló lett
(Fotó: Collection ChristopheL via AFP / hot! magazin/ AFP)

Gary Oldman

A legsötétebb óra című filmben Winston Churchill életre keltéséhez szinte teljesen el ­kellett tűnnie a maszk mögött. Protézisekkel, parókával és aprólékos sminkkel formálták át a legendás brit miniszterelnökké. A látványos átváltozás mellett alakítása is lenyűgözte a szakmát, ennek elismeréseként ­hazavihette az Oscart.

Gary Oldman
Gary Oldman felismerhetetlen a maszkmestereknek köszönhetően
(Fotó: Photo12 via AFP / hot! magazin/ AFP)

Glenn Close

Rá is nehéz ráismerni Az éhezők viadala: Az aratás hajnala című filmben. Drusilla Sickle szerepében élénk narancssárga parókát, erős sminket és extravagáns kosztümöket viselt, amelyek tökéletesen illettek Panem ­különös világához. Ez is a legnagyobb hollywoodi átalakulások közé tartozik.

Glenn Close
Glenn Close Az éhezők viadala miatt változott át
(Fotó: JLPPA / Bestimage / hot! magazin/ Northfoto)

Charlize Theron

Feladta holly­woodi dívákra ­jellemző külsejét A Monster – A rém kedvéért. Aileen Wuornos sorozatgyilkos megformálásához meghízott, műfogsort kapott, bőrét és szemöldökét pedig sminkkel változtatták meg. Az átalakulás a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat is meghozta számára.

Charlize Theron
Charlize Theron díva helyett sorozagyilkosként
(Fotó: Zodiac Productions / hot! magazin/ Northfoto)

Christian Bale

Pályafutása során többször is szélsőségesen megváltoztatta a külsejét, az Alelnök azonban még ezek közül is kiemelkedik. Dick Cheney alakjának megformálása érdekében meghízott, leborotválta a haját, a sminkesek pedig még tovább öregítették.

Christian Bale
Christian Bale meghízott és a haját is leborotválták
(Fotó: Annapurna Pictures / hot! magazin/ Northfoto)

Dwayne Johnson

Az izomkolosszus színészt nem egyszerű felismerni a Zúzógép című filmben, amelyben az MMA-legenda Mark Kerrt alakítja. Az arcát teljesen átszabták, még a jellegzetes tetoválásait is eltüntették. A külső átváltozáson túl ez volt Johnson színészi ­karrierjének első drámaibb szerepvállalása.

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson felismerhetetlen a Zúzógépben
(Fotó: Photo12 via AFP / hot! magazin/ AFP)

Jared Leto

A Mielőtt meghaltam című film kedvéért drasztikusan lefogyott, hogy eljátszhassa az AIDS-szel élő Rayon szerepét. A színész a nőies ruháknak, a parókának és a profi sminknek köszönhe­tően szinte felismerhetetlenné vált. Alakításáért elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat.

Jared Leto
Jared Leto drasztikusan lefogyott
(Fotó: Moviestore Collection/face to fa / hot! magazin/ Northfoto)
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(Fotó: hot! magazin)

 

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