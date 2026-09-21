Szoboszlai is csak nézhet: egy kapus is a magyar sztár előtt jár a Premier League-ben

Szoboszlai Dominik az idei szezont is remekül kezdte. A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool mind az öt szezonbeli Premier League-mérkőzésén, valamint az Atlético Madrid elleni BL-meccsen is kezdőként lépett lépett pályára, egyedül a Tottenham elleni Ligakupa-találkozón szállt be a padról, azt viszont eldöntötte egy hatalmas bombagóllal.
Szoboszlai a Premier League első fordulójában tizenegyesből talált be a Newcastle elleni meccsen, majd az Atlético elleni BL-meccsen értékesítette egy ziccert, a Spurs ellen pedig pályafutása talán legnagyobb gólját lőtte.
Szoboszlai a 2026/27-es szezonban hét meccsen három gólnál jár, azonban gólpasszt még nem tudott adni, pedig tavaly 12 assziszttal zárt.
A futballban rendkívül ritka, hogy egy kapus gólpasszt adjon, így a Coventry City hétvégi sikere után sokan felkapták Carl Rushworth megmozdulását.
Kiderült, hogy az újonccsapat kapusának az idei Premier League-szezonban több gólpassza van, mint:
A Coventry 26 éves kapusa korábban szerepelt az angol U21-es válogatottban, a legmagasabb szinten viszont nincs sok tapasztalata. A másodosztályban 95 meccsen védett, a Premier League-ben viszont augusztusban játszotta első mérkőzését.
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