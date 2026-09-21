Szoboszlai is csak nézhet: egy kapus is a magyar sztár előtt jár a Premier League-ben

Szoboszlai Dominik az idei szezont is remekül kezdte. A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool mind az öt szezonbeli Premier League-mérkőzésén, valamint az Atlético Madrid elleni BL-meccsen is kezdőként lépett lépett pályára, egyedül a Tottenham elleni Ligakupa-találkozón szállt be a padról, azt viszont eldöntötte egy hatalmas bombagóllal.

Szoboszlai Dominik az idei szezonban még nem adott gólpasszt a Liverpoolban

Fotó: Paul Ellis / AFP

Szoboszlai a Premier League első fordulójában tizenegyesből talált be a Newcastle elleni meccsen, majd az Atlético elleni BL-meccsen értékesítette egy ziccert, a Spurs ellen pedig pályafutása talán legnagyobb gólját lőtte.

Miben jobb Szoboszlainál a Coventry City kapusa?

Szoboszlai a 2026/27-es szezonban hét meccsen három gólnál jár, azonban gólpasszt még nem tudott adni, pedig tavaly 12 assziszttal zárt.

A futballban rendkívül ritka, hogy egy kapus gólpasszt adjon, így a Coventry City hétvégi sikere után sokan felkapták Carl Rushworth megmozdulását.

Kiderült, hogy az újonccsapat kapusának az idei Premier League-szezonban több gólpassza van, mint:

A Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominiknak

Az Arsenalban szereplő Bukayo Sakának

A Manchester Unitedban játszó Bryan Mbeumónak

Enzo Fernándeznek, aki 145 millió euróért igazolt a Manchester City

A Coventry 26 éves kapusa korábban szerepelt az angol U21-es válogatottban, a legmagasabb szinten viszont nincs sok tapasztalata. A másodosztályban 95 meccsen védett, a Premier League-ben viszont augusztusban játszotta első mérkőzését.