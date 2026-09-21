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Szoboszlai is csak nézhet: egy kapus is a magyar sztár előtt jár a Premier League-ben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 21. 17:00
Liverpool FCPremier League
Az újonc Coventry City megszerezte első győzelmét a Premier League idei szezonjában, a csapat hőse pedig a kapus Carl Rushworth volt, aki nem csak szép védésekkel, hanem egy gólpasszal is kivette a részét a Nottingham Forest otthonában aratott 1-0-s győzelemből. Az újonccsapat sikere után Rushworth-ből hős csináltak, a Coventry City kapusáról pedig egy statisztika is napvilágot látott, amiben Szoboszlai Dominiket is előzi.
Bors
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Szoboszlai Dominik az idei szezont is remekül kezdte. A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool mind az öt szezonbeli Premier League-mérkőzésén, valamint az Atlético Madrid elleni BL-meccsen is kezdőként lépett lépett pályára, egyedül a Tottenham elleni Ligakupa-találkozón szállt be a padról, azt viszont eldöntötte egy hatalmas bombagóllal. 

Szoboszlai Dominik az idei szezonban még nem adott gólpasszt a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik az idei szezonban még nem adott gólpasszt a Liverpoolban
Fotó: Paul Ellis / AFP

Szoboszlai a Premier League első fordulójában tizenegyesből talált be a Newcastle elleni meccsen, majd az Atlético elleni BL-meccsen értékesítette egy ziccert, a Spurs ellen pedig pályafutása talán legnagyobb gólját lőtte.

Miben jobb Szoboszlainál a Coventry City kapusa?

Szoboszlai a 2026/27-es szezonban hét meccsen három gólnál jár, azonban gólpasszt még nem tudott adni, pedig tavaly 12 assziszttal zárt. 

A futballban rendkívül ritka, hogy egy kapus gólpasszt adjon, így a Coventry City hétvégi sikere után sokan felkapták Carl Rushworth megmozdulását.

Kiderült, hogy az újonccsapat kapusának az idei Premier League-szezonban több gólpassza van, mint:

  • A Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominiknak
  • Az Arsenalban szereplő Bukayo Sakának
  • A Manchester Unitedban játszó Bryan Mbeumónak
  • Enzo Fernándeznek, aki 145 millió euróért igazolt a Manchester City 

A Coventry 26 éves kapusa korábban szerepelt az angol U21-es válogatottban, a legmagasabb szinten viszont nincs sok tapasztalata. A másodosztályban 95 meccsen védett, a Premier League-ben viszont augusztusban játszotta első mérkőzését. 

 

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