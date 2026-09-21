Konyhakéssel „műtötte meg” a 91 éves férfit a gondozója, mert azt hitte, állat van a hasában

Három héten át küzdöttek az életéért, miután augusztusban súlyos hasi sérülésekkel találtak rá vibo valentiai otthonában, ám szeptember 10-én meghalt Antonio „Totò” Reggio nyugdíjas középiskolai tanár.” A nyomozás szerint a férfit ukrán gondozója sebesítette meg, aki azt hitte, egy állat van a hasában, ezért egy konyhakéssel próbálta „megműteni” – adta hírül a Today.it.

Azt hitte, egy állat van a 91 éves férfi hasában, ezért konyhakéssel próbálta meg „megműteni” gondozottját

Fotó: Shutterstock

Rögtönzött műtőt rendezhetett be a lakásban

A 91 éves férfit augusztus 19-én hajnalban találták meg hálószobájában, súlyos hasi sérülésekkel. A mentők életveszélyes állapotban vitték a vibo valentiai kórházba, ahonnan később Catanzaróba szállították, és intenzív osztályon kezelték.

A nyomozók szerint az ápoló előbb nyugtató hatású szert adhatott neki, majd egy konyhakést használt szikeként, és mély sebeket ejtett az áldozat hasán.

A nő néhány napra egy honfitársát helyettesítette az idős férfi mellett. A hatóságok őrizetbe vették, majd emberölési kísérlettel gyanúsították meg.

A lakás átkutatásakor a rendőrök több kést, latexkesztyűt és sóoldatos flakont is lefoglaltak. Ezek alapján felmerült, hogy a nő egy rögtönzött „műtőt” alakított ki a lakásban.

A gondozó a nyomozóknak azzal magyarázta tettét, hogy meg volt győződve arról:

a nyugdíjas tanár hasában egy állat található, amelyet műtéti úton kell eltávolítani.

A vallomását és a történtek körülményeit tovább vizsgálják. A férfi halála miatt a nővel szembeni vád is súlyosbodhat, a halál pontos okát pedig a vizsgálatok tárhatják fel.