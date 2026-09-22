Lionel Richie így néz ki a kórházi kezelése után – Fotó

Lionel Richie ismét a nyilvánosság elé lépett, miután néhány héttel ezelőtt három napra kórházba került koncertje után. A 77 éves énekest remek hangulatban fotózták le barátnője, Lisa Parigi társaságában Beverly Hills-ben és szemmel láthatóan nyoma sem volt a korábbi egészségügyi problémáinak.

Lionel Richie barátnője, Lisa Parigi társaságában jelent meg egy partin Beverly Hills-ben

(Fotó: Ron Adar/Northfoto)

Lionel Richie -t kórházi kezelése óta most először látták nyilvánosan

-t kórházi kezelése óta most először látták nyilvánosan A 77 éves énekest barátnője, Lisa Parigi társaságában egy partira menet fotózták le Beverly Hills-ben

társaságában egy partira menet fotózták le Beverly Hills-ben A sztár láthatóan remek hangulatban volt, nyoma sem volt a korábbi rosszullétnek.

Lionel Richie így néz ki a kórházi kezelése után

Lionel Richie kórházi kezelése óta most először jelent meg nyilvánosan. A legendás énekest szeptember 19-én, szombat este Beverly Hills-ben látták, ahol barátnőjével, Lisa Parigivel együtt vett részt egy partin. A TMZ beszámolója szerint a 77 éves világsztár kifejezetten jó formában volt, és úgy tűnt, az egészségügyi problémáinak már nyoma sincsen. Sötétkék zakót és hozzá illő nadrágot viselt és amikor a fotósokat észrevette, még a hüvelykujjával is mutatta nekik, hogy minden rendben.

Lionel Richie koncertje közben lett rosszul

Mindössze három hét telt el azóta, hogy Lionel Richie koncertje közben rosszul lett. A 77 éves énekes az utolsó dalt, az ikonikus All Night Long című számot már csak egy széken ülve tudta elénekelni. És bár a fellépést végül sikerült befejeznie, utána saját maga jelentkezett be a helyi kórházba, hogy kivizsgáltassa mi okozhatta a rosszullétét. A TMZ akkori információi szerint a döntés elővigyázatosságból született, és az orvosok elsősorban az esetleges kiszáradás lehetőségét vizsgálták, de később Lionel Richie szívét is vizsgálni kezdték. Az énekes végül három napot töltött a St. Louis-i kórházban, majd szeptember 2-án az orvosok kiengedték, és visszatért Los Angeles-be, hogy otthon lábadozzon tovább.

Lionel Richie kórházi kezelése után három héttel mindenkit megnyugtatott, hogy jól van

(Fotó: AdMedia/MediaPunch/Northfoto)

Nem először fordult elő

A 77 éves énekes számára nem alakult teljesen zökkenőmentesen 2026 nyara. Júniusban egy minnesotai koncertjén is rosszul lett, miközben a Dancing on the Ceiling című slágert adta elő. Lionel Richie a szám közben hirtelen leült, majd arról beszélt a közönségnek, hogy szédül, és furcsán érzi magát. A koncertet végül nem tudta befejezni és két későbbi fellépését is elhalasztották. A történtek ellenére azonban nem vonult vissza. Röviddel később ismét színpadra állt, és még viccelődött is az előző rosszullétén. A mostani fotókat látva pedig minden jel arra utal, hogy igyekszik visszatérni a megszokott életéhez és remélhetőleg képes lesz folytatni az Earth, Wind and Fire-ral közös turnéját is.