„Ki a f*szom ez, mindjárt pofon vágom” – a Házasság első látásra idén is botrányokkal teli: íme a legemlékezetesebb balhék eddig

Két és fél hét alatt annyi botrány volt a Házasság első látásra negyedik évadában, amivel Dunát lehetne rekeszteni. A mostani szereplők tényleg nem szerénykednek a balhézással és attól sem félnek, hogy egymásnak is megmondják az őszinte véleményüket. Az új házaspár érkezésével pedig sikerült felkavarni az állóvizet, mivel VV Renátó könnyen szólva sem egy botránymentes személyiség.

A Házasság első látásra 2026-os évadában visszatért a korábbi Való Világ szereplő, Renátó is (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Renátója megérkezett és egyből botrány alakult ki

Amikor valaki megálmodja az esküvőjét, akkor nem arra számít, hogy 12 idegen ember is részt vesz majd a szertartáson, nos ez mégis megörtént az új szereplő, Renátó és Merci esküvőjén. Az eddig már jól ismert szereplők annyira komfortosan érezték magukat a lagzin, hogy a férjnek és feleségnek is kellemetlen volt a viselkedésük.

Az est legemlékezetesebb pillanata pedig a menyasszonyrablás volt, amikor Roli és Ján kivitte az udvarra Mercit és Renátó tanúja szaladt ki utánuk.

Ez gáz, ki a f@szom ez, mindjárt pofon vágom. Utána megyek! Ki engedte meg? Vigyétek vissza most a menyasszonyt, 1 percetek van rá!

– mondta Renátó egyik barátja.

Azonban Roliékat sem kellett félteni és egyből visszaszóltak, de szerencsére komolyabb konfliktus nem történt. A házaspár nem ilyen napra számított, ám később már kisebb problémájuk is nagyobb volt, mint hogy ezzel foglalkozzanak.

A Házasság első látásra Jánja igazi úriemberhez méltó módon hódította meg Juci szívét (Fotó: TV2)

Ján és Juci esküvője, ami nem zárult boldogan

Talán már sokan nem is emlékeznek arra, hogy hogyan is indult kettőjük kapcsolata, mivel már annyira cukin mutatnak egymás mellett.

Ján hozzátartozói nem jelentek meg az esküvőn, aminek oka eddig még tisztázatlan, azonban a nagyobb probléma az volt, ahogy a férfi bemutatkozott a családnak. Juci ezek után úgy érezte, hogy hű lesz magához és inkább nemet mond az oltár előtt.

Azonban utána egy rejtélyes telefonhívás érkezett Jántól és elkezdtek ismerkedni. Ez pedig már addig fajult, hogy összeköltöztek és a legszerelmesebb párnak tűnnek a Házasság első látásra házasai közül.

A Házasság első látásra Rolija inkább barátként szeretné folytatni a kísérletet (Fotó: TV2)

Roli viselkedése mindenkit kiakaszt

A Házasság első látásra legnagyobb balhéja talán az, amelyik jelenleg is zajlik. Lívia és Roli kapcsolata jól indult, azonban valami nagyon félrecsúszott kettőjük között. Renátó esküvőjén kiviharzott Roli, aki azóta sem tért vissza. Feleségének semmi életjelet nem adott magáról, így Lívi aggódva töltötte az egész napot.