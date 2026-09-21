Andi: „A férjem teste volt, de mintha egy másik lélek sugárzott volna a tekintetéből”

Andi férje a bátyja tragikus halála után hónapokra depresszióba zuhant, majd teljesen megváltozott a viselkedése.

Az asszony egyre inkább úgy érezte, mintha egy másik lélek költözött volna a férje testébe.

A hátborzongató változásra a trauma, a gyász és az életközepi válság is magyarázatot adhat, de Andi szerint más lehet a háttérben.

Andi élete fenekestül megváltozott, miután azt vette észre, hogy a férje egyik pillanatról a másikra megváltozott, de vajon mi állhatott a történtek hátterében? Valóban létezhet lélekvándorlás?

Andi úgy érezte, hogy a férje testébe egy másik lélek költözött Fotó: TZIDO SUN

Egy elhunyt ember lelke költözhetett Péterbe?

Andi és Péter teljesen átlagos családi életet élt két kamasz gyerekükkel. A negyvenes éveiben járó férfi kifejezetten nyugodt természetű volt, dolgozott, sportolt, szabadidejének jelentős részét a családjával töltötte. Éppen ezért vált annyira szembetűnővé, amikor egy családi tragédia után gyökeresen megváltozott a viselkedése. Andit annyira lesokkolták a tapasztalásai, hogy még az a hátborzongató gondolat is felmerült benne: nem ugyanaz a lélek néz rá férje szeméből, akit addig ismert.

Péter néhány évvel idősebb bátyja, Balázs – akit mindenki Bazsinak hívott – sajnos több pszichés betegséggel küzdött. Borderline személyiségzavart és skizofréniát is diagnosztizáltak nála, emellett rendkívüli hiperaktivitással élt. Párkapcsolatai a pszichés állapota miatt nem igazán alakultak, a családjához azonban nagyon ragaszkodott. Andit különösen szerette, a sógornője volt az egyik kedvence és fő bizalmasa.

A család régóta jogosan aggódott érte, hiszen nem mutatott javulást a mentális állapota. Aztán egy napon bekövetkezett az, amitől valamennyien tartottak: Bazsi önkezével vetett véget az életének. Búcsúlevelet is hagyott, amelyben arról írt, hogy nem bírt tovább együtt élni a belső démonjaival, a hiányérzettel és azokkal a vágyakkal, amelyek sosem teljesülhettek be az életében.

Péter totálisan összeroppant – hónapokig alig akart kimozdulni otthonról, olyan súlyos depresszióba zuhant. Nem érdekelte senki és semmi, csak a felesége és a gyerekei körében érezte biztonságban magát. Andi egyre jobban aggódott érte, de nem akarta sürgetni a gyászfolyamatot. Aztán egyik este olyan meglepetés érte, ami kezdetben nagy örömmel töltötte el: Péter egy pohár borral várta őt otthon.