JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű tragédia: meghalt a világhírű színész 13 éves kislánya

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors színész
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 30. 10:30
gyászgyerek
Felfoghatatlan tragédia érte Chad Lowe családját: a színész mindössze 13 éves lánya, Fiona elhunyt. A gyászoló szülők szívszorító közleményben búcsúztak gyermeküktől, akit életük fényének neveztek. Fiona alig néhány héttel 14. születésnapja előtt halt meg.
N.T.
A szerző cikkei

Rob Lowe öccse, Chad Lowe színész maga jelentette be, hogy 13 éves lánya, Fiona elhunyt. Fiona Harper Lowe az 58 éves színész és felesége, az 52 éves producer, Kim Painter lánya volt. A házaspár a People magazinnak adott közleményben osztotta meg a tragikus hírt.

Meghalt Chad Lowe 13 éves lánya, Fiona – összetört a világhírű színész családja
Meghalt Chad Lowe 13 éves lánya, Fiona – összetört a világhírű színész családja Fotó: Faye Sadou

Meghalt Chad Lowe 13 éves lánya, Fiona – összetört a világhírű színész családja

Mély fájdalommal gyászoljuk szeretett Fionánk elvesztését

– fogalmaztak.

A szülők megható szavakkal emlékeztek lányukra, akit „szeretetteljes, okos és kreatív fiatal lányként” jellemeztek, aki imádott táncolni.

A nővérei és mi is végtelenül szerettük őt. Valójában ő volt életünk fénye. Elvesztése az egész családunk számára lesújtó. Arra kérünk mindenkit, hogy gondoljanak ránk imáikban, és tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben a nehéz időszakban

– áll a közleményben.

A közlemény végén arra is felhívták a figyelmet, hogy aki mentális problémákkal küzd, ne féljen segítséget kérni. A Rob Lowe unokahúgaként is ismert Fiona november 16-án töltötte volna be a 14. életévét

– tájékoztatott a Mirror

Van segítség!

Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is! 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu