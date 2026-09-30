Szörnyű tragédia: meghalt a világhírű színész 13 éves kislánya

Rob Lowe öccse, Chad Lowe színész maga jelentette be, hogy 13 éves lánya, Fiona elhunyt. Fiona Harper Lowe az 58 éves színész és felesége, az 52 éves producer, Kim Painter lánya volt. A házaspár a People magazinnak adott közleményben osztotta meg a tragikus hírt.

Meghalt Chad Lowe 13 éves lánya, Fiona – összetört a világhírű színész családja Fotó: Faye Sadou

Meghalt Chad Lowe 13 éves lánya, Fiona – összetört a világhírű színész családja

Mély fájdalommal gyászoljuk szeretett Fionánk elvesztését

– fogalmaztak.

A szülők megható szavakkal emlékeztek lányukra, akit „szeretetteljes, okos és kreatív fiatal lányként” jellemeztek, aki imádott táncolni.

A nővérei és mi is végtelenül szerettük őt. Valójában ő volt életünk fénye. Elvesztése az egész családunk számára lesújtó. Arra kérünk mindenkit, hogy gondoljanak ránk imáikban, és tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben a nehéz időszakban

– áll a közleményben.

A közlemény végén arra is felhívták a figyelmet, hogy aki mentális problémákkal küzd, ne féljen segítséget kérni. A Rob Lowe unokahúgaként is ismert Fiona november 16-án töltötte volna be a 14. életévét

– tájékoztatott a Mirror.

Chad Lowe's daughter Fiona dies aged just 13 as family release 'heartbreaking' statement https://t.co/YX7OZ0zGd8 — Sundydee (@Sundydee34) September 30, 2026