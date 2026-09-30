Sharon Stone: „Már jó ideje cölibátusban élek”

Sharon Stone azt mondja, hogy voltak jó és rossz kapcsolatai, most azonban már nem érdekli a szex önmagában – olyannyira, hogy régóta nem is fekszik le senkivel – írja a hot!.

Sharon Stone párkapcsolatáról vallott

(Fotó: Bruno Bebert / Bestimage / hot! magazin/ Northfoto)

Sharon Stone régóta cölibátusban él.

Már nem a szexet, hanem az igazi társat keresi.

Kétszer volt házas, de nagy szerelmét még nem találta meg

Azt mondja, kivárja, amíg megérkezik a megfelelő férfi.

Sharon Stone párkapcsolati helyzetéről vallott

A 68 éves színésznő állítása szerint már hosszú ideje nincs párkapcsolata. Sharon Stone azt mondja, hogy magára a szexre kevésbé vágyik, mint egy igazi társra.

Már jó ideje cölibátusban élek, mert eljutottam arra a pontra, hogy tényleg csak olyasvalakivel akarok együtt lenni, aki fontos nekem – mondta Sharon Stone, és azt sem titkolta, hogy elege lett azokból a kapcsolatokból, amelyeknek a szex a lényegük. – Most, hogy a gyerekeim felnőttek, olyan embert szeretnék, aki a társam, nem csak valakit, akivel szexelhetek. Ezt már egy kicsit unom

– fogalmazott a Mayim Bia­lik’s Breakdown podcast vendégeként. Sharon Stone szerint élete nagy szerelme még nem érkezett meg, pedig a kapcsolatai történetében akadt néhány komoly fejezet. Kétszer ment férjhez: először Michael Green­burg televíziós producerhez, később Phil Bron­stein újságíróhoz, akitől 2004-ben vált el.

„Természetesen voltak szerelmek az életemben, de nem hiszem, hogy megtaláltam volna életem nagy szerelmét” – vallotta be. A színésznő azt is elmesélte, hogy két különböző látnok is azt jósolta neki, hogy csaknem 70 éves lesz, amikor végre találkozik azzal az emberrel, aki valóban illik hozzá. Úgy tűnik, Sharon hajlandó kivárni.

A szexualitásomat azoknak tartogatom, akik valóban fontosak nekem

– tette hozzá.