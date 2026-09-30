Horváth Éva nemet mond a műtétre: „A saját kezembe vettem a gyógyulásomat”

Másfél évvel ezelőtt fenekestől felfordult a kétgyermekes édesanya élete. Horváth Éva lába egy baleset után sérült meg, azóta számos műtéten és kórházban töltött nehéz hónapon van túl, a fizikai nehézségek mellett pedig talán még jobban megviselte a két kisfia hiánya. Kristóf és Alex azonban most gyógyírként segítik az édesanyjuk felépülését.
Az édesanya nehéz időszakon van túl. Horváth Éva balesete után több műtéten esett át, miközben válása is fenekestül felfordította az életét.
„Nagyon pörgős volt a nyár, rengeteget ugráltam és mászkáltam a fiúkkal, ami egyrészt jó érzés volt, hisz imádok velük játszani, másrészt azonban nem kevés terhet rótt a lábamra” – kezdte a hot! magazinnak Éva. Az influenszer azt is elárulta, hogy a két kisfiú itthon kezdte el idén az iskolát és az óvodát, ami különleges élmény volt számukra.
„Kristóf és Alex nem is emlékeztek az itthoni őszre, hisz jó ideje kétlaki életet élünk, és ilyenkor még mindig Balin voltunk. Hatalmas élmény ez most nekik. Nekem pedig egy kis könnyebbség, hogy nincsenek egész nap itthon, mert így utol tudom érni magam” – magyarázta Éva, aki a mindennapi teendők mellett ismét teljes mértékben a lába gyógyulására tud koncentrálni.
Újra elkezdem a gyógytornát, ami a nyári programok miatt azért háttérbe szorult. Az orvosok még két operációt írtak elő nekem, ám egyelőre a saját kezembe vettem a gyógyulásomat, mert szeretném elkerülni a további operációkat. Annyi hasznos alternatív gyógymód létezik, amelyek hatékonyan működnek, és amiket eddig is sikeresen alkalmaztam magamon. Nem titkolt célom, hogy ismét futhassak, mert ez az életem része volt, és nagyon hiányzik!
– vallotta be.
Éva története sokakat inspirált, szinte naponta kap leveleket sorstársaktól, akik tanácsot kérnek tőle. Az édesanya pedig nemrég nagy elhatározásra jutott.
„Nemrég meghirdettem az összes tűsarkúmat. Ez hatalmas lépés számomra, mert túlzás nélkül mondhatom, hogy a gyerekek előtt magassarkúban éltem az életem, még fürödni is abban mentem. Annyira hozzászokott a lábam ehhez, hogy nekem – sok nővel ellentétben – a sportcipő volt kényelmetlen: nem szoktam meg, hogy ilyen sík felületen járjak. A tűsarkúim meghirdetése a végső elengedés számomra, bár arra is gondoltam, hogy egy-két kedvenc darabot megtartok a vitrinben. A lábam egyre jobb ugyan, de az már világos – ahogy a könyvemben, a Bye-bye tűsarokban is írtam –, hogy már soha többé nem hordhatok körömcipőt.”
Noha a balesete Balin történt, Évában nem hagyott negatív érzelmet az indonéz sziget. Sőt, hamarosan huzamosabb időre vissza is tér oda.
Az elmúlt másfél év erőt adott, mert megtanultam, hogy sosem szabad feladni, és küzdeni kell, ha vissza akarjuk kapni az életünket; erre buzdítok másokat is
– magyarázta a kétgyermekes édesanya. „Bali számomra most sem mumus, továbbra is szívesen megyek vissza; a gyerekek is gyakran emlegetik, és vágynak vissza ők is. November 19-től december 1-ig Fejős Évával közösen vezetünk majd ott egy tábort azoknak, akik kíváncsiak az igazi, autentikus Balira, ahol már jól kiismertem magam. A tábor neve is sokatmondó: Éld át a sorsod, változtasd meg az életed. Hangtálat, sőt jógát is fogok tartani, ehhez Éva tudása párosul. Éva és a táborozók egy könyvet is készítenek az ottani élmények alapján, kiírnak magukból mindent. Én a spirituális úton segítek.”
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