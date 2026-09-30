Horváth Éva nemet mond a műtétre: „A saját kezembe vettem a gyógyulásomat”

Másfél évvel ezelőtt fenekestől felfordult a kétgyermekes édesanya élete. Horváth Éva lába egy baleset után sérült meg, azóta számos műtéten és kórházban töltött nehéz hónapon van túl, a fizikai nehézségek mellett pedig talán még jobban megviselte a két kisfia hiánya. Kristóf és Alex azonban most gyógyírként segítik az édesanyjuk felépülését.

Horváth Éva lába állapotáról vallott a balesete után

(Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Horváth Éva lába még mindig nem gyógyult meg teljesen

Az orvosok újabb műtéteket javasoltak

Nem adta fel a futás iránti álmát, és alternatív gyógymódokkal, valamint gyógytornával is dolgozik a felépülésén

Horváth Éva gyermekei, Kristóf és Alex idén itthon kezdte az iskolát és az óvodát

Horváth Éva lába még mindig nem tökéletes: „Az orvosok még két operációt írtak elő nekem”

Az édesanya nehéz időszakon van túl. Horváth Éva balesete után több műtéten esett át, miközben válása is fenekestül felfordította az életét.

„Nagyon pörgős volt a nyár, rengeteget ugráltam és mászkáltam a fiúkkal, ami egyrészt jó érzés volt, hisz imádok velük játszani, másrészt azonban nem kevés terhet rótt a lábamra” – kezdte a hot! magazinnak Éva. Az influenszer azt is elárulta, hogy a két kisfiú itthon kezdte el idén az iskolát és az óvodát, ami különleges élmény volt számukra.

„Kristóf és Alex nem is emlékeztek az itthoni őszre, hisz jó ideje kétlaki életet élünk, és ilyenkor még mindig Balin voltunk. Hatalmas élmény ez most nekik. Nekem pedig egy kis könnyebbség, hogy nincsenek egész nap itthon, mert így utol tudom érni magam” – magyarázta Éva, aki a mindennapi teendők mellett ismét teljes mértékben a lába gyógyulására tud koncentrálni.

Újra elkezdem a gyógytornát, ami a nyári programok miatt azért háttérbe szorult. Az orvosok még két operációt írtak elő nekem, ám egyelőre a saját kezembe vettem a gyógyulásomat, mert szeretném elkerülni a további operációkat. Annyi hasznos alternatív gyógymód létezik, amelyek hatékonyan működnek, és amiket eddig is sikeresen alkalmaztam magamon. Nem titkolt célom, hogy ismét futhassak, mert ez az életem része volt, és nagyon hiányzik!

– vallotta be.