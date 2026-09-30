Online vásárlás biztonságosan: így rendelj, hogy ne verjenek át

Az internetes vásárlás sokunk számára megkönnyíti a mindennapokat, ám előfordulhat, hogy csalás áldozatai leszünk, vagy nem érkezik meg a termék, amit rendeltünk, esetleg hibás árut küldenek. Jó hír, hogy a biztonságos online vásárlás nem lehetetlen. Ha szeretnéd tudni, mik az online vásárlás veszélyei, mire érdemes figyelni rendelés előtt, olvasd el a Fanny magazin tippjeit!
Csak megbízható webáruházból rendeljünk! Keressük meg, fel van-e tüntetve az oldalon a webshopot üzemeltető cég neve, székhelye, adószáma és elérhetősége, valamint, hogy szerepel-e a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán található, jogsértő weboldalak listáján. Nézzük meg az áruház értékeléseit is a neten.
Rendelés előtt érdemes átnézni az oldal ÁSZF-jét, hogy mennyi a vállalt szállítási határidő, és kit terhel a visszaküldés költsége, ha elállunk a vásárlástól.
A rendelés után mentsük el a visszaigazoló e-mailt, a számlát és a vásárláskor érvényes ÁSZF-et is. Vitás helyzetben ezek lesznek a bizonyítékaink, ezért a sikeres és biztonságos online vásárláshoz elengedhetetlenek.
Megeshet, hogy a vállalt szállítási határidőre nem érkezik meg a csomagunk. Ilyenkor az eladót terheli a felelősség, vagyis a webáruház köteles intézkedni a futárszolgálatnál.
Ha sérült a csomag, kérjünk jegyzőkönyvet a futártól, és küldjük vissza a megrendelést. Amennyiben a sérülés csak az átvétel után derül ki, fényképezzük le a csomagot és a terméket is.
Amennyiben nem a megrendelt árut kaptuk, azonnal jelezzük ezt a webáruház e-mail-címére a rendelési azonosító feltüntetésével. Fontos, hogy kötelesek 30 napon belül érdemi írásbeli választ adni.
Indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól 14 naptári napon belül, feltéve, ha nem higiéniai- vagy egyedileg gyártott termékekről van szó. Így például, ha nem jó a ruha mérete, akkor az elállási jog szerint visszaküldhetjük, és visszatérítésre vagyunk jogosultak.
A webáruházaknak legkésőbb 48 órán belül vissza kell igazolniuk a megrendelést. Esetleg ha ez elmarad, az a szerződés létrejöttét kérdőjelezi meg, és a terméket nem vagyunk kötelesek átvenni.
Előfordulhat az is, hogy az áru hibás, esetleg nem működik megfelelően, és ez csak a kibontás után derül ki. Szerencsére ilyen esetben is van megoldás: a 2 éves szavatossági jogra hivatkozva kérhetünk termékcserét, javítást, esetleg árleszállítást. Ha megfelelő webáruházat választunk az online vásárlás is ugyanolyan biztonságos, mintha egy üzletbe mennénk.
Ha a webáruház elutasítja a panaszt, vagy nem válaszol rá 30 napon belül, a lakóhelyünk vagy a webshop székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhatunk, akik segítenek egyezségre jutni. Ha online csalás áldozatai lettünk, a Nemzeti Kibervédelmi Intézethez és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhatunk.
Szeretnéd tudni, hogyan fizethetsz biztonságosan online rendeléskor? Nézd meg ezt a videót!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek a biztonságos online vásárlással kapcsolatban:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.