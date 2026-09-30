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Online vásárlás biztonságosan: így rendelj, hogy ne verjenek át

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors pénzvisszafizetés
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 30. 11:00
online rendelésinternetes vásárlás
Egyre többen intézzük a vásárlásainkat az interneten. A rendelés kényelmes és gyors megoldás, de nem árt óvatosnak lenni, hiszen veszélyeket is rejt, ám néhány egyszerű szabály betartásával igenis lehet biztonságos online vásárlásunk.

Az internetes vásárlás sokunk számára megkönnyíti a mindennapokat, ám előfordulhat, hogy csalás áldozatai leszünk, vagy nem érkezik meg a termék, amit rendeltünk, esetleg hibás árut küldenek. Jó hír, hogy a biztonságos online vásárlás nem lehetetlen. Ha szeretnéd tudni, mik az online vásárlás veszélyei, mire érdemes figyelni rendelés előtt, olvasd el a Fanny magazin tippjeit!

biztonságos online vásárlás mobiltelefonról
A biztonságos online vásárlás lehetséges, ha körültekintően választjuk ki a webáruházat.
Fotó: DukiPh

A biztonságos online vásárlás 10 alapszabálya

1. Biztonságos webáruházból rendelj

Csak megbízható webáruházból rendeljünk! Keressük meg, fel van-e tüntetve az oldalon a webshopot üzemeltető cég neve, székhelye, adószáma és elérhetősége, valamint, hogy szerepel-e a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán található, jogsértő weboldalak listáján. Nézzük meg az áruház értékeléseit is a neten.

2. Olvassuk át az apró betűs részt

Rendelés előtt érdemes átnézni az oldal ÁSZF-jét, hogy mennyi a vállalt szállítási határidő, és kit terhel a visszaküldés költsége, ha elállunk a vásárlástól.

3. Őrizzük meg a számlát

A rendelés után mentsük el a visszaigazoló e-mailt, a számlát és a vásárláskor érvényes ÁSZF-et is. Vitás helyzetben ezek lesznek a bizonyítékaink, ezért a sikeres és biztonságos online vásárláshoz elengedhetetlenek.

4. A rendeléstől számítják

Megeshet, hogy a vállalt szállítási határidőre nem érkezik meg a csomagunk. Ilyenkor az eladót terheli a felelősség, vagyis a webáruház köteles intézkedni a futárszolgálatnál.

5. Írjanak róla jegyzőkönyvet

Ha sérült a csomag, kérjünk jegyzőkönyvet a futártól, és küldjük vissza a megrendelést. Amennyiben a sérülés csak az átvétel után derül ki, fényképezzük le a csomagot és a terméket is.

Online vásárlás áruvisszavétel
Ha sérült a csomag tartalma, küldjük vissza a futárnak.
Fotó: PeopleImages

6. A szó elszáll, az írás marad

Amennyiben nem a megrendelt árut kaptuk, azonnal jelezzük ezt a webáruház e-mail-címére a rendelési azonosító feltüntetésével. Fontos, hogy kötelesek 30 napon belül érdemi írásbeli választ adni.

7. Visszaküldhetjük, ha kicsi

Indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól 14 naptári napon belül, feltéve, ha nem higiéniai- vagy egyedileg gyártott termékekről van szó. Így például, ha nem jó a ruha mérete, akkor az elállási jog szerint visszaküldhetjük, és visszatérítésre vagyunk jogosultak.

8. Ne várjunk a végtelenségig

A webáruházaknak legkésőbb 48 órán belül vissza kell igazolniuk a megrendelést. Esetleg ha ez elmarad, az a szerződés létrejöttét kérdőjelezi meg, és a terméket nem vagyunk kötelesek átvenni.

9. Van megoldás a javításra is

Előfordulhat az is, hogy az áru hibás, esetleg nem működik megfelelően, és ez csak a kibontás után derül ki. Szerencsére ilyen esetben is van megoldás: a 2 éves szavatossági jogra hivatkozva kérhetünk termékcserét, javítást, esetleg árleszállítást. Ha megfelelő webáruházat választunk az online vásárlás is ugyanolyan biztonságos, mintha egy üzletbe mennénk. 

10. Kérjünk jogi segítséget!

Ha a webáruház elutasítja a panaszt, vagy nem válaszol rá 30 napon belül, a lakóhelyünk vagy a webshop székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhatunk, akik segítenek egyezségre jutni. Ha online csalás áldozatai lettünk, a Nemzeti Kibervédelmi Intézethez és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhatunk.

Szeretnéd tudni, hogyan fizethetsz biztonságosan online rendeléskor?  Nézd meg ezt a videót!

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu