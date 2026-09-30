Online vásárlás biztonságosan: így rendelj, hogy ne verjenek át

Az internetes vásárlás sokunk számára megkönnyíti a mindennapokat, ám előfordulhat, hogy csalás áldozatai leszünk, vagy nem érkezik meg a termék, amit rendeltünk, esetleg hibás árut küldenek. Jó hír, hogy a biztonságos online vásárlás nem lehetetlen. Ha szeretnéd tudni, mik az online vásárlás veszélyei, mire érdemes figyelni rendelés előtt, olvasd el a Fanny magazin tippjeit!

A biztonságos online vásárlás lehetséges, ha körültekintően választjuk ki a webáruházat.

Fotó: DukiPh

A biztonságos online vásárlás 10 alapszabálya

1. Biztonságos webáruházból rendelj

Csak megbízható webáruházból rendeljünk! Keressük meg, fel van-e tüntetve az oldalon a webshopot üzemeltető cég neve, székhelye, adószáma és elérhetősége, valamint, hogy szerepel-e a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán található, jogsértő weboldalak listáján. Nézzük meg az áruház értékeléseit is a neten.

2. Olvassuk át az apró betűs részt

Rendelés előtt érdemes átnézni az oldal ÁSZF-jét, hogy mennyi a vállalt szállítási határidő, és kit terhel a visszaküldés költsége, ha elállunk a vásárlástól.

3. Őrizzük meg a számlát

A rendelés után mentsük el a visszaigazoló e-mailt, a számlát és a vásárláskor érvényes ÁSZF-et is. Vitás helyzetben ezek lesznek a bizonyítékaink, ezért a sikeres és biztonságos online vásárláshoz elengedhetetlenek.

4. A rendeléstől számítják

Megeshet, hogy a vállalt szállítási határidőre nem érkezik meg a csomagunk. Ilyenkor az eladót terheli a felelősség, vagyis a webáruház köteles intézkedni a futárszolgálatnál.

5. Írjanak róla jegyzőkönyvet

Ha sérült a csomag, kérjünk jegyzőkönyvet a futártól, és küldjük vissza a megrendelést. Amennyiben a sérülés csak az átvétel után derül ki, fényképezzük le a csomagot és a terméket is.

Ha sérült a csomag tartalma, küldjük vissza a futárnak.

Fotó: PeopleImages

6. A szó elszáll, az írás marad

Amennyiben nem a megrendelt árut kaptuk, azonnal jelezzük ezt a webáruház e-mail-címére a rendelési azonosító feltüntetésével. Fontos, hogy kötelesek 30 napon belül érdemi írásbeli választ adni.

7. Visszaküldhetjük, ha kicsi

Indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól 14 naptári napon belül, feltéve, ha nem higiéniai- vagy egyedileg gyártott termékekről van szó. Így például, ha nem jó a ruha mérete, akkor az elállási jog szerint visszaküldhetjük, és visszatérítésre vagyunk jogosultak.