Angelina Jolie lánya is elhagyta apja vezetéknevét: most még jobban vérezhet Brad Pitt szíve

Újabb fordulat Angelina Jolie és Brad Pitt családi kálváriájában. A bíróság hivatalosan is jóváhagyta lányuk, Zahara névváltoztatását. A 21 éves fiatal lány mostantól jogilag a Zahara Marley Jolie nevet viseli, vagyis elhagyta a 'Pitt' vezetéknevet. Ezzel ő lett a harmadik, aki ezt meglépte a gyerekek közül, a soron következő pedig feltehetően Vivienne lesz, aki már szintén kérelmezte a névváltoztatást.
Zahara névváltoztatása hivatalossá vált, miután szeptember 28-án egy kaliforniai bíró jóváhagyta a kérelmét. A bírósági dokumentumok szerint a 21 éves lány hivatalosan is elhagyhatta apja, Brad Pitt vezetéknevét, így a korábbi, Zahara Marley Jolie-Pitt helyett immár Zahara Marley Jolie szerepel a hivatalos irataiban. Ez azonban csak formalitás, Zahara ugyanis már egy ideje csak édesanyja, Angelina Jolie vezetéknevét használja. Májusban is, a Spelman College diplomaosztóján már csak Zahara Marley Jolie néven mutatkozott be, amikor átvette a diplomáját. Júniusban pedig hivatalosan is beadta a a névváltoztatáshoz szükséges dokumentumokat.
Zahara döntése azonban nem meglepő. Angelina Jolie és Brad Pitt hat gyermeke közül ő a harmadik, aki erre szánja magát. Shiloh volt az első, aki jogi úton kezdeményezte ezt. A fiatal lány a 18. születésnapján, 2024 májusában adta be a kérelmet, és pár hónappal később megkapta a hivatalos engedélyt. Maddox pedig idén kezdett bele a folyamatba. Az ő kérelmét szeptember 14-én hagyta jóvá a bíróság, így mostantól a Maddox Chivan Jolie-Pitt helyett a Maddox Chivan Jolie név szerepel az okmányaiban.
A történet azonban itt még nem ért véget. Angelina Jolie és Brad Pitt lánya, Vivienne júliusban nyújtotta be dokumentumokat arra, hogy ő is elhagyhassa a 'Pitt' nevet. A bírósági dokumentumok szerint a kérelmet személyes okokra hivatkozva terjesztette elő. Az ő ügyében azonban még nem született végleges döntés: a tárgyalását november 2-ára tűzték ki. Ha ezt is jóváhagyják, akkor a hat gyermek közül ő lesz a negyedik, aki hivatalosan is megszabadul híres apja nevétől.
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