„Dzsudzsák Balázs ilyen ember” – megszólalt a Magyarországon sikeres üzletember

Nagyon jó véleménnyel van a magyar labdarúgó-válogatott rekorderéről, Dzsudzsák Balázsról a Magyarországon sikeres török üzletember. Cengiz Korkut barátjaként tekint a DVSC csapatkapitányára, akiről úgy tartja, hogy nemcsak a focipályán, hanem emberként is maradandót alkotott.
Dzsudzsák Balázs visszatérő vendég Cengiz Korkut budapesti éttermében. A 109-szeres magyar válogatott labdarúgó korábban a nemzeti együttes jelenlegi csapatkapitányával, Szoboszlai Dominikkal is ott vacsorázott együtt, a napokban pedig ismét látogatást tett a török üzletembernél. Erről osztott meg fotókat az étterem hivatalos Instagram-oldala.
Vannak emberek, akik nemcsak a pályán hagynak nyomot, hanem emberként is maradandót alkotnak. Jó, hogy vagy, örülök, hogy barátom vagy
– fogalmazott a DVSC csapatkapitányáról Cengiz Korkut.
Dzsudzsák Balázs ilyen ember. Magyarország büszkesége, Törökországban is szeretett futballista, és számunkra mindig különleges vendég és kedves barát
– tette hozzá a sikeres török üzletember.
A bejegyzés mellett Dzsudzsák sem ment el csak úgy, a Debrecen labdarúgója kedvelte a közösségi médiában róla megjelent kedves szavakat.
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