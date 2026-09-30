5 lélegzetelállító hely a Földön, amit legalább egyszer látnod kell

Különleges, szubjektíven válogatott úti célok a világ legszebb pontjairól.

Műfajilag és földrajzilag is változatos helyszínek a sivatagoktól a trópusokig.

Öt ikonikus, bakancslistás látnivaló bemutatása.

Amikor utazási terveket szövögetünk, az ihlet szinte bárhonnan érkezhet: egy jól sikerült fotóból, egy felejthetetlen dokumentumfilmből vagy egy ismerős személyes élménybeszámolójából. Bár a képzeletbeli utazási listánk összetétele teljesen szubjektív, hiszen mindannyian másfajta élményekre, tájakra és kultúrákra vágyunk, léteznek a Földön olyan pontok, amelyek egyetemes varázsukkal szinte mindenkit megérintenek. Az alábbiakban öt olyan rendkívüli helyszínt gyűjtöttünk össze, amelyek méltán örvendhetnek világhírnévnek, és amelyeknél keresve sem találni izgalmasabb példákat a bakancslistás látnivalók sorában.

A bakancslistás látnivalók listája mindig szubjektív, de az alábbi helyszínek - köztük Cartagena koloniális óvárosa - garantáltan mindenkit levesznek a lábukról

Fotó: Shutterstock

Melyek a legszebb bakancslistás látnivalók a világon?

Mindegyik választásunk egy-egy különálló világot képvisel, legyen szó ősi sziklákra épült kolostorról, trópusi szigetvilágról vagy éppen teljesen egyedi növényvilággal rendelkező sivatagi szigetről. Tarts velünk ebben a különleges utazásban, és merits ihletet a következő nagy kalandodhoz!

Szokotra (Jemen)

Az Indiai-óceánban fekvő szigetcsoport, Szokotra teljesen elszigetelt fejlődési pályájának köszönhetően olyan, mintha egy másik bolygóra csöppennél. A helyszín ikonikus szimbólumai a különleges, esernyő alakú sárkányvérfák, amelyek törzséből vöröses színű gyanta szivárog. A sziget egyedülálló biológiai sokfélesége és érintetlen, vad tengerpartjai páratlan élményt nyújtanak a természet szerelmeseinek.

Zhangjiajie Nemzeti Park (Kína)

A Hunan tartományban található természetvédelmi terület, a Zhangjiajie Nemzeti Park égbe nyúló, több száz méter magas homokkő oszlopairól híres, amelyek sokszor sűrű ködfelhőkbe burkolóznak. Ez a drámai tájkép szolgált alapul az Avatar című filmben látható lebegő hegyek látványvilágához is. A parkban kialakított üvegpadlós hidakról és kanyargó ösvényekről lélegzetelállító panoráma nyílik a mély szurdokvölgyekre.