JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
5 lélegzetelállító hely a Földön, amit legalább egyszer látnod kell

5 lélegzetelállító hely a Földön, amit legalább egyszer látnod kell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 30. 12:00
bakancslistahíres látnivalók
A világ tele van olyan lenyűgöző helyekkel, amelyek szinte könyörögnek azért, hogy legalább egyszer az életben a saját szemeddel is megcsodáld őket. Összegyűjtöttünk 5 olyan lenyűgöző úti célt, amelyek garantáltan felkeltik a benned rejlő kalandvágyat, és helyet követelnek maguknak a bakancslistás látnivalók gyűjteményében.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Különleges, szubjektíven válogatott úti célok a világ legszebb pontjairól.
  • Műfajilag és földrajzilag is változatos helyszínek a sivatagoktól a trópusokig.
  • Öt ikonikus, bakancslistás látnivaló bemutatása.

Amikor utazási terveket szövögetünk, az ihlet szinte bárhonnan érkezhet: egy jól sikerült fotóból, egy felejthetetlen dokumentumfilmből vagy egy ismerős személyes élménybeszámolójából. Bár a képzeletbeli utazási listánk összetétele teljesen szubjektív, hiszen mindannyian másfajta élményekre, tájakra és kultúrákra vágyunk, léteznek a Földön olyan pontok, amelyek egyetemes varázsukkal szinte mindenkit megérintenek. Az alábbiakban öt olyan rendkívüli helyszínt gyűjtöttünk össze, amelyek méltán örvendhetnek világhírnévnek, és amelyeknél keresve sem találni izgalmasabb példákat a bakancslistás látnivalók sorában.

A bakancslistás látnivalók egyike a kolumbiai Cartagena óvárosa.
A bakancslistás látnivalók listája mindig szubjektív, de az alábbi helyszínek - köztük Cartagena koloniális óvárosa - garantáltan mindenkit levesznek a lábukról
Fotó: Shutterstock

Melyek a legszebb bakancslistás látnivalók a világon?

Mindegyik választásunk egy-egy különálló világot képvisel, legyen szó ősi sziklákra épült kolostorról, trópusi szigetvilágról vagy éppen teljesen egyedi növényvilággal rendelkező sivatagi szigetről. Tarts velünk ebben a különleges utazásban, és merits ihletet a következő nagy kalandodhoz!

Szokotra (Jemen)

Az Indiai-óceánban fekvő szigetcsoport, Szokotra teljesen elszigetelt fejlődési pályájának köszönhetően olyan, mintha egy másik bolygóra csöppennél. A helyszín ikonikus szimbólumai a különleges, esernyő alakú sárkányvérfák, amelyek törzséből vöröses színű gyanta szivárog. A sziget egyedülálló biológiai sokfélesége és érintetlen, vad tengerpartjai páratlan élményt nyújtanak a természet szerelmeseinek.

Zhangjiajie Nemzeti Park (Kína)

A Hunan tartományban található természetvédelmi terület, a Zhangjiajie Nemzeti Park égbe nyúló, több száz méter magas homokkő oszlopairól híres, amelyek sokszor sűrű ködfelhőkbe burkolóznak. Ez a drámai tájkép szolgált alapul az Avatar című filmben látható lebegő hegyek látványvilágához is. A parkban kialakított üvegpadlós hidakról és kanyargó ösvényekről lélegzetelállító panoráma nyílik a mély szurdokvölgyekre.

Taktshang-kolostor (Bhután)

A Tigrisfészek néven is ismert buddhista szentély a Paro-völgy felett, egy csaknem ezer méter magas sziklafal szélén egyensúlyoz. A VIII. századi legendákhoz kötődő épületegyütteshez fenyőerdőkön és imazászlókkal szegélyezett meredek ösvényeken keresztül vezet az út. A kolostor falai közül nyíló kilátás és a helyszínből áradó spirituális nyugalom örökre megmarad a látogatók emlékezetében.

Cartagena óvárosa (Kolumbia)

A Karib-tenger partján fekvő történelmi városrész a spanyol gyarmati építészet egyik legépebben megmaradt gyöngyszeme Dél-Amerikában. A vaskos erődítményekkel körülvett macskaköves utcákat színesre festett házak és virágokkal roskadásig megrakott erkélyek szegélyezik. Az óváros egyedülálló hangulata, a karibi ritmusok és a gazdag történelmi örökség felejthetetlen időutazásra hívja az utazót.

Palawan (Fülöp-szigetek)

A szigetcsoport az égkék tengerből kiemelkedő meredek mészkőszikláival és rejtett, smaragdzöld vizű lagúnáival a trópusi paradicsom megtestesítője. Itt található a világ egyik leghosszabb hajózható föld alatti folyója is, amely lenyűgöző barlangrendszereken kanyarog keresztül. A gazdag víz alatti élővilág és a korallzátonyok miatt a búvárok és a tengerparti pihenésre vágyók körében egyaránt kiemelkedő úti cél.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu