Macaulay Culkin a 2026-os Emmy-gálán könnyek között búcsúzott Catherine O’Hara-tól

Megható pillanatokat hozott a 2026-os Emmy-gála, amikor Macaulay Culkin, Dan Levy és Annie Murphy együtt emlékeztek meg a januárban elhunyt Catherine O'Hara-ról. A Reszkessetek, betörők! sztárja láthatóan elérzékenyült, amikor egykori filmes édesanyjáról beszélt, akit egyszerűen csak mamának nevezett. És bár a karácsonyi klasszikusban a színésznő kétszer is elfelejtette őt, ő megígérte, hogy örökké emlékezni fog rá.
A 2026-os Emmy-gála egyik legmeghatóbb pillanata kétségtelenül Catherine O'Hara In Memoriam megemlékezése volt, amelyben egykori kollégái megrendítő szavakkal búcsúztak a színésznőtől. Dan Levy, Annie Murphy és a Reszkessetek, betörők! Kevin-je mondott beszédet és mind ők, mind a közönség könnyekig hatódott közben. Macaulay Culkin egyszerűen csak mamának szólította a színésznőt és elérzékenyülve mondta, hogy mindig számíthatott rá.
Mint egy jó anya, mindig ott volt, amikor kértem. Mert ilyen volt Catherine. Ez volt a jellemző rá. Ott volt, és ez a legjobb, amit ma este tehetünk, hogy mi is ott vagyunk érte.
Catherine O’Hara és Macaulay Culkin kapcsolatát a nézők elsősorban a Reszkessetek, betörők! című filmekből ismerhetik. Az 1990-ben bemutatott karácsonyi klasszikusban a színésznő alakította Kate McCallistert, az anyukát, aki a történet szerint véletlenül otthon felejti fiát, Kevint. A film pedig erre a feledékenységre épült, és Macaulay Culkin éppen ehhez a közös filmes emlékhez nyúlt vissza a 2026-os Emmy-gála színpadán. A színész egy humoros megjegyzéssel felelevenítette, hogy bár Catherine O'hara karaktere kétszer is megfeledkezett róla a filmben, ők mindig emlékezni fognak rá.
Lehet, hogy ő kétszer is elfelejtett engem, de mi mindig emlékezni fogunk rá.
A megemlékezésben Dan Levy és Annie Murphy is fontos szerepet kapott. Mindketten hat évadon keresztül dolgoztak együtt a színésznővel a Schitt’s Creek című sorozatban, amelyben Catherine O'Hara Moira Rose karakterét alakította. A két színész nemcsak a tehetségét emelte ki, hanem azt is, milyen nagylelkű és támogató ember volt a forgatásokon. Annie Murphy többek között a színésznő nevetésére emlékezett, amíg Dan Levy arról beszélt, hogy a kreativitása és bátorsága folyamatosan inspirálta őt és a környezetében dolgozókat.
A színésznő 2026. január 30-án, 71 éves korában hunyt el tüdőembóliában. Catherine O'Hara halála után számos színész és filmes kolléga emlékezett meg róla, a 2026-os Emmy-gála azonban lehetőséget adott arra, hogy a televíziós szakma egyik legfontosabb eseményén is méltó módon tisztelegjenek a színésznő munkássága előtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.