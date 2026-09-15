Macaulay Culkin a 2026-os Emmy-gálán könnyek között búcsúzott Catherine O’Hara-tól

Megható pillanatokat hozott a 2026-os Emmy-gála, amikor Macaulay Culkin, Dan Levy és Annie Murphy együtt emlékeztek meg a januárban elhunyt Catherine O'Hara-ról. A Reszkessetek, betörők! sztárja láthatóan elérzékenyült, amikor egykori filmes édesanyjáról beszélt, akit egyszerűen csak mamának nevezett. És bár a karácsonyi klasszikusban a színésznő kétszer is elfelejtette őt, ő megígérte, hogy örökké emlékezni fog rá.

Macaulay Culkin a 2026-os Emmy-gálán elérzékenyülve búcsúzott filmbéli édesanyjától, Catherine O'Haratól

(Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

A 2026-os Emmy-gálá n megható megemlékezést tartottak a Reszkessetek, betörők! sztárjának

n megható megemlékezést tartottak a sztárjának A színpadon a filmbéli fia, Macaulay Culkin , valamint a Schitt's Creek sorozatból ismert gyerekei, Dan Levy és Annie Murphy is elérzékenyülve meséltek az egykori színésznőről

, valamint a sorozatból ismert gyerekei, is elérzékenyülve meséltek az egykori színésznőről Catherine O'Hara 2026. január 30-án hunyt el 71 éves korában.

Macaulay Culkin nagyon jó kapcsolatot ápolt Catherine O’Hara-val

A 2026-os Emmy-gála egyik legmeghatóbb pillanata kétségtelenül Catherine O'Hara In Memoriam megemlékezése volt, amelyben egykori kollégái megrendítő szavakkal búcsúztak a színésznőtől. Dan Levy, Annie Murphy és a Reszkessetek, betörők! Kevin-je mondott beszédet és mind ők, mind a közönség könnyekig hatódott közben. Macaulay Culkin egyszerűen csak mamának szólította a színésznőt és elérzékenyülve mondta, hogy mindig számíthatott rá.

Mint egy jó anya, mindig ott volt, amikor kértem. Mert ilyen volt Catherine. Ez volt a jellemző rá. Ott volt, és ez a legjobb, amit ma este tehetünk, hogy mi is ott vagyunk érte.

Macaulay Culkin soha nem felejti filmbéli édesanyját

Catherine O’Hara és Macaulay Culkin kapcsolatát a nézők elsősorban a Reszkessetek, betörők! című filmekből ismerhetik. Az 1990-ben bemutatott karácsonyi klasszikusban a színésznő alakította Kate McCallistert, az anyukát, aki a történet szerint véletlenül otthon felejti fiát, Kevint. A film pedig erre a feledékenységre épült, és Macaulay Culkin éppen ehhez a közös filmes emlékhez nyúlt vissza a 2026-os Emmy-gála színpadán. A színész egy humoros megjegyzéssel felelevenítette, hogy bár Catherine O'hara karaktere kétszer is megfeledkezett róla a filmben, ők mindig emlékezni fognak rá.