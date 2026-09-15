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Macaulay Culkin a 2026-os Emmy-gálán könnyek között búcsúzott Catherine O’Hara-tól

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 15. 13:30
Emmy-gálaCatherine O'HaraReszkessetek, betörők!Macaulay Culkin
A 2026-os Emmy-gálán megható megemlékezést tartottak Catherine O'Hara-ról. Macaulay Culkin elérzékenyülve búcsúzott a Reszkessetek, betörők! sztárjától.
Fekete Ágnes
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Megható pillanatokat hozott a 2026-os Emmy-gála, amikor Macaulay Culkin, Dan Levy és Annie Murphy együtt emlékeztek meg a januárban elhunyt Catherine O'Hara-ról. A Reszkessetek, betörők! sztárja láthatóan elérzékenyült, amikor egykori filmes édesanyjáról beszélt, akit egyszerűen csak mamának nevezett. És bár a karácsonyi klasszikusban a színésznő kétszer is elfelejtette őt, ő megígérte, hogy örökké emlékezni fog rá.

Macaulay Culkin ígéretet tett, hogy soha nem feledkezik meg a januárban elhunyt Catherine O’Hara-ról.
Macaulay Culkin a 2026-os Emmy-gálán elérzékenyülve búcsúzott filmbéli édesanyjától, Catherine O'Haratól
(Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)
  • A 2026-os Emmy-gálán megható megemlékezést tartottak a Reszkessetek, betörők! sztárjának
  • A színpadon a filmbéli fia, Macaulay Culkin, valamint a Schitt's Creek sorozatból ismert gyerekei, Dan Levy és Annie Murphy is elérzékenyülve meséltek az egykori színésznőről
  • Catherine O'Hara 2026. január 30-án hunyt el 71 éves korában.

Macaulay Culkin nagyon jó kapcsolatot ápolt Catherine O’Hara-val

A 2026-os Emmy-gála egyik legmeghatóbb pillanata kétségtelenül Catherine O'Hara In Memoriam megemlékezése volt, amelyben egykori kollégái megrendítő szavakkal búcsúztak a színésznőtől. Dan Levy, Annie Murphy és a Reszkessetek, betörők! Kevin-je mondott beszédet és mind ők, mind a közönség könnyekig hatódott közben. Macaulay Culkin egyszerűen csak mamának szólította a színésznőt és elérzékenyülve mondta, hogy mindig számíthatott rá.

Mint egy jó anya, mindig ott volt, amikor kértem. Mert ilyen volt Catherine. Ez volt a jellemző rá. Ott volt, és ez a legjobb, amit ma este tehetünk, hogy mi is ott vagyunk érte.

Macaulay Culkin soha nem felejti filmbéli édesanyját

Catherine O’Hara és Macaulay Culkin kapcsolatát a nézők elsősorban a Reszkessetek, betörők! című filmekből ismerhetik. Az 1990-ben bemutatott karácsonyi klasszikusban a színésznő alakította Kate McCallistert, az anyukát, aki a történet szerint véletlenül otthon felejti fiát, Kevint. A film pedig erre a feledékenységre épült, és Macaulay Culkin éppen ehhez a közös filmes emlékhez nyúlt vissza a 2026-os Emmy-gála színpadán. A színész egy humoros megjegyzéssel felelevenítette, hogy bár Catherine O'hara karaktere kétszer is megfeledkezett róla a filmben, ők mindig emlékezni fognak rá.

Lehet, hogy ő kétszer is elfelejtett engem, de mi mindig emlékezni fogunk rá.

Macaulay Culkin a Reszkessetek, betörők! című filmben Catherine O'Hara karakterének fiát alakította.
Macaulay Culkin a Reszkessetek, betörők! című filmben Catherine O'Hara karakterének fiát alakította
(Fotó: 20th Century Fox/Northfoto)

A Schitt's Creek sorozatból ismert gyerekei is megemlékeztek róla

A megemlékezésben Dan Levy és Annie Murphy is fontos szerepet kapott. Mindketten hat évadon keresztül dolgoztak együtt a színésznővel a Schitt’s Creek című sorozatban, amelyben Catherine O'Hara Moira Rose karakterét alakította. A két színész nemcsak a tehetségét emelte ki, hanem azt is, milyen nagylelkű és támogató ember volt a forgatásokon. Annie Murphy többek között a színésznő nevetésére emlékezett, amíg Dan Levy arról beszélt, hogy a kreativitása és bátorsága folyamatosan inspirálta őt és a környezetében dolgozókat.

Catherine O'Hara hala az egész világot megrázta.
Catherine O'Hara halálát tüdőembólia okozta
(Fotó: Birdie Thompson/Northfoto)

Catherine O'Hara halála egész Hollywoodot megrázta

A színésznő 2026. január 30-án, 71 éves korában hunyt el tüdőembóliában. Catherine O'Hara halála után számos színész és filmes kolléga emlékezett meg róla, a 2026-os Emmy-gála azonban lehetőséget adott arra, hogy a televíziós szakma egyik legfontosabb eseményén is méltó módon tisztelegjenek a színésznő munkássága előtt.

 

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