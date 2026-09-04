Egyre durvább a feszültség a Farm VIP-ban: nem csitul a balhé Németh Kristóf és Simor Olivér között

Már a Farm VIP első adásaiban egyértelművé vált, hogy Simor Olivér és Németh Kristóf között nem lesz felhőtlen a kapcsolat. Bár egy csapatban küzdenek a győzelemért, egészen más elképzeléseik vannak arról, hogyan kellene együtt dolgozni, és úgy tűnik, egyikük sem tudja szó nélkül hagyni a másik viselkedését. A feszültség pedig a mai adásban tovább fokozódik.

A Farm VIP sárga csapatában egyre több a balhé (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői nem találják a közös hangot

Úgy tűnik, a Farm VIP nézői egyfajta kakasviadalba csöppentek, ugyanis Németh Kristóf és Simor Olivér a kezdetektől méregetik egymást, amikor pedig alkalmuk nyílik, jól oda is csípnek a másiknak. A nézeteltérésük a mai adásban sem jut nyugvópontra. Munka közben ugyanis Olivér elveszi Kristóf egyik munkaeszközét, majd nem sokkal később már azt kéri tőle, hogy menjen vissza dolgozni. Ez a jelenet pedig láthatóan végképp felhúzza Kristófot.

Ez már kötözködés Olivér részéről, ráadásul van, ami jobban zavar. A kötözködéssel kevesebb problémám van, mint az ostobasággal

– mondta Németh Kristóf.