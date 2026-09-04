Egyre durvább a feszültség a Farm VIP-ban: nem csitul a balhé Németh Kristóf és Simor Olivér között

Már a Farm VIP első adásaiban egyértelművé vált, hogy Simor Olivér és Németh Kristóf között nem lesz felhőtlen a kapcsolat. Bár egy csapatban küzdenek a győzelemért, egészen más elképzeléseik vannak arról, hogyan kellene együtt dolgozni, és úgy tűnik, egyikük sem tudja szó nélkül hagyni a másik viselkedését. A feszültség pedig a mai adásban tovább fokozódik.
Úgy tűnik, a Farm VIP nézői egyfajta kakasviadalba csöppentek, ugyanis Németh Kristóf és Simor Olivér a kezdetektől méregetik egymást, amikor pedig alkalmuk nyílik, jól oda is csípnek a másiknak. A nézeteltérésük a mai adásban sem jut nyugvópontra. Munka közben ugyanis Olivér elveszi Kristóf egyik munkaeszközét, majd nem sokkal később már azt kéri tőle, hogy menjen vissza dolgozni. Ez a jelenet pedig láthatóan végképp felhúzza Kristófot.
Ez már kötözködés Olivér részéről, ráadásul van, ami jobban zavar. A kötözködéssel kevesebb problémám van, mint az ostobasággal
– mondta Németh Kristóf.
Olivér már korábban is kritikusan figyelte Kristóf viselkedését, pontosabban mondva az első perctől ki van rá élezve. Olivér szerint ugyanis csapattársa nehezen tud elszakadni attól a szereptől, amelyet a színházban megszokott: hiába nem ő a csapatkapitány, gyakran próbálja irányítani a többieket. Simor Olivér ezt korábban nem is rejtette véka alá, amikor úgy fogalmazott, Kristóf „rendez és embereket instruál”, csakhogy a Farm VIP-ban nem a színházban van.
A két sztár között a termelési feladat során is egyre látványosabbá vált az ellentét. Amikor a sárga csapat megnyerte azt az előnyt, hogy Vencel, a mesterember segítségét kérhették az építkezéshez, Olivér már előre attól tartott, hogy Kristóf kisajátítja magának a szakembert. A félelme pedig egészen hamar beigazolódott: hiába próbálta ő is magához hívni Vencelt, Kristóf folyamatosan kérdésekkel bombázta a mestert.
Olivér később Kristóf munkáját is többször kritizálta, amit a színész egyáltalán nem tudott hova tenni. Németh Kristóf úgy érezte, csapattársa szándékosan keresi rajta a fogást, miközben Olivér számára éppen Kristóf domináns stílusa vált egyre nehezebben elviselhetővé.
Úgy tűnik tehát, hogy a két csapattárs között egyre mélyebb az árok. Míg Olivér Kristóf állandó irányítási kényszerét és színpadias stílusát nehezen viseli, Kristófnak abból lett elege, hogy szerinte Olivér minden adandó alkalmat megragad arra, hogy beleköthessen. A kérdés már csak az, meddig tudják még félretenni a személyes ellentéteiket a csapat érdekében – vagy a Farm VIP egyik legnagyobb konfliktusa hamarosan végleg kirobban közöttük.
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