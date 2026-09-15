Négyen is besurrantak a Farm VIP forgatási helysínére: „Ez illegális…”

Úgy tűnik, örök barátságok köttettek a Farm VIP forgatásán

A fent említett csatorna egyébként a Lu & Lo nevet viseli és Lorenzo Tano és Lucrezia Lando közös életét követheti nyomon az, aki jól beszél olaszul, hiszen a csatorna leginkább a párosukat jól ismerő talján közönségnek szól. No, de hogy is volt az a kis éjszakai kaland a Farm VIP forgatási helyszínén? A mesterséges intelligenciának hála, egész jól meg lehet érteni a négyes fogat között zajló beszélgetéseket, pláne, hogy Emese, Zsuzsi és Noel leginkább magyarul beszélnek. Bejárják az üresen álló pajtát, emlékeket idéznek fel, miközben Lorenzo barátnője megjegyzi, hogy világítás és minden forgatási kellék nélkül olyan, mintha egy horrorfilm díszletében járnának. Miközben nézelődnek, azt is megbeszélik, hogy tulajdonképpen tilosban járnak, hiszen valóban egy farmon mászkálnak és nem a bejáraton keresztül érkeztek. Azt persze sejtették, hogy örömmel látnák őket, ha bejelentették volna az érkezésüket.

Sáfrány Emese is félelmetesnek látta a díszleteket (Fotó: Mediaworks rchívum)

Sáfrány Emese: „Első pillanatban azt gondolhatta, hogy valami rosszban sántikálunk”

A véletlen pedig be is következett. Érkezett ugyanis valaki, aki a fogadtatásukra sietett eléjük. Hogy mi történt pontosan azon az estén és hogy miért épp ők négyen vágtak neki a szürkületi kalandnak a Farm VIP hírességei közül, arról Sáfrány Emesét kérdeztük. „Szerintem nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom, hogy a forgatások alatt szoros barátság szövődött Zsuzsi, Lorenzo, Noel és köztem. Nos, ez a barátság azóta is kitart és természetesen a csapat ki is bővült Anett-tel és Lorenzo barátnőjével, Lucrezával. A videó, amiről szó van, nem sokkal a forgatások vége után készült. Anett aznap nem ért rá, így négyen szöktünk be a farmra” – kezdte a Borsnak Emese, aki egyébként félelmetesnek találta a lecsupaszított Farm VIP díszleteket.

Elég későn értünk oda és már besötétedett, amikor körbejártuk a pajtát. Lucrezia meg is jegyezte, hogy kicsit olyan, mintha egy horrorfilm díszletei között mászkálnánk.

„Egyébként igaza volt. Tényleg furcsa volt lámpák, kábelek és kamerák nélkül ez a környezet” - magyarázta a piros csapat játékosa, majd kitért a nem is annyira váratlan találkozásra. „Ahogy a videón is látszik, egy ponton megérkezett egy úr, aki meglátott bennünket. Mivel nem a fő, hanem egy oldalsó bejáraton keresztül érkeztünk, első pillanatban azt gondolhatta, hogy valami rosszban sántikálunk. Persze ismert minket, így végül ő is felült velünk a nosztalgiavonatra, és felidézünk pár feledhetetlen pillanatot a forgatásokról” – mesélte lapunknak Sáfrány Emese.