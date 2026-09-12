Farm VIP: Németh Kristóf az édesapját látja a szamárban

Megható pillanatokat tartogatott a Farm VIP pénteki adása. Németh Kristóf ugyanis egészen különleges kapcsolatot alakított ki a farm egyik négylábú lakójával. A színész számára a csacsi nem csupán egy állat, hanem édesapja emlékének fontos őrzője lett.

Németh Kristóf a könnyeivel küzdött a Farm VIP mai adásában (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői közül nem mindenki értette a helyzetet

A sárga csapat tagjai a reggeli teendők közben, többek között a tehénfejés során beszélgettek arról, hogy a szamár tulajdonképpen mindenki szívéhez közel került. Dér Heni azonban elárulta Lunának és Kriston Péternek, hogy Kristóf esetében ennél jóval többről van szó.

Kristóf frankón úgy érzi, hogy az apukája. Apukája szemét látja a csacsiban

– mondta Dér Heni Lunának és Kriston Péternek.

A színész később a kamerák előtt is megosztotta, miért lett számára ennyire fontos a farmon élő állat. Miközben édesapjáról beszélt, láthatóan egyre nehezebben tudta visszatartani a könnyeit.

„Számomra nagyon fontos az, amit sokan énidőnek hívnak, amikor magában van az ember. Én sosem úgy élem meg, hogy egyedül vagyok, hanem mindig úgy élem meg, hogy vagy a Jóistennel beszélgethetek, vagy elsősorban édesapámmal” – csuklott el a hangja.

Kristóf ezt követően a szamárhoz ment, beszélgetett vele, majd sírva átölelte. Dér Henin kívül azonban csak kevesen értették meg ezt a különleges kötődést Kristóf és a szamár között.

„Van egy ilyen érzése. Apukájának a beceneve is csacsi volt” – magyarázta tovább Lunáéknak Dér Heni.

Heni szerint a színész számára a farmon élő állat valóságos menedékké vált, ahol kimondhatja mindazt, ami benne van.

„Mondjuk, nem tudom, hogy mit tud vele megbeszélni, de ez biztos, hogy Kristóf ott ventilál. Az a szentélye” – folytatta Heni.

Kristóf számára azonban ennél is mélyebb jelentése van a történteknek. Egy gyermekkori emlék ugyanis még szorosabbá teszi a kapcsolatot közte és a csacsi között.

Egy gyerekkori kedvenc mesém, amit mindig apukám mesélt nekem lefekvéskor, annak a főhőse egy szamárka volt. És amikor beléptem a Farmra, és először megláttam ezt a szamárkát, ez egy olyan üzenet értékű dolog volt, olyan volt, mintha itt lenne apukám, és ő folyamatosan segítene

– mondta a könnyeivel küzdve Kristóf.