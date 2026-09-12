Farm VIP: Németh Kristóf az édesapját látja a szamárban

Megható pillanatokat tartogatott a Farm VIP pénteki adása. Németh Kristóf ugyanis egészen különleges kapcsolatot alakított ki a farm egyik négylábú lakójával. A színész számára a csacsi nem csupán egy állat, hanem édesapja emlékének fontos őrzője lett.
A sárga csapat tagjai a reggeli teendők közben, többek között a tehénfejés során beszélgettek arról, hogy a szamár tulajdonképpen mindenki szívéhez közel került. Dér Heni azonban elárulta Lunának és Kriston Péternek, hogy Kristóf esetében ennél jóval többről van szó.
Kristóf frankón úgy érzi, hogy az apukája. Apukája szemét látja a csacsiban
– mondta Dér Heni Lunának és Kriston Péternek.
A színész később a kamerák előtt is megosztotta, miért lett számára ennyire fontos a farmon élő állat. Miközben édesapjáról beszélt, láthatóan egyre nehezebben tudta visszatartani a könnyeit.
„Számomra nagyon fontos az, amit sokan énidőnek hívnak, amikor magában van az ember. Én sosem úgy élem meg, hogy egyedül vagyok, hanem mindig úgy élem meg, hogy vagy a Jóistennel beszélgethetek, vagy elsősorban édesapámmal” – csuklott el a hangja.
Kristóf ezt követően a szamárhoz ment, beszélgetett vele, majd sírva átölelte. Dér Henin kívül azonban csak kevesen értették meg ezt a különleges kötődést Kristóf és a szamár között.
„Van egy ilyen érzése. Apukájának a beceneve is csacsi volt” – magyarázta tovább Lunáéknak Dér Heni.
Heni szerint a színész számára a farmon élő állat valóságos menedékké vált, ahol kimondhatja mindazt, ami benne van.
„Mondjuk, nem tudom, hogy mit tud vele megbeszélni, de ez biztos, hogy Kristóf ott ventilál. Az a szentélye” – folytatta Heni.
Kristóf számára azonban ennél is mélyebb jelentése van a történteknek. Egy gyermekkori emlék ugyanis még szorosabbá teszi a kapcsolatot közte és a csacsi között.
Egy gyerekkori kedvenc mesém, amit mindig apukám mesélt nekem lefekvéskor, annak a főhőse egy szamárka volt. És amikor beléptem a Farmra, és először megláttam ezt a szamárkát, ez egy olyan üzenet értékű dolog volt, olyan volt, mintha itt lenne apukám, és ő folyamatosan segítene
– mondta a könnyeivel küzdve Kristóf.
A színész ezeket az érzéseit Dér Heninek mondta el, akinek egyedül beszélt arról, mit jelent számára a csacsi jelenléte. Kristóf számára ugyanis nem különös vagy furcsa, hogy hangosan beszélget az állattal: ő egyszerűen így dolgozza fel az érzéseit, és így érzi közelebb magához az édesapját.
„Nekem ez a hitvilágom, érted? És nekem nagyon fontos az, hogy ezzel a csacsival megszoktam beszélni a dolgokat hangosan” – magyarázta Heninek.
A megható pillanatokat azonban hamarosan újabb konfliktus követte a Farmon. Anger Zsolt ugyanis a sárga csapat tagjainak beszélt korábbi, piros csapatbeli társairól, és meglehetősen kemény kritikát fogalmazott meg velük kapcsolatban. Többek között azt mondta róluk, hogy még a betűvésésben sem jók, vagyis szerinte nem megfelelően értelmezik a szavakat olvasás közben.
Németh Kristóf később elmondta a hallottakat a piros csapat tagjainak, akik számon kérték Zsoltot. A helyzet azonban nem úgy alakult, ahogy arra számítani lehetett: Anger visszakozott, és nem vállalta fel azokat a véleményeket, amelyeket a sárgáknak korábban megfogalmazott. Ez különösen felbosszantotta Simor Olivért, aki azt nehezményezte, hogy Zsolt nem állt ki a saját szavai mellett. A vita végül odáig fajult, hogy Anger Zsolt a teljes sárga csapatot kiosztotta.
Így a Farm VIP ezúttal sem szűkölködött érzelmekben és konfliktusokban: míg Németh Kristóf számára egy szamárka jelentett különleges kapcsot az édesapjához, addig a csapatok között újabb feszültség robbant ki.
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