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Elszabadult a pokol a királyi családban: Meghan Markle a tűzzel játszik, Károly egyetlen tollvonással mindentől megfoszthatja őket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 15. 15:00
Károly királyHarry hercegkirályi család
Minden eddiginél komolyabb feszültség robbanhat ki Sussexék és a brit királyi család között, Károly király pedig kemény lépésre szánhatja el magát. Meghan Markle reakciója alaposan kiverte a biztosítékot, egy volt brit parlamenti képviselő pedig arra figyelmeztetett, hogy a hercegné a tűzzel játszik.
N.T.
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Harry herceget és Meghan Markle-t arra figyelmeztették, hogy „a tűzzel játszanak”, miután állítólag meglepetéssel fogadták Károly király levelét, amelyben az uralkodó tisztázta a királyi család dolgozó tagjai közül korábban visszalépő pár jelenlegi státuszát.

Meghan Markle a tűzzel játszik: Károly király keményen visszavághat
Meghan Markle a tűzzel játszik: Károly király keményen visszavághat Fotó: PA

Meghan Markle a tűzzel játszik: Károly király keményen visszavághat

Károly király hétfőn, szeptember 7-én nyilvánosságra hozott levelében egyértelművé tette, milyen helyet foglal el jelenleg a házaspár a királyi családban. A dokumentum nem sokkal azután látott napvilágot, hogy Harry és Meghan augusztus végén megérkezett Nagy-Britanniába. Sussex hercege és hercegnéje a hírek szerint hosszabb ideig maradhat az Egyesült Királyságban.

A magas rangú kormányzati és katonai tisztségviselőknek címzett levélben Károly király azt is leszögezte, hogy Harry és Meghan továbbra sem használja hivatalosan az Ő Királyi Fensége megszólítást. Az uralkodó emellett jelezte, hogy a pár által végzett jótékonysági tevékenység magánemberként végzett munkának minősül.

Sussexék irodája ezt követően arról tájékoztatta a sajtót, hogy a házaspárt „kissé meglepte” a levél tartalma. A beszámolók szerint Harrynek mindössze két perce maradt arra, hogy átnézze a dokumentumot, mielőtt azt nyilvánosságra hozták. A Buckingham-palota ugyan 72 perccel a közzététel előtt továbbította a levelet Sussexék irodájának, a herceg azonban éppen egy megbeszélésen vett részt, ezért nem tudták elérni.

A hírek szerint Harry és Meghan azt is szeretné, ha „magánszemélyek” helyett inkább „közszereplőkként” hivatkoznának rájuk. Úgy vélik, ez jobban tükrözné a Károly királyhoz fűződő személyes kapcsolatukat.

Az ügy kapcsán most Louise Bagshawe író, korábbi konzervatív parlamenti képviselő – aki korábban Louise Mensch néven volt ismert – kemény kritikát fogalmazott meg, és kijelentette: Sussexék „a tűzzel játszanak”. Véleményét az X-en osztotta meg.

Szerintem Meghan újabb súlyos hibát követett el azzal, hogy hivatalosan is közölte: „meglepte” a király bejelentése. Egyáltalán nem volt joga ahhoz, hogy előzetesen értesítsék róla. Ahhoz pedig végképp nem, hogy beleszóljon vagy módosítsa a szöveget

– fogalmazott Corby egykori parlamenti képviselője.

Bagshawe így folytatta:

A király nem fogja sokáig eltűrni, hogy egymással versengő közlemények jelenjenek meg, mert ez már azt a látszatot kelti, mintha egy rivális udvar működne mellette. Ő a király. Ha Meghan Markle szembe akar szállni vele, egyetlen tollvonással megfoszthatja Harryt brit hercegi rangjától, és szerintem meg is tenné. Meghan a tűzzel játszik.

A vita közben Harry és Meghan állítólag új életet kezd a Cotswolds térségében, miután hat évet töltöttek Kaliforniában. A hírek szerint két gyermeküket, a hétéves Archie-t és az ötéves Lilibetet már be is íratták a környékbeli iskolákba. A beszámolók szerint Meghant a közelmúltban a Great Tew-ban található, rendkívül exkluzív Soho Farmhouse magánklubban is látták. A fényűző vidéki hely a hírességek körében is népszerű, többek között Beckhamék egyik kedvelt törzshelyeként tartják számon – írja a Daily Star

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