Elszabadult a pokol a királyi családban: Meghan Markle a tűzzel játszik, Károly egyetlen tollvonással mindentől megfoszthatja őket

Harry herceget és Meghan Markle-t arra figyelmeztették, hogy „a tűzzel játszanak”, miután állítólag meglepetéssel fogadták Károly király levelét, amelyben az uralkodó tisztázta a királyi család dolgozó tagjai közül korábban visszalépő pár jelenlegi státuszát.

Meghan Markle a tűzzel játszik: Károly király keményen visszavághat Fotó: PA

Meghan Markle a tűzzel játszik: Károly király keményen visszavághat

Károly király hétfőn, szeptember 7-én nyilvánosságra hozott levelében egyértelművé tette, milyen helyet foglal el jelenleg a házaspár a királyi családban. A dokumentum nem sokkal azután látott napvilágot, hogy Harry és Meghan augusztus végén megérkezett Nagy-Britanniába. Sussex hercege és hercegnéje a hírek szerint hosszabb ideig maradhat az Egyesült Királyságban.

A magas rangú kormányzati és katonai tisztségviselőknek címzett levélben Károly király azt is leszögezte, hogy Harry és Meghan továbbra sem használja hivatalosan az Ő Királyi Fensége megszólítást. Az uralkodó emellett jelezte, hogy a pár által végzett jótékonysági tevékenység magánemberként végzett munkának minősül.

Sussexék irodája ezt követően arról tájékoztatta a sajtót, hogy a házaspárt „kissé meglepte” a levél tartalma. A beszámolók szerint Harrynek mindössze két perce maradt arra, hogy átnézze a dokumentumot, mielőtt azt nyilvánosságra hozták. A Buckingham-palota ugyan 72 perccel a közzététel előtt továbbította a levelet Sussexék irodájának, a herceg azonban éppen egy megbeszélésen vett részt, ezért nem tudták elérni.

A hírek szerint Harry és Meghan azt is szeretné, ha „magánszemélyek” helyett inkább „közszereplőkként” hivatkoznának rájuk. Úgy vélik, ez jobban tükrözné a Károly királyhoz fűződő személyes kapcsolatukat.

Az ügy kapcsán most Louise Bagshawe író, korábbi konzervatív parlamenti képviselő – aki korábban Louise Mensch néven volt ismert – kemény kritikát fogalmazott meg, és kijelentette: Sussexék „a tűzzel játszanak”. Véleményét az X-en osztotta meg.

Szerintem Meghan újabb súlyos hibát követett el azzal, hogy hivatalosan is közölte: „meglepte” a király bejelentése. Egyáltalán nem volt joga ahhoz, hogy előzetesen értesítsék róla. Ahhoz pedig végképp nem, hogy beleszóljon vagy módosítsa a szöveget

– fogalmazott Corby egykori parlamenti képviselője.