Farm VIP: Szikrázik a levegő Sáfrány Emese és Noel között

Emese: „Na helósztok! Noel, készen állsz?”

Noel: „Mire?”

Emese: „Hát mire? Állatozni!”

Noel: „Még nem áll a kuki, de…”

Emese: „Jó, akkor te maradsz itt! Szólok a többieknek”

A fenti párbeszéd, eredhetne akár egy Romana regény lapjairól is. Lehetne ez egy pikáns párbeszéd a ranch űrnője és a frissen szolgálatába szegődött, szemtelen lovászfiú között. De ezt a túlfűtött rövid csörtét bizony a Farm VIP kamerái rögzítették a Piros csapat két játékosa között. És ez csak a kezdet, ugyanis A Kísértésből ismert Varga Noel begyújtotta a rakétákat és rástartolt Sáfrány Emesére. A kettejük közt vibráló levegő szelét megérezte a Piros csapat szinte összes tagja, és néhányan az érintettek háta mögött azt is eldöntötték, hogy el is kezdik egymás felé terelgetni a fiatalokat. Amolyan csapatérdeket szem előtt tartva, Szabó Franciska menten magára is vállalta Cupido szerepét és a tőle elvárható fifikával és női fortéllyal akcióba kezdett. Vagyis inkább ajtóstul rontott a házba és nem hagyott menekülőutat az egyébként nyíltan évődő „párocskának”. Csatlakozott hozzá Horányi Juli is, aki szintén szítani kezdte azt a bizonyos tüzet már kora reggel.

Izzik a levegő Sáfrány Emese és Varga Noel között a Farm VIP-ben (Fotó: TV2)

Alakul az idei első Farm VIP románc

Persze Noel nem igazán szorult a hölgyek bábáskodására. Mire felvirradt a Farm VIP-ben ez az ominózus reggel, ő már réges-régen kísértésbe esett. „Emese nagyon szépen felöltözött ma. Ritkán látni ilyet egy farmon. Úgyhogy minden pillanatot megélek” – mondta a Farm VIP kamerájába Noel, majd azzal a lendülettel el is indult a pajta felé, hogy felajánlja szolgálatait Emesének és a vele együtt serénykedő Szőke Zsuzsinak. Ám belépett a képbe a jelenlegi csapatkapitány, Lorenzo Tano, aki valamivel Noel előtt ért oda, hogy segítsen a lányoknak. De erről egy kicsit később… Hiszen kezdődik a „cselszövés”, vagyis a "fektessük össze" Sáfrány Emesét és Noelt hadművelet, melynek irányítását Szabó Franciska pofozóbajnok vette a kezébe.

Azt vettem észre, hogy a két lány kezdi egy kicsit megbolondítani Noelt. És mivel ő egy eléggé kanos srác…

„Ezt többször hangoztatta is… Azt látom, hogy a lányok teszik neki magukat” – fejtette ki véleményét Franciska, aki hogy, hogy nem, együtt indult kertészkedni Horányi Julival és Noelel, aki hamar egyértelművé tette, hogy erősen nyitott Emese irányába. „Nem tudom, hogy Emesénél most mi van és hogy van, de én őt próbálgatnám. Az sem érdekel, ha csak ki akar használni. De jó lenne, ha ki akarna…! Ha Emese valóban így akarna engem irányítani, egy kicsit zavarna is, meg nem is. Ellennék vele amúgy” – mondta Noel, miközben szorgosan kapálta a zöldséget. Horányi Juli ezen a ponton döntött húgy, hogy teker egyet az amúgy is kusza szálakon és bedobta a kalapba Lorenzo nevét, mint riválist. Noel pedig csípőből szerelte le a kavarást. „Nekem hármasban is jó…!” - zárta rövidre a témát a Kísértés sztárja.