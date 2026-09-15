Bódi Sylvi elárulta, miért volt különleges a Maldív-szigeteki nyaralásuk

Bódi Sylvi mindig is szeretett idegen országokat, kultúrákat megismerni, ez a vágya mai napig hajtja. De szívesen megy vissza olyan helyekre, amik korábban már elrabolták a szívét. Ilyen a Maldív-szigetek is, aminek türkizszínű óceánja, természeti kincsei újra és újra lenyűgözik.

Bódi Sylvi és kedvese együtt szörföznek

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Bódi Sylvi sokadjára tért vissza a Maldív-szigetekre.

Szerelme, Laci is vele tartott és közös szenvedélyüknek is hódoltak.

A nyaralás végét delfinek tették felejthetetlenné.

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Bódi Sylvi imád szörfözni: „Lacit is én tanítottam”

Köztudott, hogy Bódi Sylvi közel húsz éve a szörfözés „rabja”, az elmúlt években többször töltött heteket puritán körülmények között, hogy szenvedélyének élhessen. Így nem csoda, hogy amikor szerelmével utazni indulnak, általában olyan úti célt választanak, ahol deszkára lehet pattanni.

Nagyon szeretjük a Maldív-szigeteket, már nem először jártunk itt

– mesélte utazásukról a korábbi szépségkirálynő a hot!-nak.

„Ebben a térségben ez a szigetvilág viszonylag könnyen elérhető, legalábbis Indonéziához képest egy közelebbi szörfös célpont. Én elsősorban a trópusi vizeken való hullámlovaglást részesítem előnybe, így itt ismét tudtunk ennek a szenvedélyünknek hódolni. Rendszeresen szervezek szörftáborokat, Lacit is én tanítottam. Nagyon ügyes, gyorsan fejlődik, legutóbb, Balin élete első szörfdeszkáját is megkapta tőlem. Ez viszont már egy profi eszköz, ami tartogat kihívásokat, gyakorlatilag újra rá kell érezni a mozdulatokra, hiszen nagyon összetett sportág, és minden deszka, minden hullám más és más kihívásokat tartogat. Büszke vagyok Lacira, kitartó és jó érzéke van hozzá, ha éppen rossz szériája van, akkor igyekszem átlendíteni rajta, és ismét újult erővel vág neki a hullámoknak.”

„Szerettünk volna kicsit lelassulni”

Bódi Sylvi párjáról azt is elárulta, hogy bár ők általában nagyon aktív nyaralók, most szándékosan kicsit visszább vettek odakint a tempóból.

„Alapvetően aktív nyaralók vagyunk, általában mindig a vízi sportok vannak az utazásaink középpontjában. Ezúttal viszont szerettünk volna kicsit lelassulni, így például a napi két szörf helyett – ami eleve 2-3 óra alkalmanként – most csak egyszer álltunk deszkára, így délutánonként maradt időnk olvasni, sznorkelezni vagy éppen a helyi, tengeri finomságokat megkóstolni. Ez egy gyönyörű környezet, de csendesebb lokáció, ahol nincs túl sok programlehetőség, ez viszont lehetővé tette, hogy kicsit a munkára is koncentráljunk, közösen ötleteljünk Lacival, hiszen számára hamarosan ismét indul a diószüret időszaka, és a vállalkozáson belül újdonságokra is készülünk idén.”