A tevetej az új őrület – Nemsokára a kávézókban is kérheted a cappuccinódba

Elgondolkodtál már azon, milyen íze lehet a friss tevetejből készült cappuccinónak? A gondolat sokak számára bizarr, pedig az utóbbi időben egyre több figyelem irányul erre az állati eredetű italra, a tevetejre.
A tevetej olyan tulajdonságokkal rendelkezhet, amelyek miatt érdemes megfontolni a fogyasztását. A tejfogyasztás történetében évszázadokon keresztül elsősorban a tehéntej töltött be meghatározó szerepet, napjainkban azonban egyre többféle alternatíva jelenik meg.
Ezek egyike a tevetej, amely egy ausztrál kutatás alapján azok számára is érdekes lehet, akik tejfehérje-allergiával vagy laktózérzékenységgel élnek.
A Food Chemistry folyóiratban megjelent kutatás szerint a tevetej számos értékes fehérjét tartalmaz. Ezek között olyan természetes vegyületek is megtalálhatók, amelyek szerepet játszhatnak az allergiás folyamatok mérséklésében, illetve a vérnyomás szabályozásában. Az Edith Cowan Egyetem kutatói külön figyelmet fordítottak a tejben található peptidekre. Ezek rövid fehérjeláncok, amelyek a vizsgálatok alapján hatékonyan léphetnek fel bizonyos káros baktériumokkal szemben.
A tevetej emellett az emésztőrendszer működését is támogathatja.
Nem található meg benne a tehéntej egyik jelentős allergén fehérjéje, a β-laktoglobulin. Ez az összetevő egyes embereknél allergiás reakciókat válthat ki, ezért hiánya különösen érdekes lehet a tejfehérjére érzékenyek számára.
Különösen az Egyesült Királyságban, Németországban és Hollandiában találhatók olyan kisebb gazdaságok, amelyek helyi értékesítésre, illetve exportra is készítenek pasztőrözött tevetejből készült termékeket. A tevék tenyésztése, tartása és fejése ugyanakkor jóval nagyobb kihívást jelenthet, mint a szarvasmarháké. Ráadásul egy teve általában lényegesen kevesebb tejet ad, mint egy tehén.
Ennek ellenére a termelők komoly lehetőséget látnak a különleges tejben, hiszen az egészségtudatos és alternatív élelmiszereket kereső vásárlók köre folyamatosan bővül.
Magyarországon szintén lehet létjogosultsága a tevetejnek, hiszen sokan keresnek olyan tejterméket, amelyek eltérnek a hagyományos tehéntejtől, de nem szeretnének növényi alapú italokra váltani. A hazai elterjedés előtt azonban több akadály is áll: a magas ár és a korlátozott hozzáférhetőség.
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