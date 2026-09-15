A tevetej az új őrület – Nemsokára a kávézókban is kérheted a cappuccinódba

A teve tejében található különleges molekulák hozzájárulhatnak a vérnyomás szabályozásához.

A tevetej nem tartalmazza a tehéntejben megtalálható egyik fontos allergén fehérjét, a béta-laktoglobulint, ezért bizonyos emberek számára könnyebben fogyasztható lehet, és kevesebb emésztési kellemetlenséget okozhat.

Támogathatja az immunrendszer megfelelő működését.

Elgondolkodtál már azon, milyen íze lehet a friss tevetejből készült cappuccinónak? A gondolat sokak számára bizarr, pedig az utóbbi időben egyre több figyelem irányul erre az állati eredetű italra, a tevetejre.

A tevetej már közelít hazánk felé.

Fotó: Maarten Zeehandelaar

A tevetej: rövid időn belül megjelenik a magyar boltokban

A tevetej olyan tulajdonságokkal rendelkezhet, amelyek miatt érdemes megfontolni a fogyasztását. A tejfogyasztás történetében évszázadokon keresztül elsősorban a tehéntej töltött be meghatározó szerepet, napjainkban azonban egyre többféle alternatíva jelenik meg.

Ezek egyike a tevetej, amely egy ausztrál kutatás alapján azok számára is érdekes lehet, akik tejfehérje-allergiával vagy laktózérzékenységgel élnek.

Miért érdemes rendszeresen tevetejet fogyasztani?

A Food Chemistry folyóiratban megjelent kutatás szerint a tevetej számos értékes fehérjét tartalmaz. Ezek között olyan természetes vegyületek is megtalálhatók, amelyek szerepet játszhatnak az allergiás folyamatok mérséklésében, illetve a vérnyomás szabályozásában. Az Edith Cowan Egyetem kutatói külön figyelmet fordítottak a tejben található peptidekre. Ezek rövid fehérjeláncok, amelyek a vizsgálatok alapján hatékonyan léphetnek fel bizonyos káros baktériumokkal szemben.

A tevetej emellett az emésztőrendszer működését is támogathatja.

A tevetej előnyei: kevesebb allergén, könnyebb emészthetőség

Nem található meg benne a tehéntej egyik jelentős allergén fehérjéje, a β-laktoglobulin. Ez az összetevő egyes embereknél allergiás reakciókat válthat ki, ezért hiánya különösen érdekes lehet a tejfehérjére érzékenyek számára.

Laktóztartalma általában alacsonyabb a tehéntejénél, ezért enyhébb fokú laktózérzékenység esetén könnyebben emészthető. (Ez azonban nem jelenti azt, hogy laktózérzékenység mellett mindenki számára problémamentesen fogyasztható).

Víztartalma valamivel magasabb, miközben zsírtartalma jellemzően alacsonyabb lehet, mint a hagyományos tehéntejé.

Európában is nő az érdeklődés a tevetej iránt

Különösen az Egyesült Királyságban, Németországban és Hollandiában találhatók olyan kisebb gazdaságok, amelyek helyi értékesítésre, illetve exportra is készítenek pasztőrözött tevetejből készült termékeket. A tevék tenyésztése, tartása és fejése ugyanakkor jóval nagyobb kihívást jelenthet, mint a szarvasmarháké. Ráadásul egy teve általában lényegesen kevesebb tejet ad, mint egy tehén.

Ennek ellenére a termelők komoly lehetőséget látnak a különleges tejben, hiszen az egészségtudatos és alternatív élelmiszereket kereső vásárlók köre folyamatosan bővül.

Magyarországon szintén lehet létjogosultsága a tevetejnek, hiszen sokan keresnek olyan tejterméket, amelyek eltérnek a hagyományos tehéntejtől, de nem szeretnének növényi alapú italokra váltani. A hazai elterjedés előtt azonban több akadály is áll: a magas ár és a korlátozott hozzáférhetőség.