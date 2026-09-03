Farm VIP: Simor Olivér ezért akadt ki Németh Kristófra: „Le akar bennünket dominálni”

Csupán hétfőn indult a Farm VIP, ám a mai napon már magyarázkodnia kellett Simor Olivérnek, aki hamar nézeteltérésbe került Németh Kristóffal. Elmondása szerint már az elejétől nem nézi jó szemmel azt, hogy a színész utasításokat ad a csapatnak, ám a konfliktus csak akkor tetőzött ki, amikor Kristóf káromkodva kereste Olivért egy feladat közben. A korábbi Való Világ szereplő óvatosan fogalmazott, ám elárulta, pontosan mi is a problémája jelenleg Németh Kristóffal.

A Farm VIP 2026-os évadában nem kellett sokat várni, hogy kialakuljon az első konfliktus (Fotó: TV2)

A Farm VIP sztárja szerint nem a szimpátia miatt alakult ki a mostani helyzet

Amikor kezdetét vette a műsor és átléptük a küszöbét ennek a platformnak, akkor mindenféle státuszunk és pozíciónk a való világban megszűnt létezni. Játékos egytől nyolcig vagyunk a sárga csapatban és mindenki egyenlő esélyekkel indul. Aztán, amikor az ember már az első fél órában le van teremtve, hogy maradjunk csendben úgy, hogy erre nincs felhatalmazva, akkor az elülteti a magvait egy olyan dolognak, ami egy idő után elkezd zavarni. Elvileg felnőtt módjára ezeket érdemes lenne megbeszélni

– mondta a Mokka stúdiójában Simor Olivér.

A korábbi valóságshow-szereplő a beszélgetés során sajnálta, hogy Kristóf nem volt jelen a stúdióban, mivel elmondása szerint az lenne a legtisztességesebb, ha most ketten beszélnék meg a helyzetet. Azonban a műsorral kapcsolatban nem is feltétlen csak az a probléma, hogy utasításokat ad ki a csapattársaknak. „Ő le akar bennünket dominálni. Ebből lett is a Pepével egy konfliktusa és nekem az is feltűnt, hogy minden egyes alkalommal megragadja a szót anélkül, hogy erre mi felhatalmaznánk” – jegyezte meg Olivér.

Simor Olivér és Németh Kristóf vitája az egész csapat viselkedésére kihat (Fotó: TV2)

Simor Olivér kitért a konfliktusuk alapjára is

Egy feladat közben döntött úgy a korábbi villalakó, hogy elmegy megitatni az állatokat. Kristóf azonban nem nézte ezt jó szemmel, mivel szerinte feladat közben nem kellene mással foglalkozni.

Az én értékrendem szerint semmi sem lehet fontosabb az állatoknál. Nem akarnám arra terelni, hogy ő egy állatkínzó, mivel tudom, hogy ő is szereti az állatokat, csak azért tudjuk már, hogy nem lehet ennél semmi sem fontosabb

– emelte ki Simor Olivér.