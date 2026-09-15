Egy hely Magyarországon, ahol évszázadok óta őrzi a csend a titkokat

Történelmi háttér: a XVIII. században épült majki remeteség a szigorú némasági fogadalmat tett kamalduli szerzetesek otthona volt.

a XVIII. században épült majki remeteség a szigorú némasági fogadalmat tett kamalduli szerzetesek otthona volt. Sokszínű látnivalók: a felújított együttesben korhű cellaházak, a vadászkastéllyá alakított Foresteria és a templomtorony kilátója várja a látogatókat.

a felújított együttesben korhű cellaházak, a vadászkastéllyá alakított Foresteria és a templomtorony kilátója várja a látogatókat. Kora őszi élmény: a Vértes erdeivel és tavával övezett komplexum tökéletes helyszín a csendes, kulturális feltöltődésre.

A természet lassan színesedő lombkoronái és a tavak felől érkező hűvös, tiszta levegő tökéletes díszletet teremtenek a kikapcsolódáshoz és a kirándulásokhoz. Az észak-vértesi erdőség mélyén megbúvó majki kamalduli remeteség falai között azonnal érezhető az a sajátos, megnyugtató légkör, amely évszázadok óta árad ebből a helyből. Amint áthaladunk a bejáraton, a rohanó hétköznapok zaját felváltja a csend, miközben feltárul Magyarország egyik legegyedülállóbb műemlékegyüttese.

A majki kamalduli remeteség Magyarország egyik legkülönlegesebb egyházi és építészeti műemléke.

Fotó: Airpixel - Drone imagery / shutterstock

A majki kamalduli remeteség története: a fehér barátok és a hallgatás fogadalma

A kamalduli rend gyökerei a XI. századi Itáliába nyúlnak vissza, ahol Szent Romuald a bencés regulákat szigorítva hozta létre ezt a remeteközösséget. A szerzetesek – akiket jellegzetes öltözékük miatt fehér barátoknak is neveztek – szigorú aszkézisben, szegénységben és fel nem bontható némasági fogadalomban éltek. Egymással kizárólag a közös szentmiséken és a legnagyobb egyházi ünnepeken találkozhattak. Beszédre csupán évente kétszer, három-három napig kaptak engedélyt, életüket az imádságnak, az olvasásnak és a kétkezi munkának szentelték.

Szent Romuald szobra a remeteség területén.

Fotó: Wikipedia

Majkpusztát 1733-ban gróf Esterházy József adományozta a rendnek, az építkezést pedig a neves osztrák barokk építész, Franz Anton Pilgram szervezte meg. A remeteség épületei és a tizenhét cellaház Rákóczi-szimpatizáns nemesi családok adományaiból valósultak meg; nagylelkűségük emlékét ma is őrzik a házak homlokzatán látható címerek. Bár a szerzetesek élete virágzó volt, nem tarthatott sokáig: II. József 1782-es rendeletével feloszlatta a rendet, a majki komplexum pedig később posztógyárként, majd az Esterházyak vadászkastélyaként működött tovább.