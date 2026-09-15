Folyton dörzsölöd a szemed? Súlyos károkat is okozhatsz vele

Előfordulhat, hogy por megy bele, de az is, hogy a szárazság miatt viszket. Teljesen érthető, hogy irritáció esetén nehezen állod meg a szemdörzsölést, de hidd el, ezzel csak súlyosbítod a helyzetet.
A szem viszketésének leggyakoribb oka a szakértők szerint allergiás kötőhártya-gyulladás, ami kipirosodással és a szemhéj megduzzadásával is együtt jár. A másik gyakori ok a szemszárazság. Főként azoknál gyakori, akik sokat dolgoznak képernyő előtt és csak ritkán pislognak.
Ha látnánk egy mozgó MRI-felvételt a dörzsölésről, megdöbbennénk: az erős, bütyökkel történő dörzsölés alatt a szemgolyó erősen deformálódik, hátranyomódik, és még a látóideg is elmozdul a helyéről. Ez a drasztikus nyomásváltozás hosszú távon közvetlenül károsíthatja a szem belső struktúráit
− árulta el dr. Michael Greenwood szemész szakorvos.
Nem vezet látásvesztéshez, és habár az állapot jól kezelhető, sok betegnek speciális kontaktlencsére vagy szemüvegre lesz szüksége az optimális látás eléréséhez.
A keratoconus mellett homályos látással is együtt járhat a szaruhártyakopás: ez esetben a szaruhártyát borító, milliméter vastagságú rétegen karcolások keletkeznek, ami aztán kötőhártya alatti bevérzést is okozhat. Ez akkor fordul elő, amikor az agresszív dörzsölés a szem felszínén lévő kis ereket megrepeszti.
Ezekkel az egyszerű és kíméletes módszerekkel anélkül szüntetheted meg az irritációt, hogy kockáztatnád a szemfelszín sérülését.
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