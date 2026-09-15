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Folyton dörzsölöd a szemed? Súlyos károkat is okozhatsz vele

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szemek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 15. 16:30
szemviszketésszemszárazságszaruhártya
Ég, csíp és viszket? A legrosszabb, amit ilyenkor tehetsz, az a szemdörzsölés, ugyanis nem jobb, csak rosszabb lesz. Sőt, komoly kockázatot vállalsz, ha ezt a megoldást választod. Szakértők árulják el, mi lehet a következménye.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A szemdörzsölés egy ártalmatlannak tűnő reflex, azonban a szakértők szerint komoly egészségügyi kockázatokat rejt
  • Ha a kezünk nem teljesen tiszta, a dörzsöléssel könnyen kórokozókat juttathatunk a szemünkbe
  • Mutatjuk, mit tehetsz szemdörzsölés helyett

Előfordulhat, hogy por megy bele, de az is, hogy a szárazság miatt viszket. Teljesen érthető, hogy irritáció esetén nehezen állod meg a szemdörzsölést, de hidd el, ezzel csak súlyosbítod a helyzetet. 

szemdörzsölés kockázatai
A szemdörzsölés jóleshet, de hosszú távon komoly kockázatokat rejt
Fotó: New Africa

A szemdörzsölés csak átmenetileg nyugtatja meg a látószervet

A szem viszketésének leggyakoribb oka a szakértők szerint allergiás kötőhártya-gyulladás, ami kipirosodással és a szemhéj megduzzadásával is együtt jár. A másik gyakori ok a szemszárazság. Főként azoknál gyakori, akik sokat dolgoznak képernyő előtt és csak ritkán pislognak.

Ha látnánk egy mozgó MRI-felvételt a dörzsölésről, megdöbbennénk: az erős, bütyökkel történő dörzsölés alatt a szemgolyó erősen deformálódik, hátranyomódik, és még a látóideg is elmozdul a helyéről. Ez a drasztikus nyomásváltozás hosszú távon közvetlenül károsíthatja a szem belső struktúráit

 − árulta el dr. Michael Greenwood szemész szakorvos.

Mit kockáztatsz a szemdörzsöléssel?

  • Ha rendszeresen dörzsölöd a látószerved, elvékonyodhat a szaruhártyád. Ezt nevezzük keratoconusnak
  • Ilyenkor a szaruhártya félgömb alakja szabálytalanná, hosszúkásabbá, kúpszerűvé válik, ami – akárcsak a túl sok képernyőidő – hosszú távon homályos látáshoz vezet. 

Nem vezet látásvesztéshez, és habár az állapot jól kezelhető, sok betegnek speciális kontaktlencsére vagy szemüvegre lesz szüksége az optimális látás eléréséhez. 

A szemdörzsölés további ijesztő szövődményei

A keratoconus mellett homályos látással is együtt járhat a szaruhártyakopás: ez esetben a szaruhártyát borító, milliméter vastagságú rétegen karcolások keletkeznek, ami aztán kötőhártya alatti bevérzést is okozhat. Ez akkor fordul elő, amikor az agresszív dörzsölés a szem felszínén lévő kis ereket megrepeszti. 

Orvos vizsgálja a szaruhártyát
Mivel a szaruhártya felszíne a kúp alak miatt szabálytalanná válik, a hagyományos optikai eszközök egy idő után hatástalanok.
Fotó: Rabizo Anatolii

Mit tehetsz szemdörzsölés helyett?

  • Márts egy tiszta ruhát vagy törölközőt hideg vízbe, csavard jól ki, és helyezd a lehunyt szemedre kb. 5-10 percre. A hideg összehúzza az ereket és gyorsan csökkenti a viszketést. 
  • Használhatsz műkönnyet is, főleg, ha sok időt töltesz képernyő előtt. A műkönny kimossa a szembe került porszemeket, polleneket, és azonnal hidratálja a kiszáradt szemet. 
  • Amennyiben allergiás reakció áll a háttérben, a sima víz helyett használj vény nélkül kapható antisztamin tartalmú szemcseppet.

Ezekkel az egyszerű és kíméletes módszerekkel anélkül szüntetheted meg az irritációt, hogy kockáztatnád a szemfelszín sérülését.

Adalék a keratoconus szembetegséghez:

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