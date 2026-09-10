Demcsák Zsuzsa gyerekeiről mesélt: „Egy igazi anyatigris vagyok!”

Bár az évek továbbra sem fognak rajta, abban mindenképpen változott a fiatalkori önmagához képest, hogy időközben képessé vált függetleníteni magát a külvilág visszajelzéseitől, és elsősorban a belső békéjére figyelni. Demcsák Zsuzsa gyerekei mellett a Farm VIP-ban betöltött szerepéről is mesélt a hot!-nak.

Demcsák Zsuzsa gyerekei: lánya, Tamara

Fotó: hot! magazin/archív

Demcsák Zsuzsa az évek során megtanulta kizárni a külvilág visszajelzéseit.

Hatodik éve vezeti a Farm VIP-t.

Élete egyik legfontosabb szerepének az anyaságot tartja.

Fia után lánya is külföldön folytatja tanulmányait.

Íme a részletek!

Demcsák Zsuzsa gyerekeiről, valamint a Farm VIP-ról is beszélt

„Az évek során megtanultam sokkal nyugodtabb lenni. Lényegesen kevesebbet foglalkozom mások visszajelzéseivel, hiszen érettebb fejjel az ember inkább a saját céljaira koncentrál, és arra, hogy kihozza magából a benne rejlő maximumot. Szerintem ez egy rendkívül fontos dolog, de fiatalon valahogy még nem vagyunk képesek rá” – kezdte a hot!-nak Demcsák Zsuzsa.

Elképesztő energiájának és töretlen lendületének titka nem más, mint a tudatosság: elmondása szerint a pontosan kitűzött célok jelentik számára az elsődleges hajtóerőt a mindennapokban.

Mindannyiunknak vannak céljai, olyan dolgok, amiket szeretnénk elérni vagy véghez vinni. Úgy gondolom, ha tisztában vagyunk az odavezető lépésekkel, tudjuk, melyikbe mennyi munkát kell belefektetni, és folyamatosan tartjuk a fókuszt, az mindennap új lendületet ad.

Demcsák Zsuzsa Farm VIP-s szerepvállalásáról: „Örömmel tölt el, hogy beváltam”

Zsuzsa nagyon büszke arra, hogy a csatorna idén is bizalmat szavazott neki a Farm VIP egyik műsorvezetőjeként.

„Egy televíziós formátum lényege, hogy pontosan meg van határozva a szerkezete, a műsorvezetője, a helyszíne. Ha egy ilyen műsor elindul és sikert arat, a tévétársaságok már nem szoktak változtatni az említett elemeken, így nagy örömmel tölt el, hogy ezek szerint beváltam ebben a szerepben” – mondta.

A Farm VIP élén eltöltött hat év rendkívül hosszú időnek számít, nemcsak rutint ad, hanem óhatatlanul formálja is az embert. Zsuzsa szerint a forgatások során ő maga is fontos tapasztalatokkal gazdagodott.