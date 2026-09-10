Demcsák Zsuzsa gyerekeiről mesélt: „Egy igazi anyatigris vagyok!”

Bár az évek továbbra sem fognak rajta, abban mindenképpen változott a fiatalkori önmagához képest, hogy időközben képessé vált függetleníteni magát a külvilág visszajelzéseitől, és elsősorban a belső békéjére figyelni. Demcsák Zsuzsa gyerekei mellett a Farm VIP-ban betöltött szerepéről is mesélt a hot!-nak.
„Az évek során megtanultam sokkal nyugodtabb lenni. Lényegesen kevesebbet foglalkozom mások visszajelzéseivel, hiszen érettebb fejjel az ember inkább a saját céljaira koncentrál, és arra, hogy kihozza magából a benne rejlő maximumot. Szerintem ez egy rendkívül fontos dolog, de fiatalon valahogy még nem vagyunk képesek rá” – kezdte a hot!-nak Demcsák Zsuzsa.
Elképesztő energiájának és töretlen lendületének titka nem más, mint a tudatosság: elmondása szerint a pontosan kitűzött célok jelentik számára az elsődleges hajtóerőt a mindennapokban.
Mindannyiunknak vannak céljai, olyan dolgok, amiket szeretnénk elérni vagy véghez vinni. Úgy gondolom, ha tisztában vagyunk az odavezető lépésekkel, tudjuk, melyikbe mennyi munkát kell belefektetni, és folyamatosan tartjuk a fókuszt, az mindennap új lendületet ad.
Zsuzsa nagyon büszke arra, hogy a csatorna idén is bizalmat szavazott neki a Farm VIP egyik műsorvezetőjeként.
„Egy televíziós formátum lényege, hogy pontosan meg van határozva a szerkezete, a műsorvezetője, a helyszíne. Ha egy ilyen műsor elindul és sikert arat, a tévétársaságok már nem szoktak változtatni az említett elemeken, így nagy örömmel tölt el, hogy ezek szerint beváltam ebben a szerepben” – mondta.
A Farm VIP élén eltöltött hat év rendkívül hosszú időnek számít, nemcsak rutint ad, hanem óhatatlanul formálja is az embert. Zsuzsa szerint a forgatások során ő maga is fontos tapasztalatokkal gazdagodott.
„Az évek alatt azt tanultam meg saját magamról, hogy sokkal bonyolultabb röviden, világosan és tömören fogalmazni, mint dagályosan, terjengősen beszélni. Kommunikációs szakemberként ez az egyik legfontosabb dolog, amit tanítok is.”
Bár a képernyőn sikert sikerre halmoz, Zsuzsa a reflektorfény helyett a saját édesanyai szerepére és a gyermekeinek átadott értékekre a legbüszkébb.
Azt gondolom, hogy az anyaság az életem egyik legmeghatározóbb része. Büszke vagyok arra, hogy olyan elveket tudok tanítani a gyerekeimnek, amelyekkel bátorságra, önállóságra és kitartásra nevelem őket
– mesélte. Élete édesanyaként fordulóponthoz érkezett. Demcsák Zsuzsa lánya ugyanis rövidesen kirepül a családi fészekből, hiszen Benedek után Tamara is Hollandiában folytatja az egyetemi tanulmányait.
„Szerintem ez az élet rendje. Fontos, hogy ne érezzék úgy, hogy nem hagyhatnak itt, mert kell aggódniuk miattam. Tudniuk kell, hogy teljesen jól vagyok, teszem a dolgomat, és kerek az életem, így ők is tiszta szívvel, szabadon építhetik a saját jövőjüket. És persze, mindvégig azzal a tudattal, hogy bármi történjen is, ide bármikor hazajöhetnek, vagy ha kell, azonnal ugrom, elvégre egy igazi anyatigris vagyok!”
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