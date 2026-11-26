Vajon képes egy hely magába zárni az egykori lakók pokoli szenvedéseit, vagy a meggyötört lelkek valóban visszajárnak a túlvilágról, ha nem találnak békére? A Bury közelében fekvő Hollymount Farm sztorija még a legnagyobb szkeptikusokat is elbizonytalanította.
Egy család három generációja élt át olyan, szavakba alig önthető borzalmakat, amelyekről sokáig mélyen hallgattak. A BBC egy 2025-ös dokumentumfilmje azonban felszakította a múlt sebeit, és egy egykori gyermekotthon sötét titkait tárta fel.
Kívülről nézve az angliai Hollymount Farm maga volt a megtestesült vidéki idill, ám aki belépett az ajtón, hamar rájött, hogy valami nagyon nincs rendben. Az ott felnövő Liam gyerekkorát elviselhetetlen pokollá tette egy titokzatos, kísérteties kisfiú, akit rendszeresen látott a házban.
A látomások mellett folyamatosan érzékelhető volt valamiféle nyomasztó hangulat és rosszindulatú jelenlét. A rettegés olyan mélyen beleégett Liam lelkébe, hogy még évtizedekkel később, felnőtt férfiként sem volt hajlandó egyedül felmenni az emeletre. A legdurvább azonban az volt, hogy a házban uralkodó iszonyatról senki sem mert beszélni.
Amikor végre megtört a jég, kiderült: Liam bizony nem képzelődött. Először a szülei tettek sokkoló vallomást, amelyben felfedték, hogy ők is látták a megmagyarázhatatlan jelenségeket, sőt egy rettenetes csuklyás alak is kísértette őket. A rémtörténet szálai egészen az 1960-as évekig, a nagyszülőkig nyúltak vissza. Még Liam gyerekkori barátai, George és Henry is megszólaltak, és megerősítették: annak idején bármilyen kifogást kitaláltak, csak hogy ne kelljen a farmon éjszakázniuk, annyira rettegtek az épületben. A hajmeresztő ügy végül Danny Robins, a BBC paranormális jelenségekkel foglalkozó sztárriporterének fülébe jutott, aki az Uncanny című sorozat 2025 januárjában bemutatott epizódjában eredt a kísértetek nyomába. Ekkor még senki sem sejtette, hogy az igazán horrorisztikus borzalmakat nem a szobák falai között, hanem a levéltárak polcain találják meg.
A nyomozás során kiderült, hogy a birtok története összefonódik a környéken 1888-tól működő egykori katolikus gondozóintézet, a Holly Mount múltjával – a család háza ugyanis az egykori árvaház területén állt. A fennmaradt korabeli dokumentumok olyan kegyetlenségekről árulkodnak, amelyek több mint száz év távlatából is sokkolóak.
1902 februárjában tíz gyereket küldtek vissza az intézményből a szegénygondozási hatóságokhoz. A hivatalnokok elborzadtak a látványtól: a kicsik súlyosan alultápláltak, betegek és végtelenül elhanyagoltak voltak. Egy kislány közvetlen életveszélybe került, egy másik gyerek pedig annyira csontsoványra fogyott, hogy az orvos fényképekkel rögzítette a borzalmas állapotát bizonyítékként. Habár a hivatalos vizsgálat végül nem mondta ki a szándékos bántalmazást, az intézményben uralkodó embertelen körülmények folyamatos szóbeszéd tárgyává váltak, és óriási botrányt kavartak.
A helyszín múltjának felfedezése után azonnal felmerült a kérdés: vajon az árvaház egyik áldozata kísérthet a farmon? Itt azonban akad egy érdekes ellentmondás. Az iratok szerint a Holly Mount intézményben elsősorban szegény sorsú kislányokat neveltek – az 1902-es botrány áldozatai is lányok voltak –, miközben Liamék egy fiú alakját látták a házban.
Na de akkor ki lehetett a szellemfiú? Az árvaház egyik elfeledett lakója, vagy talán egy néma szemtanú, aki egykor végignézte a falak között zajló kegyetlenségeket? Ha valóban egy traumákat átélt, nyughatatlan lélek kémlelte a lakókat, valószínűleg nem rémisztgetni akarta őket, hanem talán egy réges-régi titokra próbálta felhívni a figyelmüket. A kíváncsi szemtanú néma jelenlétével mintha azt üzente volna: „Láttam mindent, és még most is figyelek!”
Ami a félelmet keltő csuklyás alakot illeti, ő az egykori gyermekotthon egyik szerzetesnőjének szelleme lehetett, az árvaházat ugyanis apácák működtették. Ha pedig az árvák tényleg olyan embertelen körülmények között éltek, minden bizonnyal éppen annyira retteghettek az apácaruhában közlekedő nővérektől, mint Liam családja a csuklyás kísértettől.
A BBC műsorában megszólaló szakértők különböző megközelítésekből vizsgálták a történteket: míg a pszichológus racionális magyarázatokat keresett a generációkon átívelő rettegésre, addig a parapszichológus a jelenségek lehetséges paranormális hátterére fókuszált. Utóbbi úgy vélte, az iszonyatos traumák akár szó szerint beleéghettek a falakba, mintha az épület örökre magába zárta volna az egykor ott élők szenvedését.
Valószínűleg örök rejtély marad, vajon mi mindent láthatott a titokzatos szellemfiú, és milyen borzalmak emlékét őrzi immár több mint egy évszázada. Talán egyszer megtöri a túlvilági csendet, és elárulja valakinek a legsötétebb titkait.
A Hollymount Farm-i kísértetjárásról további részleteket ebben a videóban találhatsz:
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