Szörnyű titkokat rejt egy félreeső brit farm.

Évtizedeken át kísértetek és megmagyarázhatatlan történések színhelye volt a Hollymount Farm.

A helyszín rejtélyét végül egy tévéstáb próbálta megfejteni, azonban az igazság ijesztőbbnek bizonyult, mint amire bárki számított.

Vajon képes egy hely magába zárni az egykori lakók pokoli szenvedéseit, vagy a meggyötört lelkek valóban visszajárnak a túlvilágról, ha nem találnak békére? A Bury közelében fekvő Hollymount Farm sztorija még a legnagyobb szkeptikusokat is elbizonytalanította.

A Hollymount Farm kísértetei évtizedeken át megkeserítették egy család életét Fotó: 123rf.com

Egy család három generációja élt át olyan, szavakba alig önthető borzalmakat, amelyekről sokáig mélyen hallgattak. A BBC egy 2025-ös dokumentumfilmje azonban felszakította a múlt sebeit, és egy egykori gyermekotthon sötét titkait tárta fel.

A Hollymount Farm rejtélye: egy hely, ahol még a felnőttek sem mertek felmenni az emeletre

Kívülről nézve az angliai Hollymount Farm maga volt a megtestesült vidéki idill, ám aki belépett az ajtón, hamar rájött, hogy valami nagyon nincs rendben. Az ott felnövő Liam gyerekkorát elviselhetetlen pokollá tette egy titokzatos, kísérteties kisfiú, akit rendszeresen látott a házban.

A látomások mellett folyamatosan érzékelhető volt valamiféle nyomasztó hangulat és rosszindulatú jelenlét. A rettegés olyan mélyen beleégett Liam lelkébe, hogy még évtizedekkel később, felnőtt férfiként sem volt hajlandó egyedül felmenni az emeletre. A legdurvább azonban az volt, hogy a házban uralkodó iszonyatról senki sem mert beszélni.

Generációk őrizték a sötét titkot

Amikor végre megtört a jég, kiderült: Liam bizony nem képzelődött. Először a szülei tettek sokkoló vallomást, amelyben felfedték, hogy ők is látták a megmagyarázhatatlan jelenségeket, sőt egy rettenetes csuklyás alak is kísértette őket. A rémtörténet szálai egészen az 1960-as évekig, a nagyszülőkig nyúltak vissza. Még Liam gyerekkori barátai, George és Henry is megszólaltak, és megerősítették: annak idején bármilyen kifogást kitaláltak, csak hogy ne kelljen a farmon éjszakázniuk, annyira rettegtek az épületben. A hajmeresztő ügy végül Danny Robins, a BBC paranormális jelenségekkel foglalkozó sztárriporterének fülébe jutott, aki az Uncanny című sorozat 2025 januárjában bemutatott epizódjában eredt a kísértetek nyomába. Ekkor még senki sem sejtette, hogy az igazán horrorisztikus borzalmakat nem a szobák falai között, hanem a levéltárak polcain találják meg.