Egy királyi szakértő szerint III. Károly király felvette a kapcsolatot Meghan Markle-lel, miután letartóztatták az édesapját. Az uralkodó közeledése Harry herceg feleségéhez azonban nem jelenti azt, hogy fiai között is megindult volna a békülés.

Meghan Markle felé közeledhetett Károly király

Fotó: PA / Northfoto

Vége a családi viszálynak? Meghan Markle felé közeledhetett Károly király

Idősebb Thomas Markle-t a hónap elején tartóztatták le az Egyesült Államokban, ahol gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek birtoklása miatt szövetségi büntetőeljárás indult ellene. Köztudott, hogy az édesapa és lánya, Sussex hercegnéje már évek óta elhidegültek egymástól.

Meghan Markle és férje kapcsolata Vilmos herceggel és Katalin hercegnével is feszült. Bár a király most felvette a kapcsolatot Meghannel, egyelőre semmi nem utal arra, hogy két fia között közeledés lenne.

Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója a Sky Newsnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a családtagok közötti kommunikáció mindenképpen biztató jel. Arra a kérdésre, hogy van-e esély a két herceg kibékülésére, a szakértő így válaszolt:

Ennek egyelőre semmi jele, a testvérek közötti fagyos viszony továbbra sem enyhült. Harry és Meghan, valamint a király között azonban valóban van kommunikáció. Szinte biztos vagyok benne, hogy a király az édesapja letartóztatását követően felvette a kapcsolatot Meghannel, és együttérzéséről biztosította őt ebben a nehéz helyzetben. Tehát van közöttük kapcsolat. Személyes találkozókról nincs tudomásunk, de a békülés szempontjából az a legfontosabb, hogy az esetleges találkozók – amelyekre szerintem valószínűleg nem került sor –, valamint az egymás közötti kommunikáció a nyilvánosság kizárásával történjenek.

A szakértő hozzátette:

Egyelőre úgy tűnik, hogy ez így is van, ami némi reményre ad okot a jövőt illetően.

Jennie Bond méltatta Károly királyt azért is, hogy a régóta fennálló családi feszültségek ellenére igyekszik mindkét fiával fenntartani a kapcsolatot.

A szakértő nyilatkozatának előzménye, hogy a 82 éves Thomas Markle-t november 6-án letartóztatták Floridában. Az Egyesült Államokban és a Fülöp-szigeteken egyaránt vádat emeltek ellene gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételekkel összefüggésben. Meghan édesapját az FBI vette őrizetbe, jelenleg Floridában tartják fogva. Az ellene felhozott valamennyi vádat tagadja – emlékeztet a Daily Star.