Balogh Eleni és Soós Dávid, illetve Schumacher Vanda és Henry Kettner is részt vett a Creator Awards 2026-os eseményén, ahol lapunknak meséltek az Ázsia Expresszben szerzett tapasztalatokról. Míg Eleniék szerelmes párként érkeztek, addig Henryék barátokként. Így pedig egyértelmű, hogy más-más tanulságokat vonhattak le a vége után, amikről most lapunknak számoltak be.

Az Ázsia Expressz 2026-os évadának negyedik helyezettjei Balogh Eleni és Soós Dávid lettek (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz sztárjai igaz barátokra leltek a műsorban

Henry Kettner és Schumacher Vanda három héttel később csatlakoztak a többiekhez, ám Eleni most elárulta, hogy nekik ez kicsit sem okozott problémát.

Mi voltunk az egyik olyan páros, akik nagyon örültek nekik. Az elejétől kezdve az volt a fejünkben, hogy ott legyünk az utolsó héten, ami szerencsére sikerült is. Arra pedig kifejezetten büszkék vagyunk, hogy rekordot döntöttünk, mivel hajsza nélkül jutottunk el ideáig

– mesélte az Ázsia Expressz sztárja.

Azonban nem mindig szerencsés később csatlakozni a többiekhez, mivel a hetek során már kialakultak barátságok, szövetségek, amiket az új érkezők könnyen felboríthatnak. Schumacher Vandáék is ezzel a mentalitással érkeztek meg az Ázsia Expresszbe. „Mi arra számítottunk, hogy kiesünk az első hajszán. Végignéztük a korábbi évadokat és egyik később csatlakozó párosnak sem volt egyszerű dolga. Viszont az, hogy a barátainkkal jutunk el ideáig, egy leírhatatlan érzés. Ilyen élményt sehol máshol nem szerezhettünk volna” – jelentette ki Vanda.

Az Ázsia Expressz Vanda és Henry számára számos élményt adott (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz megváltoztatta őket

Egy átlagember Magyarországon nem tudja elképzelni azt a környezetet, amivel a szereplők találkoztak a forgatás során. Henry Kettner elmondása szerint a mentalitásuk is megváltozott, miután hazaérkeztek.

Az értékrend szerintem mindannyiunkban átváltozott. Ott az ember nagyon átértékeli az életét. Itthon késik a futár és ideges leszel, kint pedig örülsz, ha valami ehetőt tudsz találni

– árulta el a Mokka új műsorvezetője.

Eleniék esetében pedig más szempontból is embert próbáló volt, mivel párként különösen nehéz megtartani a hidegvérüket. „Az a nagy szerencsénk, hogy mi a magánéletünkben is egy nagyon erős párost alkotunk. Nekem rengeteget segített, hogy Eleni volt mellettem és nem más. Hatalmas támaszai voltunk egymásnak” – jegyezte meg Soós Dávid.