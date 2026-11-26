Babits Mihály költő, író, irodalomtörténész épp 143 évvel ezelőtt született.

Török Sophie-val mindössze néhány találkozás után házasodtak össze.

Esztergomi otthonuk a korabeli irodalmi élet fontos találkozóhelye volt.

Gégerákja miatt élete végén beszélgetőfüzetekben kommunikált feleségével.

Nem csupán verseiben kereste az élet nagy kérdéseire a választ: a magánéletében is sok vívódás, érzelmi fordulat és váratlan találkozás kísérte. Ez az irodalmi kvíz gyorsan leteszteli, mennyit tudsz magánéletéről és műveiről.

Irodalmi kvíz Babits Mihály emlékére − Bevállalod?

Fotó: Wikipedia / Atoljaka

Irodalmi kvíz Babits Mihály emlékére

Házasságának története különösen érdekes: 1921-ben vette feleségül Tanner Ilonát, azaz az irodalmi világban Török Sophie néven ismert költőnőt. Mindössze néhány találkozás után döntöttek a házasság mellett. Kapcsolatuk az irodalmi élet egyik sokat emlegetett történetéhez, Szabó Lőrinchez is kötődött, aki korábban Ilona jegyese volt.

A házaspárnak nem született saját gyermeke, ezért 1928-ban örökbe fogadták Babits feleségének unokahúgát, Ildikót. Esztergomban, az Előhegyen vásárolt házuk igazi szellemi menedékké vált: írók, művészek és barátok fordultak meg náluk.

Babitsot különleges műveltsége, latin- és világirodalmi ismeretei tették kivételes alkotóvá, Dante Isteni színjátékának fordítása pedig máig a magyar műfordítás egyik csúcsteljesítménye. Élete utolsó éveiben gégerákkal küzdött, és beszédképességét is elveszítette. Betegségének idején írta a Jónás imája című versét − a műben a testi szenvedés, a kiszolgáltatottság és az alkotás iránti vágy rendkívül személyes módon jelenik meg. Élete utolsó hónapjaiban feleségével beszélgetőfüzetek segítségével tartotta a kapcsolatot, amely az Országos Széchenyi Könyvtárban tekinthető meg. Török Sophie nemcsak ápolta, hanem gondosan megőrizte kéziratait, leveleit és fényképeit is.

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