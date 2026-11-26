Wolf Kati és Wolf Gábor sűrű időbeosztása miatt kevésbé jut idejük közös programokra, ám a köztük lévő kapocs így is erős maradt.

Wolf Kati és Wolf Gábor csintalan gyerekek voltak. (Fotó: hot! magazin/ RTL)

Wolf Kati családja az ünnepeket együtt tölti

Mind a ketten nagyon sokat dolgozunk, ezért nyilván más a viszonyunk, mint gyerekkorunkban, de ennek ellenére szorosan tartjuk a kapcsolatot. Összetartó család a miénk, az ünnepeket és a születésnapokat általában együtt töltjük. A Hotel Blöff pedig nagyon jót tett nekünk, hiszen elmondhatjuk, hogy azóta még többet beszélgetünk egymással

– kezdte az énekesnő a hot!-nak.

A műsorban vitathatatlanul egy hullámhosszon voltak, ám amikor arról kérdeztük őket, milyen volt a kapcsolatuk kiskorukban, Gábor azonnal elnevette magát.

„Elég vadóc gyerekek voltunk! Sokat játszottunk Katival, sőt néha még bunyóztunk is, ha a szüleink épp nem figyeltek; ál­lan­dóan hülyítettük egymást. Mondhatni, igazi csintalan testvérpárként nőttünk fel! Később aztán ez a gyermeki cinkosság átalakult, és fokozatosan egyre mélyebbé vált a kapcsolatunk" – mesélte Wolf Kati testvére.

Wolf Kati testvérével hasonló személyiség

Első ránézésre is látszik, hogy a testvérek nagyon hasonlítanak egymásra, ám az énekesnő úgy látja, hogy a személyiségük és a hozzáállásuk is ugyanilyen közel áll a má­si­ké­hoz.

Tény, hogy rengeteg közös vonásunk van, és ez a kitartásunkban is megmutatkozik. Ha Gáborral nehéz helyzetbe kerülünk, eszünkbe sem jut feladni, és még a legnagyobb fáradtság közepette sem legyintünk, hogy nem érdekel az egész. Ha egyszer belevágunk valamibe, azt teljes szívvel tesszük!

A családnál alapvető dolog az őszinteség (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Wolf Kati: „Mély érzésű és jó szándékú embernek neveltek minket”

Mindketten ugyanazt a biztos, szeretetteljes értékrendet hozták magukkal a szülői házból, amelyet Kati szerint ma már ugyanolyan elhivatottsággal adnak tovább a saját gyermekeiknek is.

A szüleink mély érzésű és jó szándékú embernek neveltek minket, és úgy érzem, sikerült is ilyenné válnunk. Nálunk otthon alapvető volt az őszinteség és a tisztesség, mi pedig ugyanezzel a szemlélettel neveljük a saját gyerekeinket is. Számunkra természetes, hogy másokkal mindig mellérendelt, nem pedig alá-fölé rendelt viszonyban vagyunk

– árulta el.