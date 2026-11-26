Mint a legtöbb gyerkőc, a sztárpár csemetéi is nagyon vágytak saját kutyára. Folyamatosan rágták Kucsera Gábor és Tápai Szabina fülét, mire végül a sztárapuka beadta a derekát.

Kucsera Gábor gyerekei imádják a család kedvencét, Gofrit

(Fotó: hot! magazin/ archív)

Kucsera Gábor: Volt egy kis hiányérzetem, de negyedik gyermeket már nem vállaltunk volna!

Az volt a megállapodás a családban, hogy ha lesz kert, akkor lesz kutya. De végül nem rögtön érkezett meg Gofri, hogy miért, arról Kucsera Gábor kajakos mesélt a hot! magazinnak.

„Meglett a kert, de ha van kedvenc, akkor nyilván nem lesz szép gyep meg virágok, mert tönkreteszi. De én végül úgy voltam vele, hogy ha Szabina jóváhagyására várok, akkor sosem lesz itt szőrös családtag. Így meglepetéssel készültem!” – vallotta be a sztárapuka, aki feleségével megharcolt a házasságukért.

Kilenc hetet kellett várni, hogy hazahozhassam. Az utolsó pár hétben a fiamat, Benit beavattam, nagyon izgatott volt. Egy szép júniusi napon beállítottam a házba a cuki maltipoo-val, és letettem a nappaliban. Volt ott minden, Szabina kiborult, a gyerekek meg hangosan éljeneztek, kiabálták: »Apa, egy isten vagy!« De aztán a feleségem is leguggolt hozzá, elkezdte simogatni, és Gofri őt is gyorsan levette a lábáról.

Tápai Szabina férje szerint feleségét is hamar levette a lábáról Gofri

(Fotó: hot! magazin/ archív)

„Mindenkit szeret, de én vagyok nála a főnök. Igazi matrica, le sem tudom rázni – persze nem is akarom –, mindenhová követ. Mindenhová visszük magunkkal, nyáron végig lent volt velem a kajakpályán. Gofrival lett teljes a családunk. Volt egy kis hiányérzetem, negyedik gyerkőcöt már nem vállaltunk volna, de ő betöltötte az űrt. A nevet a fiam adta neki, de mindenkinek tetszett ez a választás. Egyébként az első perctől jól viselkedett itthon a kicsi, hamar szobatiszta lett, nem rágott szét semmit. Tudta, hogy nem szabad rosszalkodnia, mert akkor Szabina kiteszi mind a kettőnk szűrét.”