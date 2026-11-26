Nem mindenki olvad el egy karácsonyi film láttán.

Van, akit a kötelező családi körök kergetnek az őrületbe, másokat a végeláthatatlan teendők.

Három csillagjegy inkább túlélni szeretné az ünnepeket, mint megünnepelni azokat.

Jöhet egy karácsonyi horoszkóp? Készülj fel, mert ez kevésbé lesz mézesmázos, mint az ünnepi desszerted! A szenteste ünneprontóinak asztrológiai listája senkit sem kímél!

A karácsonyi horoszkóp megmutatja, mely csillagjegyek a legnagyobb Grincsek decemberben Fotó:123RF

Karácsonyi horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legnagyobb Grincs

Megvan az érzés, ami akkor kap el, amikor elérkezik a céges karácsonyi húzás pillanata? Képzeld el, hogy az ünnepi dekorok láttán is ugyanez a feszültség fog el. Van három csillagjegy, aki ebben a cipőben jár – és nem csilingel a csizmájuk, ahogy közelednek. Lássuk, kikről van szó!

Szűz csillagjegy

A Szűz decemberben nem ünnepel, hanem épp a próbaidejét tölti új projektmenedzseri pozíciójában. Mire a vendégek leveszik a cipőjüket és megcsodálják a karácsonyfát, ő már háromszor átszámolta a létszámot, összeállított egy időbeosztást, és újratervezte az ülésrendet a potenciális konfliktusok elkerülése végett. Nyugodtan közöld vele december 24-én, hogy gluténmentes, cukormentes és vegán menüt szeretnél – ha mered. Csak készülj fel a megtorlásra. Mosolyogni fog. Kívül. Belül viszont valószínűleg idegösszeroppanást kap, amiért miattad sutba dobhatja a tökéletes egyenletekkel felszerelt Excel-táblázatát.

Skorpió csillagjegy

A Skorpió az a családtag, aki mérnöki precizitással fogja felidézni, hogy ki sértődött meg tavaly azon, hogy halászlé volt húsleves helyett, ki vágott furcsa arcot az ajándékbontásnál két évvel ezelőtt, és ki merte tíz éve bedobni, hogy „idén ne vegyünk inkább ajándékot egymásnak”. A horoszkóp szerint miközben mások a szeretet ünnepéről beszélgetnek, ő egy emberi hazugságvizsgálóként pásztázza a díszbe burkolt nappaliban összegyűlt vendégeket. Allergiás a művi érzelmekre. Az a bizonyos kötelező karácsonyi jókedv számára annyira hiteles, mint a háromezres műfenyő, amelyre ráírják, hogy prémium. A Skorpió, ha lenne választása, inkább egy pokróc, egy pohár bor és három napnyi embermentes pihenés mellett tenné le a voksát.