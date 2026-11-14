A Vallecas-ügy vérfagyasztó titkai: még a rendőrök keze is remegett a kísértetjárta házban

Vajon mi történt valójában a Vallecas-ügy során? Ennek jártunk utána.
A Vallecas-ügy 1992. november 19-én került be a rendőrségi nyilvántartásba, miután a halálra rémült Gutiérrez-család azzal riasztotta a hatóságokat, hogy az otthonukban elszabadult a pokol. Kevés olyan kísértetsztori van, hogy a helyszínen tapasztalt különös jelenségekről hivatalos rendőrségi feljegyzés készült – ám ez az eset éppen ilyen. A hátborzongató történet a filmvásznat is meghódította: Paco Plaza 2017-ben, a valós események kapcsán készítette el a Veronica című horrorfilmet, bár a történetszálat jelentősen átdolgozta.
Hatalmas erővel kitáródó szekrényajtók, rejtélyes zajok, és az éjjeliszekrényen talált ismeretlen eredetű nyálkás, barnás anyag: többek között ezek a bizarr jelenségek szerepeltek abban a rendőrségi jelentésben, amely a Gutiérrez-család történetét világhírűvé tette.
Az esetet azóta is gyakran a világ egyetlen, rendőrség által hivatalosan dokumentált paranormális történeteként emlegetik. Habár ez minden bizonnyal túlzás, az biztos, hogy a helyszínre érkező zsaruk a saját, morbid tapasztalataikat is papírra vetették. Vajon a dokumentum tényleg a túlvilági erők létezését bizonyítja, vagy inkább egy remekül megkomponált csalást fedeztek fel? Erre a kérdésre kerestük a választ.
Minden egy ártatlannak induló diákcsínnyel kezdődött 1990-ben. A tinédzser Estefanía Gutiérrez Lázaro két osztálytársával együtt egy Ouija-tábla segítségével próbált kapcsolatba lépni a túlvilággal. Egy motorbalesetben elhunyt fiú iskolatársa szellemét szerették volna megidézni.
A szeánsz egy osztályteremben zajlott, amikor egy tanár rájuk nyitott és félbeszakította a szertartást. Állítólag dühében összetörte a házilag készített Ouija-táblát. A beszámolók szerint Estefanía ekkor egy furcsa, szürkésfehér füstöt lélegzett be, majd ezután kezdődtek a különös rosszullétei és pszichés zavarai.
A fiatal lány élete ezután valóságos rémálommá vált. A szemtanúk szerint furcsán rángatózott, időnként teljesen elveszítette a kapcsolatát a külvilággal, és félelmetes árnyalakokról beszélt, miközben a szeme többször is horrorisztikusan fennakadt. Előfordult, hogy tőle teljesen idegen, hörgő hangon szólalt meg. A család démoni megszállottságra gyanakodott, miközben orvosi segítséget is kértek. A leletei egytől egyig negatívak lettek, semmilyen neurológiai, agyi eltérést nem mutattak ki.
1991 júliusában bekövetkezett a tragédia: a lány mindössze 17 évesen elhunyt, miután hónapokon át rejtélyes rosszullétek, epilepsziához hasonló rohamok és durva hallucinációk gyötörték. Halálát a hivatalos dokumentumok szerint szív- és légzésleállás okozta, amelyet akut tüdővizenyő előzött meg.
Vajon mi történt valójában? Ha nem démon szállta meg Estefaníát, akkor mi taszíthatta ilyen végzetes állapotba?
Neurobiológiai szempontból a folyamatos rettegés és a tartós alvásmegvonás extrém mértékben megterhelheti az idegrendszert és az egész szervezetet. Az állandó fenyegetettség-érzés súlyos pánikreakciókat, érzékelési zavarokat, szélsőséges esetekben hallucinációkat is előidézhet. Ha a lány teljes mértékben elhitte, hogy gonosz erők vették át a teste felett az uralmat, az egyre fokozhatta a rettegését. A testvérei epilepsziás rohamokról is beszámoltak, amelyek több paranormálisnak titulált tünetét is magyarázhatják. Mindazonáltal egy másik lehetőségről sem érdemes megfeledkezni: az extrém érzelmi stressz úgynevezett „megtört szív szindrómát” (Takotsubo-kardiomiopátiát) is előidézhet, amely életveszélyes állapottá válhat.
Estefanía halálát még fel sem dolgozta a családja, amikor valami még szörnyűbbel kezdtek szembesülni: a démoni terror állítólag a temetés után sem csitult a házban. A Gutiérrez-família valóságos poltergeist kísértetjárásról számolt be. A parapszichológia ilyen esetekben azonban egy másik lehetőséget is felvet, mégpedig a hely „emlékezetét”.
A kőszalag-elméletnek is nevezett jelenség szerint a szélsőséges érzelmek – különösen a trauma és a rettegés – energetikai lenyomatot hagyhatnak egy adott, elsősorban zárt helyszínen. Ebből kifolyólag az is elképzelhető, hogy nem az Estefaníát háborgató „démon”, hanem az elhunyt lány és a család félelmének bennrekedt energiája okozta a különös jelenségeket. Pláne azok után, hogy a történet végső fordulata évekkel később nyilvánosságra került:
Estefanía testvérei 2018-ban megtörték a csendet, és meglepő módon cáfolták a démoni megszállottságról szóló történetek egy részét. Egyikük elismerte, hogy a rendőrök által hallott rejtélyes zajok egy részét ő maga idézte elő. Mindezt csupán azért, hogy a külvilág figyelmét fenntartsák különböző vélt előnyök miatt.
A korábbi megtapasztalásaik hitelességéhez ugyanakkor továbbra is ragaszkodtak a paranormális eseményekkel kapcsolatban.
Ha a Vallecas-ügy dokumentumait nem is tekinthetjük túlvilági bizonyítéknak, annak mindenképpen vérfagyasztó példái, hogyan teremthet a feldolgozatlan trauma, az állandó rettegés és az emberi képzelet olyan szörnyetegeket, amelyek végül az életünkre törhetnek.
A témában készített spanyol film előzetesét itt tudjátok megtekinteni:
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