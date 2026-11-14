A Vallecas-ügy vérfagyasztó titkai: még a rendőrök keze is remegett a kísértetjárta házban

A madridi Vallecas-negyedben történt eset sokkolta a világot.

A halálos kimenetelű szellemidézésről még rendőrségi jegyzőkönyv is született.

A hátborzongató ügyből később horrorfilm is készült.

Vajon mi történt valójában a Vallecas-ügy során? Ennek jártunk utána.

Vajon mi az igazság a Vallecas-ügy részleteivel kapcsolatban? Utánajártunk! Fotó:123RF

A Vallecas-ügy 1992. november 19-én került be a rendőrségi nyilvántartásba, miután a halálra rémült Gutiérrez-család azzal riasztotta a hatóságokat, hogy az otthonukban elszabadult a pokol. Kevés olyan kísértetsztori van, hogy a helyszínen tapasztalt különös jelenségekről hivatalos rendőrségi feljegyzés készült – ám ez az eset éppen ilyen. A hátborzongató történet a filmvásznat is meghódította: Paco Plaza 2017-ben, a valós események kapcsán készítette el a Veronica című horrorfilmet, bár a történetszálat jelentősen átdolgozta.

A Vallecas-ügy részletei: amikor a rendőrség is szembetalálkozott a paranormális jelenségekkel

Hatalmas erővel kitáródó szekrényajtók, rejtélyes zajok, és az éjjeliszekrényen talált ismeretlen eredetű nyálkás, barnás anyag: többek között ezek a bizarr jelenségek szerepeltek abban a rendőrségi jelentésben, amely a Gutiérrez-család történetét világhírűvé tette.

Az esetet azóta is gyakran a világ egyetlen, rendőrség által hivatalosan dokumentált paranormális történeteként emlegetik. Habár ez minden bizonnyal túlzás, az biztos, hogy a helyszínre érkező zsaruk a saját, morbid tapasztalataikat is papírra vetették. Vajon a dokumentum tényleg a túlvilági erők létezését bizonyítja, vagy inkább egy remekül megkomponált csalást fedeztek fel? Erre a kérdésre kerestük a választ.

Egy játékos szellemidézés után szabadult el a pokol

Minden egy ártatlannak induló diákcsínnyel kezdődött 1990-ben. A tinédzser Estefanía Gutiérrez Lázaro két osztálytársával együtt egy Ouija-tábla segítségével próbált kapcsolatba lépni a túlvilággal. Egy motorbalesetben elhunyt fiú iskolatársa szellemét szerették volna megidézni.

A szeánsz egy osztályteremben zajlott, amikor egy tanár rájuk nyitott és félbeszakította a szertartást. Állítólag dühében összetörte a házilag készített Ouija-táblát. A beszámolók szerint Estefanía ekkor egy furcsa, szürkésfehér füstöt lélegzett be, majd ezután kezdődtek a különös rosszullétei és pszichés zavarai.

A fiatal lány élete ezután valóságos rémálommá vált. A szemtanúk szerint furcsán rángatózott, időnként teljesen elveszítette a kapcsolatát a külvilággal, és félelmetes árnyalakokról beszélt, miközben a szeme többször is horrorisztikusan fennakadt. Előfordult, hogy tőle teljesen idegen, hörgő hangon szólalt meg. A család démoni megszállottságra gyanakodott, miközben orvosi segítséget is kértek. A leletei egytől egyig negatívak lettek, semmilyen neurológiai, agyi eltérést nem mutattak ki.