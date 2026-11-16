Szellemek zaklatják a világsztárokat? Rettegnek a sportolók a Pfister Hotelben

Bemutatjuk az amerikai luxusszállodát, ahol éjszakánként megelevenednek a tárgyak, az ajtók pedig úgy viselkednek, mintha láthatatlan erő mozgatná azokat.

Híres sportolók számoltak be hátborzongató élményekről, amelyek után sokan inkább másik szállást választottak.

Vajon valóban az egykori szállodatulajdonos szelleme kísért a falak között?

Egy luxusszálloda, ahol a vendégek szerint nemcsak a szobaszerviz, hanem túlvilági látogatók is munkálkodnak éjszakánként: a Pfister Hotel hátborzongató történetei még a legkeményebb baseballjátékosokat is megijesztették, néhányan mostanra messziről kerülik a szállodát.

Kísértetjárta szállodának tartják a Pfister Hotelt, ahol számtalan sportoló élt már át paranormális jelenségeket. Fotó: 123RF

Kísértetjárta luxusszálloda: láthatatlan kezek zaklatják a vendégeket a Pfister Hotelben

A Pfister Hotel kísérteties sztorijai évtizedek óta borzolják a kedélyeket, ám a legújabb esetek megint felkavarták az állóvizet. A szellemhotel 2026 októberében került hosszú idő után ismét a figyelem középpontjába, amikor újabb sportolók éltek át paranormális élményeket. Úgy tűnik, ebben a luxusszállodában még a legkeményebb férfiak sem bizonyulnak oroszlánszívűnek. Vajon valóban kísértetek járják a hírhedt épületet, vagy csupán az emberi elme űz különös játékot a szállóvendégekkel?

A Tampa Bay Rays játékosai az októberi baseball-világbajnoki döntő idejére szálltak meg a falak között, de nyugodt pihenés helyett egészen mást kaptak. Cam Booser dobójátékos arra lett figyelmes, hogy a szomszédos helyiségbe vezető ajtó az éjszaka közepén eszeveszetten rázkódni kezdett. Amikor kiabálva megkérdezte, van-e ott valaki, a földrengésszerű mozgás egyetlen pillanat alatt abbamaradt. Csapattársa, Ben Williamson sem úszta meg a parajelenségeket: egy korábbi ott-tartózkodása során egy lámpaernyő kezdett megmagyarázhatatlan módon remegni.

Egy szál alsónadrágban rohant ki a hallba

A szálloda rémtörténetei nem új keletűek, a sportolók között már-már vicces beavatási szertartásnak számít, ki éli túl paramentesen az éjszakákat. Carlos Gomez 2009-ben csúfosan elbukott ezen a képzeletbeli próbán, amikor szinte halálra rémült zuhanyozás után: először furcsa hangokat hallott, majd az iPodja magától kezdett működni, és különös zajokat adott ki. A kőkemény sportoló úgy bepánikolt, hogy nadrág és cipő nélkül, egy szál alsógatyában rohant ki a recepcióra. Amikor legközelebb a csapattársaival visszatért a hotelbe, már bibliát is vitt magával, és aludni sem volt hajlandó egyedül egy szobában.