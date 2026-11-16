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Szellemek zaklatják a világsztárokat? Rettegnek a sportolók a Pfister Hotelben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szellemhotel
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 16. 20:30
paranormális jelenségekrémtörténetkísértetjárta
Maguktól mozgó bútorok, az éjszaka közepén durván rázkódó ajtók és láthatatlan kezek, amelyek az alvó vendégek lábát simogatják. A milwaukee-i Pfister Hotelben zajló hátborzongató jelenségekről régóta keringenek legendák, főleg a sportolók között. Számos híres játékos ma már inkább máshol szállna meg.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei
  • Bemutatjuk az amerikai luxusszállodát, ahol éjszakánként megelevenednek a tárgyak, az ajtók pedig úgy viselkednek, mintha láthatatlan erő mozgatná azokat.
  • Híres sportolók számoltak be hátborzongató élményekről, amelyek után sokan inkább másik szállást választottak.
  • Vajon valóban az egykori szállodatulajdonos szelleme kísért a falak között?

Egy luxusszálloda, ahol a vendégek szerint nemcsak a szobaszerviz, hanem túlvilági látogatók is munkálkodnak éjszakánként: a Pfister Hotel hátborzongató történetei még a legkeményebb baseballjátékosokat is megijesztették, néhányan mostanra messziről kerülik a szállodát.

A Pfister Hotel folyosója
Kísértetjárta szállodának tartják a Pfister Hotelt, ahol számtalan sportoló élt már át paranormális jelenségeket. Fotó: 123RF

Kísértetjárta luxusszálloda: láthatatlan kezek zaklatják a vendégeket a Pfister Hotelben

A Pfister Hotel kísérteties sztorijai évtizedek óta borzolják a kedélyeket, ám a legújabb esetek megint felkavarták az állóvizet. A szellemhotel 2026 októberében került hosszú idő után ismét a figyelem középpontjába, amikor újabb sportolók éltek át paranormális élményeket. Úgy tűnik, ebben a luxusszállodában még a legkeményebb férfiak sem bizonyulnak oroszlánszívűnek. Vajon valóban kísértetek járják a hírhedt épületet, vagy csupán az emberi elme űz különös játékot a szállóvendégekkel?

A Tampa Bay Rays játékosai az októberi baseball-világbajnoki döntő idejére szálltak meg a falak között, de nyugodt pihenés helyett egészen mást kaptak. Cam Booser dobójátékos arra lett figyelmes, hogy a szomszédos helyiségbe vezető ajtó az éjszaka közepén eszeveszetten rázkódni kezdett. Amikor kiabálva megkérdezte, van-e ott valaki, a földrengésszerű mozgás egyetlen pillanat alatt abbamaradt. Csapattársa, Ben Williamson sem úszta meg a parajelenségeket: egy korábbi ott-tartózkodása során egy lámpaernyő kezdett megmagyarázhatatlan módon remegni.

Egy szál alsónadrágban rohant ki a hallba

A szálloda rémtörténetei nem új keletűek, a sportolók között már-már vicces beavatási szertartásnak számít, ki éli túl paramentesen az éjszakákat. Carlos Gomez 2009-ben csúfosan elbukott ezen a képzeletbeli próbán, amikor szinte halálra rémült zuhanyozás után: először furcsa hangokat hallott, majd az iPodja magától kezdett működni, és különös zajokat adott ki. A kőkemény sportoló úgy bepánikolt, hogy nadrág és cipő nélkül, egy szál alsógatyában rohant ki a recepcióra. Amikor legközelebb a csapattársaival visszatért a hotelbe, már bibliát is vitt magával, és aludni sem volt hajlandó egyedül egy szobában.

Bryce Harper sem maradt ki a lidérces mókából, és meghökkentő élményről számolt be: reggelre a ruhái szanaszét hevertek a padlón, valamint egy kisebb padot talált a szoba túlsó felében állva, felfordítva. A világsztár először azt gondolta, biztosan csak a csapattársai tréfálták meg, de erről állítólag szó sem volt.

Mookie Betts, a Los Angeles Dodgers sztárja inkább nem is kockáztatott: 2023-ban másik szállást választott, és kimaradt a buliból.

Ki kísért a luxusszállodában?

A helyiek szerint nem véletlen a sok paranormális furcsaság: az a legenda száll szájról szájra, hogy maga Charles Pfister, a szálloda egyik alapítója bolyong a folyosókon éjszakánként. A férfi állítólag halála után sem tudott elszakadni hőn szeretett birodalmától, és a mai napig szigorúan „ellenőrzi” a vendégeket – néha talán túlságosan is közvetlen módon.

Talán csak a rettegés szüli a rémeket?

Habár egyes sportolók határozottan kiállnak a benyomásaik mellett, és minden kétséget kizáróan túlvilági erőkre gyanakodnak, a pszichológia jóval földhözragadtabb magyarázatot ad ezekre a jelenségekre. Már egy épület baljós hírneve is képes lehet befolyásolni a szállóvendégek hozzáállását és az emberi érzékelést.

Richard Wiseman pszichológus és csapata a híres angliai Hampton Court-palotában 678 résztvevő bevonásával vizsgált paranormálisnak vélt jelenségeket. Az eredmények szerint a szellemekben hívők sokkal több paranormálisnak tűnő élményről számoltak be, mint a szkeptikusok. A szuggesztió és a tudatalatti tehát befolyásolhatja, hogyan értelmezzük a környezetünkben zajló eseményeket, és mire figyelünk fel intenzíven.

A parapszichológia azonban két másik lehetőséget is felvet. Egy metafizikai elmélet szerint az intenzív félelem pszichokinézist, vagyis tudati energiákból fakadó fizikai jelenségeket is kiválthat, ami „poltergeist” jellegű jelenségeket kreálhat. A kőszalag elmélet pedig úgy tartja, hogy a múlt tragédiái erőteljes energetikai lenyomatot hagyhatnak a falakban, melyeket az azokra érzékeny, szenzitív személyek képesek lehetnek érzékelni.

Egy biztos: aki a Pfister Hotelben hajtja álomra a fejét, jobban teszi, ha éjszakára égve hagyja a villanyt – különben könnyen lehet, hogy hajnalban ő maga is egy szál semmiben sprintel majd a recepció felé.

Több száz éves hírnév

A Pfister Hotel a Wisconsin állambeli Milwaukee egyik legfényűzőbb luxusszállodája 1893-ban nyitotta meg kapuit. Az impozáns, viktoriánus stílusú épület amerikai elnököket és A-listás hírességeket is vendégül látott. Központi elhelyezkedése, diszkréciója és elegáns lakosztályai miatt évtizedek óta az amerikai profi baseballcsapatok kedvelt szálláshelye.

A Pfister Hotel rémtörténeteiről további hátborzongató információkat itt találhatsz:

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