Szellemek zaklatják a világsztárokat? Rettegnek a sportolók a Pfister Hotelben

Egy luxusszálloda, ahol a vendégek szerint nemcsak a szobaszerviz, hanem túlvilági látogatók is munkálkodnak éjszakánként: a Pfister Hotel hátborzongató történetei még a legkeményebb baseballjátékosokat is megijesztették, néhányan mostanra messziről kerülik a szállodát.
A Pfister Hotel kísérteties sztorijai évtizedek óta borzolják a kedélyeket, ám a legújabb esetek megint felkavarták az állóvizet. A szellemhotel 2026 októberében került hosszú idő után ismét a figyelem középpontjába, amikor újabb sportolók éltek át paranormális élményeket. Úgy tűnik, ebben a luxusszállodában még a legkeményebb férfiak sem bizonyulnak oroszlánszívűnek. Vajon valóban kísértetek járják a hírhedt épületet, vagy csupán az emberi elme űz különös játékot a szállóvendégekkel?
A Tampa Bay Rays játékosai az októberi baseball-világbajnoki döntő idejére szálltak meg a falak között, de nyugodt pihenés helyett egészen mást kaptak. Cam Booser dobójátékos arra lett figyelmes, hogy a szomszédos helyiségbe vezető ajtó az éjszaka közepén eszeveszetten rázkódni kezdett. Amikor kiabálva megkérdezte, van-e ott valaki, a földrengésszerű mozgás egyetlen pillanat alatt abbamaradt. Csapattársa, Ben Williamson sem úszta meg a parajelenségeket: egy korábbi ott-tartózkodása során egy lámpaernyő kezdett megmagyarázhatatlan módon remegni.
A szálloda rémtörténetei nem új keletűek, a sportolók között már-már vicces beavatási szertartásnak számít, ki éli túl paramentesen az éjszakákat. Carlos Gomez 2009-ben csúfosan elbukott ezen a képzeletbeli próbán, amikor szinte halálra rémült zuhanyozás után: először furcsa hangokat hallott, majd az iPodja magától kezdett működni, és különös zajokat adott ki. A kőkemény sportoló úgy bepánikolt, hogy nadrág és cipő nélkül, egy szál alsógatyában rohant ki a recepcióra. Amikor legközelebb a csapattársaival visszatért a hotelbe, már bibliát is vitt magával, és aludni sem volt hajlandó egyedül egy szobában.
Bryce Harper sem maradt ki a lidérces mókából, és meghökkentő élményről számolt be: reggelre a ruhái szanaszét hevertek a padlón, valamint egy kisebb padot talált a szoba túlsó felében állva, felfordítva. A világsztár először azt gondolta, biztosan csak a csapattársai tréfálták meg, de erről állítólag szó sem volt.
Mookie Betts, a Los Angeles Dodgers sztárja inkább nem is kockáztatott: 2023-ban másik szállást választott, és kimaradt a buliból.
A helyiek szerint nem véletlen a sok paranormális furcsaság: az a legenda száll szájról szájra, hogy maga Charles Pfister, a szálloda egyik alapítója bolyong a folyosókon éjszakánként. A férfi állítólag halála után sem tudott elszakadni hőn szeretett birodalmától, és a mai napig szigorúan „ellenőrzi” a vendégeket – néha talán túlságosan is közvetlen módon.
Habár egyes sportolók határozottan kiállnak a benyomásaik mellett, és minden kétséget kizáróan túlvilági erőkre gyanakodnak, a pszichológia jóval földhözragadtabb magyarázatot ad ezekre a jelenségekre. Már egy épület baljós hírneve is képes lehet befolyásolni a szállóvendégek hozzáállását és az emberi érzékelést.
Richard Wiseman pszichológus és csapata a híres angliai Hampton Court-palotában 678 résztvevő bevonásával vizsgált paranormálisnak vélt jelenségeket. Az eredmények szerint a szellemekben hívők sokkal több paranormálisnak tűnő élményről számoltak be, mint a szkeptikusok. A szuggesztió és a tudatalatti tehát befolyásolhatja, hogyan értelmezzük a környezetünkben zajló eseményeket, és mire figyelünk fel intenzíven.
A parapszichológia azonban két másik lehetőséget is felvet. Egy metafizikai elmélet szerint az intenzív félelem pszichokinézist, vagyis tudati energiákból fakadó fizikai jelenségeket is kiválthat, ami „poltergeist” jellegű jelenségeket kreálhat. A kőszalag elmélet pedig úgy tartja, hogy a múlt tragédiái erőteljes energetikai lenyomatot hagyhatnak a falakban, melyeket az azokra érzékeny, szenzitív személyek képesek lehetnek érzékelni.
Egy biztos: aki a Pfister Hotelben hajtja álomra a fejét, jobban teszi, ha éjszakára égve hagyja a villanyt – különben könnyen lehet, hogy hajnalban ő maga is egy szál semmiben sprintel majd a recepció felé.
Több száz éves hírnév
A Pfister Hotel a Wisconsin állambeli Milwaukee egyik legfényűzőbb luxusszállodája 1893-ban nyitotta meg kapuit. Az impozáns, viktoriánus stílusú épület amerikai elnököket és A-listás hírességeket is vendégül látott. Központi elhelyezkedése, diszkréciója és elegáns lakosztályai miatt évtizedek óta az amerikai profi baseballcsapatok kedvelt szálláshelye.
A Pfister Hotel rémtörténeteiről további hátborzongató információkat itt találhatsz:
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