Megrázó hírt közölt a Duran Duran: 65 éves korában meghalt a zenekar egykori gitárosa, Andy Taylor. A zenész hosszú éveken át küzdött a prosztatarákkal, amelyről korábban többször is őszintén megnyílt, és azt is elárulta, mi adott neki erőt a legnehezebb időszakokban.

A Duran Duran gitárosa, Andy Taylor 65 éves korában meghalt

(Fotó: PA/Northfoto)

65 évesen meghalt a Duran Duran gitárosa

gitárosa Andy Taylor halálhíréről a felesége egy közleményt adott ki a zenekar oldalán, amelyben azt írta, hogy: „ hosszú és bátor küzdelmet vívott a prosztatarákkal”

halálhíréről a felesége egy közleményt adott ki a zenekar oldalán, amelyben azt írta, hogy: „ A zenészlegenda betegségéről többször is őszintén megnyílt, állítása szerint a zenélés volt az, ami átsegítette őt a nehézségeken

A Duran Duran gitárosa, Andy Taylor halálhírét felesége jelentette be

November 23-án 65 éves korában meghalt a Duran Duran gitárosa. Andy Taylor halálhírét két nappal később a felesége erősítette meg egy zenekar oldalára feltöltött közleményben, amelyben leírta, hogy férje szerettei körében hunyt el, miután „hosszú és bátor küzdelmet vívott a prosztatarákkal”. Tracey Jane megható sorokkal búcsúzott férjétől.

A világ számára Andy zseniális gitáros volt, de számunkra ő volt a legcsodálatosabb férj, szerető apa és a legbüszkébb nagyapa. Ő volt a családunk sziklája. És bár a zene számtalan hihetetlen élményt hozott az életébe, a család mindig az első helyen állt számára. Semmi sem tette boldogabbá, mint amikor mindannyian együtt voltunk, és bármennyire is messzire vitte őt a zene, a szíve mindig otthon volt.

Andy Taylor halálának oka

Andy Taylornál 2018-ban diagnosztizáltak negyedik stádiumú, áttétes prosztatarákot. A lesújtó hírt azonban csak évekkel később, 2022-ben hozta nyilvánosságra, amikor a Duran Duran tagjait beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Andy Taylor egészségi állapota miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, ezért egy levelet írt, amelyet Simon Le Bon, a zenekar énekese olvasta fel a színpadon. A zenész akkor azt írta, hogy bár állapota nem jelent azonnali életveszélyt, a betegsége gyógyíthatatlan.

Andy Taylor betegsége alatt a zenélésből merített erőt

(Fotó: PA/Northfoto)

A zene adott neki erőt a legnehezebb időszakban

Egy évvel később, egy 2023-as interjúban még nyíltabban beszélt betegségéről. Andy Taylor bevallotta, hogy a diagnózis hallatán szinte sokkos állapotba került. Azt mondta, ilyen hírre senki sem tud igazán felkészülni. De, ami igazán erőt adott neki, az a zene. A Duran Duran gitárosa úgy érezte, a zenélés célokat adott neki, amikor a betegsége egyre több mindent elvett tőle. A kreatív munka segített megőrizni a motivációját, és abban is támogatta, hogy ne kizárólag a diagnózisára összpontosítson. Andy Taylor betegsége alatt is új dalokon és albumokon dolgozott, valamint a Reef nevű zenekarral is színpadra lépett.