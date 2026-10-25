Harry herceg így tudta feldolgozni édesanyja, Diana hercegné elvesztését – Hosszú éveken át őrizte a titkát

Sussex hercege éveken át úgy érezte Diana hercegné halála után, hogy elárulja őt, ha boldog lesz nélküle. Harry herceg most megrendítő őszinteséggel vallott arról, mi segített neki feldolgozni édesanyja elvesztését, és mi volt az a felismerés, ami alapjaiban változtatta meg a hozzáállását a gyászhoz.

Harry herceg édesanyja, Diana hercegné elvesztéséről vallott

(Fotó: JLPPA/Bestimage/Northfoto)

Harry herceg egy új MasterClass-epizódban őszintén beszélt édesanyja elvesztéséről

egy új MasterClass-epizódban őszintén beszélt édesanyja elvesztéséről Sussex hercege elismerte, hogy bűntudata volt, valahányszor boldogságot érzett Diana hercegné halála után

halála után Hosszú évekig terápiára járt, hogy feldolgozza a gyászt, de végül egy felismerés segített neki abban, hogy elengedje a bűntudatot.

Harry herceg édesanyja halála után terápiára járt

Harry herceg egy új MasterClass-epizódban őszintén megnyílt édesanyja elvesztéséről. A sussexi herceg mindössze 12 éves volt, amikor Diana hercegné 1997-ben egy párizsi autóbalesetben életét vesztette. A veszteség feldolgozása azonban nem néhány hónapig, hanem hosszú évtizedekig tartott számára. Harry herceg sokáig úgy gondolta, hogy ha újra képes örömöt érezni, azzal elárulja az édesanyját. Emiatt hosszú időn keresztül érzelmileg szinte teljesen eltompult. Azt gondolta, a fájdalom elviselése az egyetlen módja annak, hogy életben tartsa a kapcsolatát édesanyja emlékével. Később azonban rá kellett döbbennie, hogy éppen ez a hozzáállás akadályozza abban, hogy valóban megőrizze Diana hercegnéhez fűződő emlékeit.

Harry herceg 12 éves volt, amikor elvesztette édesanyját

(Fotó: Martin Keene/Northfoto)

Egyetlen felismerés mindent megváltoztatott

Harry herceg számára hatalmas fordulatot hozott, amikor végre megértette: Diana hercegné nem azt kívánná tőle, hogy egész életében szenvedjen miatta. Sokkal inkább azt szeretné, ha a fia boldog lenne és megtalálná a saját útját. A sussexi herceg szerint ez a felismerés alapjaiban változtatta meg a gondolkodását. Rájött, hogy a boldogság nem törli el azt a szeretetet, amelyet iránta érez. Éppen ellenkezőleg: ha megengedi magának, hogy örüljön az életnek, azzal nem eltávolodik édesanyjától, hanem tovább őrzi emlékét. Ez a felismerés rendkívül felszabadító élmény volt számára.