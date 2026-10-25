Harry herceg így tudta feldolgozni édesanyja, Diana hercegné elvesztését – Hosszú éveken át őrizte a titkát

Sussex hercege éveken át úgy érezte Diana hercegné halála után, hogy elárulja őt, ha boldog lesz nélküle. Harry herceg most megrendítő őszinteséggel vallott arról, mi segített neki feldolgozni édesanyja elvesztését, és mi volt az a felismerés, ami alapjaiban változtatta meg a hozzáállását a gyászhoz.
Harry herceg egy új MasterClass-epizódban őszintén megnyílt édesanyja elvesztéséről. A sussexi herceg mindössze 12 éves volt, amikor Diana hercegné 1997-ben egy párizsi autóbalesetben életét vesztette. A veszteség feldolgozása azonban nem néhány hónapig, hanem hosszú évtizedekig tartott számára. Harry herceg sokáig úgy gondolta, hogy ha újra képes örömöt érezni, azzal elárulja az édesanyját. Emiatt hosszú időn keresztül érzelmileg szinte teljesen eltompult. Azt gondolta, a fájdalom elviselése az egyetlen módja annak, hogy életben tartsa a kapcsolatát édesanyja emlékével. Később azonban rá kellett döbbennie, hogy éppen ez a hozzáállás akadályozza abban, hogy valóban megőrizze Diana hercegnéhez fűződő emlékeit.
Harry herceg számára hatalmas fordulatot hozott, amikor végre megértette: Diana hercegné nem azt kívánná tőle, hogy egész életében szenvedjen miatta. Sokkal inkább azt szeretné, ha a fia boldog lenne és megtalálná a saját útját. A sussexi herceg szerint ez a felismerés alapjaiban változtatta meg a gondolkodását. Rájött, hogy a boldogság nem törli el azt a szeretetet, amelyet iránta érez. Éppen ellenkezőleg: ha megengedi magának, hogy örüljön az életnek, azzal nem eltávolodik édesanyjától, hanem tovább őrzi emlékét. Ez a felismerés rendkívül felszabadító élmény volt számára.
Harry herceg gyászfeldolgozásában a terápia is fontos szerepet játszott. Egy alkalommal a terapeutája azt javasolta neki, próbáljon meg beleszagolni édesanyja parfümjébe. Az illat pedig olyan emlékeket is felszínre hozott, amelyekhez korábban nehezen tudott hozzáférni. Úgy írta le az élményt, mintha hirtelen visszakerült volna egy másik időbe. Diana hercegné parfümjének illata segített felidézni jelenlétét, és olyan emlékeket hozott elő, amelyeket hosszú időn keresztül elzárt magában.
Harry herceg a MasterClass Redefining Grief: Building Resilience Through Loss című programban Mary-Frances O'Connor idegtudóssal beszélgetve szeretne segítséget nyújtani olyanok számára, akik hasonló fájdalmakon mennek keresztül.
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