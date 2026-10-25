JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Bianka, Blanka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ettől az 1 trükktől lesz a vasárnapi húslevesed olyan aranysárga, mint a nagymamáé

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vasárnapi ebéd
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 25. 11:30
tippek-tanácsoknagymamarecepthúsleves
A vasárnap talán az egyetlen olyan fix nap a héten, amikor nem kell rohanni sehova. Ilyenkor van idő leülni, kibeszélni a dolgokat, és ehhez a legjobb kísérő egy tál forró leves. Bizony, húsleves! Most beavatunk abba a generációról generációra szálló konyhai titkokba, amelytől a te húslevesed is gyönyörűen aranyló lesz, épp mint a nagymamáké.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Nagymamáink számos konyhai trükköt ismertek, természetesen a tökéletes húsleves receptjét is tudták.
  • Egyetlen apróságtól a te húslevesed is ízletesebb és esztétikusabb lehet.
  • Mutatjuk, mire figyelj a húsleves főzésekor, hogy igazán tiszta és étvágygerjesztő legyen.

Az asztalon gőzölgő kristálytiszta leves a családi összetartozás egyik legfőbb szimbóluma. Rohanó hétköznapjainkban alig jut időnk egymásra, éppen ezért válik felbecsülhetetlenné a vasárnap, amikor végre egy asztalhoz ülhetünk, a húsleves köré. Ilyenkor van idő a beszélgetésre, a közös nevetésre és a generációkon átívelő történetek felidézésére. Ha eddig nem voltál teljesen elégedett a húsleveseddel, most itt egy tuti tipp, amely garantáltan meghozza a várt sikert.

Vasárnapi húsleves nagymama módra
A húsleves készítése lassú, megnyugtató szertartás. Nem lehet összecsapni. Forrás: 123RF

Így lesz aranyló a húsleves  

A vöröshagymát a nagymamák sose pucolták meg teljesen. Próbáld ki te is, hogy a barna külső héj legalsó rétegeit a hagymán hagyod. Ettől lesz a leves a főzés során olyan mély borostyánsárga színű. Ezt az árnyalatot semmilyen mesterséges ételízesítővel nem lehet utánozni. A hatást tovább fokozhatod, ha a félbevágott hagymát a vágott felületével lefelé egy száraz serpenyőben karamellásra pirítod, mielőtt a fazékba dobnád. 

Még két aranyat érő tipp a húsleveshez

Kulcsfontosságú a csirkehús kiválasztása is, hiszen az igazi sárgás zsírcseppeket a háztáji, sárga bőrű tanyasi tyúk vagy az idősebb húsok adják, amelyekből a lassú főzés során természetes módon oldódnak ki a színek és az intenzív ízek.

A csirkehúst mindig hideg vízbe tedd és ebben is tedd fel főni, majd az első forrás után a felszínre bukkanó szürkésfehér habot egy szűrőkanállal óvatosan távolítsd el.

Így marad a lé kristálytiszta. Ha mégis egy kis segítségre szorulnál, egyetlen apró csipetnyi kurkumával vagy sáfránnyal bátran korrigálhatod a színt anélkül, hogy az eredeti ízeket elnyomnád.

A húsleves az az étel, amelyről mindenkit megjegyeznek. Ha kikísérletezed a saját arányaidat, az egy olyan atombiztos recept lesz a kezedben, amellyevel bármikor elkápráztathatod a családot vagy a vendégeket. Nem mellesleg a konyhában töltött csendes énidő remekül kikapcsol a hétköznapi pörgésből.

Egy kis kedvcsináló:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu