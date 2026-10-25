Filmes horoszkóp: ilyen műfaj passzol hozzád a csillagjegyed szerint

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy mindenki szeret filmeket nézni, az viszont, hogy valaki mely műfajokat és témákat preferálja, egyénenként változik - vagy akár a csillagoknak is lehet hozzá köze. Az alábbiakban most azt mutatjuk be, a horoszkóp szerint milyen filmeket kedvelnek a különböző csillagjegyek!
Filmes horoszkóp: hozzád melyik műfaj passzol?
Tűz jegyek (Kos, Oroszlán, Nyilas)
Kos – Imádják az energikus akciókat, a szuperhősös filmeket és az adrenalinnal teli thrillereket. Bármi, amiben gyors autók, epikus csaták vagy merész főszereplők vannak, tökéletesen illik hozzájuk.
Oroszlán – Ennek a jegynek a szülötteit vonzza a hollywoodi csillogás, a musicalek és a drámai kasszasikerek. Egy lenyűgöző látványvilággal és karizmatikus főszereplőkkel teli filmre mindig kaphatóak.
Nyilas – Kedvelik a fantasztikus történeteket és utazós dokumentumfilmeket. Bármi, ami egy másik világba repíti el az elmét, vagy felébreszti a kíváncsiságot, illik ennek a jegynek a szülötteihez.
Föld jegyek (Bika, Szűz, Bak)
Bika – A romantikus drámák, a vizuálisan lenyűgöző kosztümös filmek és a hangulatos, meghittséggel teli filmek vonzzák őket a leginkább. Bármi, ami lélegzetelállító operatőri munkával és erős érzelmi maggal rendelkezik, ideális a számukra.
Szűz – Imádják a pszichológiai thrillereket, a krimiket és az okos drámákat, amelyek lekötik az elméjüket. Egy jól kidolgozott forgatókönyv csípős párbeszédekkel elengedhetetlen számukra.
Bak – Vonzódnak az életrajzi filmekhez, a történelmi drámákhoz és a sikertörténetekhez. Azok a filmek, amelyek a kitartást, az ambíciót és a való élet kihívásait mutatják be, jól illenek ennek a jegynek a szülötteihez.
Levegő jegyek (Ikrek, Mérleg, Vízöntő)
Ikrek – Kedvelik a vígjátékokat, azon belül is a romantikus vígjátékokat és a gyors tempójú thrillereket. Bármi, amiben elmés párbeszédek és váratlan fordulatok vannak, esetleg több történetszál fut benne egyszerre, remek szórakozást nyújt az Ikreknek.
Mérleg – A romantikus, trendi drámák és az esztétikus filmek a legjobb választások számukra. Minden, ami szép, bájos és akad benne egy csipetnyi dráma, ideális a Mérlegeknek.
Vízöntő – Kedvenc filmjeik a sci-fi, a futurisztikus disztópiák és a szokatlan témájú független filmek. Ennek a jegynek a szülöttei imádják azokat az alkotásokat, amelyek megkérdőjelezik a normákat és egyedi perspektívákat kínálnak.
Víz jegyek (Rák, Skorpió, Halak)
Rák – A szívhez szóló drámák, a családi történetek és nosztalgikus filmek számukra megnyugtatóak. Ezenkívül minden olyan film passzol hozzájuk, ami szívhez szóló, vagy mély kapcsolatokat tár fel.
Skorpió – A pszichológiai thrillerek, a horrorfilmek és sötét krimik a legjobb választások a Skorpiók számára. Egy olyan alkotás, amely titkokat, hatalmi harcokat és intenzív érzelmeket mesél el, bármikor magával ragadja őket.
Halak – Kedvelt filmjeik a fantasyk, a mágikus realizmusok és az érzelmes drámák. Azok a filmek, amelyek menedéket jelentenek a számukra a mindennapok során, esetleg álomszerű témákat boncolgatnak, illenek a művészi természetükhöz.
Az asztrológia természetesen pusztán szórakoztató személyiségértelmezés, nem tudományos módszer, így az egyéni ízlést sem ez határozza meg!
Akadnak olyanok, akik könnyedén belebonyolódnak futó viszonyokba, másoknak viszont az érzelmi biztonság a legfontosabb. Az asztrológia szerint három csillagjegy különösen nehezen tudja elválasztani az intimitást a bizalomtól, így számukra csak ritkán jöhet szóba az egyéjszakás kaland. IDE KATTINTVA megtudhatod, kikről van szó!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.