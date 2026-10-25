Filmes horoszkóp: ilyen műfaj passzol hozzád a csillagjegyed szerint

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy mindenki szeret filmeket nézni, az viszont, hogy valaki mely műfajokat és témákat preferálja, egyénenként változik - vagy akár a csillagoknak is lehet hozzá köze. Az alábbiakban most azt mutatjuk be, a horoszkóp szerint milyen filmeket kedvelnek a különböző csillagjegyek!

Filmes horoszkóp: hozzád melyik műfaj passzol? / Fotó: magnific.com

Filmes horoszkóp: hozzád melyik műfaj passzol?

Tűz jegyek (Kos, Oroszlán, Nyilas)

Kos – Imádják az energikus akciókat, a szuperhősös filmeket és az adrenalinnal teli thrillereket. Bármi, amiben gyors autók, epikus csaták vagy merész főszereplők vannak, tökéletesen illik hozzájuk.

– Imádják az energikus akciókat, a szuperhősös filmeket és az adrenalinnal teli thrillereket. Bármi, amiben gyors autók, epikus csaták vagy merész főszereplők vannak, tökéletesen illik hozzájuk. Oroszlán – Ennek a jegynek a szülötteit vonzza a hollywoodi csillogás, a musicalek és a drámai kasszasikerek. Egy lenyűgöző látványvilággal és karizmatikus főszereplőkkel teli filmre mindig kaphatóak.

– Ennek a jegynek a szülötteit vonzza a hollywoodi csillogás, a musicalek és a drámai kasszasikerek. Egy lenyűgöző látványvilággal és karizmatikus főszereplőkkel teli filmre mindig kaphatóak. Nyilas – Kedvelik a fantasztikus történeteket és utazós dokumentumfilmeket. Bármi, ami egy másik világba repíti el az elmét, vagy felébreszti a kíváncsiságot, illik ennek a jegynek a szülötteihez.

Föld jegyek (Bika, Szűz, Bak)

Bika – A romantikus drámák, a vizuálisan lenyűgöző kosztümös filmek és a hangulatos, meghittséggel teli filmek vonzzák őket a leginkább. Bármi, ami lélegzetelállító operatőri munkával és erős érzelmi maggal rendelkezik, ideális a számukra.

– A romantikus drámák, a vizuálisan lenyűgöző kosztümös filmek és a hangulatos, meghittséggel teli filmek vonzzák őket a leginkább. Bármi, ami lélegzetelállító operatőri munkával és erős érzelmi maggal rendelkezik, ideális a számukra. Szűz – Imádják a pszichológiai thrillereket, a krimiket és az okos drámákat, amelyek lekötik az elméjüket. Egy jól kidolgozott forgatókönyv csípős párbeszédekkel elengedhetetlen számukra.

– Imádják a pszichológiai thrillereket, a krimiket és az okos drámákat, amelyek lekötik az elméjüket. Egy jól kidolgozott forgatókönyv csípős párbeszédekkel elengedhetetlen számukra. Bak – Vonzódnak az életrajzi filmekhez, a történelmi drámákhoz és a sikertörténetekhez. Azok a filmek, amelyek a kitartást, az ambíciót és a való élet kihívásait mutatják be, jól illenek ennek a jegynek a szülötteihez.

Levegő jegyek (Ikrek, Mérleg, Vízöntő)