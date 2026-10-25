Visszatérhet a kihalt állatok sorából a dodó madár? Hatalmas előrelépést tettek a tudósok

Jelentős lépést tettek előre a kihalt dodómadár visszahozatalára irányuló törekvések. Az amerikai Colossal Biosciences biotechnológiai cég kutatói mesterséges intelligenciát használtak fel arra, hogy azonosítsák a madár jellegzetes külsejéért felelős genetikai kapcsolók ezreit.

Mesterséges intelligencia segítségével támaszthatják fel a dodómadarat. Fotó: StockTrek Images via AFP

A tudósok elmondása szerint az MI-platformjuk több mint 2300 olyan szabályozó DNS-szakaszt mutatott ki, amelyek a dodó karakteres koponyájához és csőréhez kapcsolódnak. Ez a kutatók számára egy genetikai útmutatót biztosít ahhoz, hogy a kihalt madár leginkább felismerhető vonásait újra létrehozhassák annak legközelebbi élő rokonában, a sörényes galambban. A kiválasztott célpontok listája most már tesztelhető, és potenciálisan beépíthető élő madarakba.

Adatkezelési és biológiai kérdés a dodómadár feltámasztása

Ben Lamm, a Colossal vezérigazgatója és társalapítója elárulta, hogy "a kihalt fajok feltámasztása, azaz a de-extinkció éppannyira adatkezelési probléma, mint amennyire biológiai kérdés".

Mivel rendkívül kevés dodó-genom maradt fenn, nem támaszkodhatunk a sok élő fajnál elérhető, populációszintű összehasonlításokra. A platformunk egy másik utat kínál: megtanulja, hogyan alakítja a szabályozó DNS az élő madarakat, majd azonosítja azokat a genetikai kapcsolókat, amelyek hozzájárulhattak a dodó jellegzetes anatómiájához.

Elárulta, hogy ez több mint egy megoldás a dodó feltámasztására, ugyanis ez egy megismételhető megközelítést biztosít más kihalt fajok esetében is. A hagyományos génektől eltérően - amelyek az állat felépítéséhez szükséges utasításokat tartalmazzák - a szabályozó DNS inkább kapcsolók gyűjteményeként működik, szabályozva, hogy ezek az utasítások mikor és hol aktiválódnak a fejlődés során.

Mesterséges intelligencia segítségével támaszthatják fel az ősi madarat

Egy újonnan kifejlesztett, GenoMorph nevű MI-rendszer segítségével a tudósok élő madárfajok genetikai információit elemezték, és hasonlították össze a koponyájukról és csőrükről készült részletes méretekkel. A csapat felépített egy általuk "madár-szabályozási atlaszként" leírt adatbázist, amelyhez csirkékből, fürjekből, kacsákból és galambokból származó minták százait használták fel, lefedve az embrionális fejlődés több szakaszát is.