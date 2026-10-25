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Visszatérhet a kihalt állatok sorából a dodó madár? Hatalmas előrelépést tettek a tudósok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mesterséges intelligencia
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 25. 15:00
Dodókihalt faj
A kihalt dodómadár feltámasztása már régóta mozgatja a tudósok fantáziáját, sőt az amerikai Colossal Biosciences biotechnológiai cég hatalmas előrelépéseket tett ebben az irányban. A cég szakemberei most egy mesterséges intelligencia rendszert hoztak létre, aminek köszönhetően genetikai kapcsolók ezreit azonosították - ezek kulcsfontosságúak lehetnek a dodó genomjának sikeres újraírásában.

Jelentős lépést tettek előre a kihalt dodómadár visszahozatalára irányuló törekvések. Az amerikai Colossal Biosciences biotechnológiai cég kutatói mesterséges intelligenciát használtak fel arra, hogy azonosítsák a madár jellegzetes külsejéért felelős genetikai kapcsolók ezreit.

Mesterséges intelligencia segítségével támaszthatják fel a dodómadarat.
Mesterséges intelligencia segítségével támaszthatják fel a dodómadarat. Fotó: StockTrek Images via AFP

A tudósok elmondása szerint az MI-platformjuk több mint 2300 olyan szabályozó DNS-szakaszt mutatott ki, amelyek a dodó karakteres koponyájához és csőréhez kapcsolódnak. Ez a kutatók számára egy genetikai útmutatót biztosít ahhoz, hogy a kihalt madár leginkább felismerhető vonásait újra létrehozhassák annak legközelebbi élő rokonában, a sörényes galambban. A kiválasztott célpontok listája most már tesztelhető, és potenciálisan beépíthető élő madarakba.

Adatkezelési és biológiai kérdés a dodómadár feltámasztása

Ben Lamm, a Colossal vezérigazgatója és társalapítója elárulta, hogy "a kihalt fajok feltámasztása, azaz a de-extinkció éppannyira adatkezelési probléma, mint amennyire biológiai kérdés".

Mivel rendkívül kevés dodó-genom maradt fenn, nem támaszkodhatunk a sok élő fajnál elérhető, populációszintű összehasonlításokra. A platformunk egy másik utat kínál: megtanulja, hogyan alakítja a szabályozó DNS az élő madarakat, majd azonosítja azokat a genetikai kapcsolókat, amelyek hozzájárulhattak a dodó jellegzetes anatómiájához.

Elárulta, hogy ez több mint egy megoldás a dodó feltámasztására, ugyanis ez egy megismételhető megközelítést biztosít más kihalt fajok esetében is. A hagyományos génektől eltérően - amelyek az állat felépítéséhez szükséges utasításokat tartalmazzák - a szabályozó DNS inkább kapcsolók gyűjteményeként működik, szabályozva, hogy ezek az utasítások mikor és hol aktiválódnak a fejlődés során.

Mesterséges intelligencia segítségével támaszthatják fel az ősi madarat

Egy újonnan kifejlesztett, GenoMorph nevű MI-rendszer segítségével a tudósok élő madárfajok genetikai információit elemezték, és hasonlították össze a koponyájukról és csőrükről készült részletes méretekkel. A csapat felépített egy általuk "madár-szabályozási atlaszként" leírt adatbázist, amelyhez csirkékből, fürjekből, kacsákból és galambokból származó minták százait használták fel, lefedve az embrionális fejlődés több szakaszát is.

A kutatók ezután kombinálták ezeket az adatokat több mint 70 madárfaj szkennelési és genom-információival, majd az MI 653 olyan potenciális szabályozó elemet azonosított, amelyek a csőr méretéhez kapcsolódnak, és további 1698-at, amelyek a csőr vastagságával és szélességével állnak összefüggésben.

Azonban a szakértők hangsúlyozták, hogy az eredmények egyelőre nem bizonyítják, hogy ezek a genetikai kapcsolók közvetlenül okozták a kérdéses tulajdonságokat. Ugyanakkor kaptak egy szűkített listát a lehetséges célpontokról, amelyeket most már kísérleti úton lehet tesztelni, és potenciálisan szerkeszteni az élő madarakban - írta a Daily Mail.

 

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