Visszatérhet a kihalt állatok sorából a dodó madár? Hatalmas előrelépést tettek a tudósok

Jelentős lépést tettek előre a kihalt dodómadár visszahozatalára irányuló törekvések. Az amerikai Colossal Biosciences biotechnológiai cég kutatói mesterséges intelligenciát használtak fel arra, hogy azonosítsák a madár jellegzetes külsejéért felelős genetikai kapcsolók ezreit.
A tudósok elmondása szerint az MI-platformjuk több mint 2300 olyan szabályozó DNS-szakaszt mutatott ki, amelyek a dodó karakteres koponyájához és csőréhez kapcsolódnak. Ez a kutatók számára egy genetikai útmutatót biztosít ahhoz, hogy a kihalt madár leginkább felismerhető vonásait újra létrehozhassák annak legközelebbi élő rokonában, a sörényes galambban. A kiválasztott célpontok listája most már tesztelhető, és potenciálisan beépíthető élő madarakba.
Ben Lamm, a Colossal vezérigazgatója és társalapítója elárulta, hogy "a kihalt fajok feltámasztása, azaz a de-extinkció éppannyira adatkezelési probléma, mint amennyire biológiai kérdés".
Mivel rendkívül kevés dodó-genom maradt fenn, nem támaszkodhatunk a sok élő fajnál elérhető, populációszintű összehasonlításokra. A platformunk egy másik utat kínál: megtanulja, hogyan alakítja a szabályozó DNS az élő madarakat, majd azonosítja azokat a genetikai kapcsolókat, amelyek hozzájárulhattak a dodó jellegzetes anatómiájához.
Elárulta, hogy ez több mint egy megoldás a dodó feltámasztására, ugyanis ez egy megismételhető megközelítést biztosít más kihalt fajok esetében is. A hagyományos génektől eltérően - amelyek az állat felépítéséhez szükséges utasításokat tartalmazzák - a szabályozó DNS inkább kapcsolók gyűjteményeként működik, szabályozva, hogy ezek az utasítások mikor és hol aktiválódnak a fejlődés során.
Egy újonnan kifejlesztett, GenoMorph nevű MI-rendszer segítségével a tudósok élő madárfajok genetikai információit elemezték, és hasonlították össze a koponyájukról és csőrükről készült részletes méretekkel. A csapat felépített egy általuk "madár-szabályozási atlaszként" leírt adatbázist, amelyhez csirkékből, fürjekből, kacsákból és galambokból származó minták százait használták fel, lefedve az embrionális fejlődés több szakaszát is.
A kutatók ezután kombinálták ezeket az adatokat több mint 70 madárfaj szkennelési és genom-információival, majd az MI 653 olyan potenciális szabályozó elemet azonosított, amelyek a csőr méretéhez kapcsolódnak, és további 1698-at, amelyek a csőr vastagságával és szélességével állnak összefüggésben.
Azonban a szakértők hangsúlyozták, hogy az eredmények egyelőre nem bizonyítják, hogy ezek a genetikai kapcsolók közvetlenül okozták a kérdéses tulajdonságokat. Ugyanakkor kaptak egy szűkített listát a lehetséges célpontokról, amelyeket most már kísérleti úton lehet tesztelni, és potenciálisan szerkeszteni az élő madarakban - írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.