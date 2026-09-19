Fény derült egy újabb árulásra! Harry herceg is tudott Diana öccsének nagy titkáról

Újabb fejlemény Charles Spencer új könyve körül. Nem elég, hogy Diana hercegné testvére brutális vádakat fogalmazott meg a brit uralkodóval, Károly királlyal szemben. Többen is megerősítették, hogy Harry herceg állítólag már hónapokkal a kiadvány megjelenése előtt tudott a részletekről.
A brit királyi család tagjai még fel sem ocsúdtak Charles Spencer új könyvének brutális vádjai miatt, máris újabb árulás miatt kell tartaniuk. A Page Six több, meg nem nevezett forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Harry herceg már hónapokkal korábban tisztában volt azzal, milyen tartalmak kerülnek a Swan Song: Diana, My Sister című kötetbe. Az egyik bennfentes szerint a sussexi herceg és Diana hercegné öccse még júliusban beszéltek a könyvről, amikor a herceg hazalátogatott családjával Althorpba, édesanyja sírjához.
Charles Spencer új könyvének egyik legnagyobb port kavart részlete egy 1997-es telefonbeszélgetésről szól, miszerint Károly király azt mondta neki Diana halála után, hogy a hercegné emléke hamarosan feledésbe merül és elfelejtik majd őt. De nem ez volt az egyetlen rágalom. Spencer a testvére temetése körüli konfliktusról is beszámolt, amelyben azt állította, hiába próbálta megakadályozni, hogy unokaöccsei, az akkor még csak 15 éves Vilmos herceg és a 12 éves Harry herceg részt vegyenek édesanyjuk hosszú gyászmenetén, Károly király nem hallgatott rá. A két fiúnak végig kellett vonulniuk édesanyjuk koporsója mögött a temetési menetben.
A történet azért is különösen érzékeny Harry herceg számára, mert korábban már nyíltan beszélt arról, hogy ezek mély nyomot hagytak benne. Saját memoárjában, a Tartalék című könyvben is felidézte az eseményeket, és arról írt, milyen nehéz volt számára gyermekként részt venni Diana temetési menetében. Szerinte egyetlen gyermeket sem lett volna szabad ilyen helyzetbe hozni.
És bár a királyi udvar általában nem kommentálja az egyes könyvekben szereplő állításokat, Károly király most mégis kivételt tett. A brit uralkodó képviselője nyilatkozatot adott ki, amelyben határozottan tagadta az ellene felhozott vádakat:
Bár elvi okokból nem nyilatkozunk könyvekről, Őfelsége tisztában van azzal, hogy a testvéri gyász okozta fájdalom elhomályosíthatja az ésszerűséget, befolyásolhatja az ítélőképességet és olyan módon torzíthatja az emlékeket, amit mások nem vesznek észre, még sok évvel egy ilyen veszteség után sem.
Arra azonban nem tért ki, mi az álláspontja arról, hogy fia, Harry herceg már korábban is tudhatott Charles Spencer új könyvének brutális vádjairól.
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