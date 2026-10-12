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Harry herceg rendkívül kínos pillanatokat élt át: kifütyülték egy rögbi meccsen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kínos
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 12. 15:00
Károly királykifütyülMeghan MarklerögbiHarry herceg
Sussex hercege rendkívül kellemetlen szituációt élt át saját hazájában. Harry herceget hangosan kifütyülték egy angol rögbimeccsen tett látogatása során.
Fekete Ágnes
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Rendkívül kínos pillanatokat élt át Harry herceg egy angol rögbimeccsen. A nézők hangosan kifütyülték, miután az arca megjelent a stadion kivetítőjén. A sussexi herceg láthatóan a mérkőzésre koncentrált, a váratlan fogadtatás azonban egészen biztosan szíven ütötte őt. 

Harry herceget nem szívlelik az angolok.
Harry herceget kifütyülték a nézők egy rögbi meccsen tett látogatása során (Fotó: PA/Northfoto)
  • Harry herceg rögbi meccsen tett látogatása roppant kínosra sikeredett
  • Sussex hercegét kifütyülték a Leicester Tigers és a Gloucester Rugby csapatának mérkőzésén, miután a stadion kivetítőjén megjelenítették az arcát
  • Felesége, Meghan Markle nem volt vele. 

Harry herceg rendkívül kínos pillanatokat élt át: kifütyülték egy rögbi meccsen

Harry herceg nem éppen olyan fogadtatásban részesült, amilyenre egy nyilvános szereplés alkalmával számíthatott. Sussex hercege október 9-én, pénteken felesége, Meghan Markle nélkül kilátogatott a Leicester Tigers és a Gloucester Rugby csapatának mérkőzésére. Amikor azonban a kamerák kiszúrták a lelátón Andrea Pinchen, a Leicester vezérigazgatója mellett, és az arca megjelent a stadion hatalmas kivetítőjén, a nézők hangosan kifütyülték őt. Az AFP hírügynökség szerint a kellemetlen pillanat a közvetítés során is hallható volt és még a kommentátor is megjegyezte, hogy fütty hallatszik a lelátóról, mielőtt a kamerák visszatértek volna a pályán zajló eseményekhez.

Harry herceg szívéhez közel áll a rögbi.
Harry herceg fiatalon rögbizett (Fotó: Michael Dunlea/Barcroft Media/Northfoto)

Harry herceg rögbi iránti érdeklődése nem új keletű

Harry herceg nem most először mutatta meg, mennyire közel áll hozzá ez a sportág. Iskolás évei alatt maga is rögbizett, később pedig az Angol Rögbiszövetség, valamint Rugby Football League (RFL) védnökeként is tevékenykedett. Ezeket a hivatalos szerepeket 2020-ban veszítette el, nem sokkal azután, amikor Meghan Markle-lel együtt visszalépett a királyi család dolgozó tagjainak feladataitól. A sport iránti érdeklődése ugyanakkor megmaradt, és időről időre feltűnik különböző mérkőzéseken. 

Harry hercegnek hiányzott Anglia.
Harry herceg depressziós volt, miután elköltözött az Egyesült Királyságból (Fotó: PA/Northfoto)

Harry herceg hazaköltözése nem éppen zökkenőmentes

Harryék az elmúlt években az Egyesült Államokban éltek, miután 2020-ban visszaléptek a királyi család aktív tagjainak feladataitól. És bár a közelmúltban visszaköltöztek, Károly király egy levél formájában egyértelművé tette számukra, hogy ez nem változtat a helyzetükön: a sussexi hercegi pár továbbra sem dolgozó tagjai a királyi családnak, nem térnek vissza a korábbi hivatalos szerepükhöz, és nem képviselik a monarchiát hivatalos eseményeken. A mostani rögbimeccsen átélt kínos pillanatokból pedig nyilvánvalóan látszik, hogy a britek sem kérnek Harry herceg hazaköltözéséből. 

 

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