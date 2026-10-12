Harry herceg rendkívül kínos pillanatokat élt át: kifütyülték egy rögbi meccsen

Rendkívül kínos pillanatokat élt át Harry herceg egy angol rögbimeccsen. A nézők hangosan kifütyülték, miután az arca megjelent a stadion kivetítőjén. A sussexi herceg láthatóan a mérkőzésre koncentrált, a váratlan fogadtatás azonban egészen biztosan szíven ütötte őt.
Harry herceg nem éppen olyan fogadtatásban részesült, amilyenre egy nyilvános szereplés alkalmával számíthatott. Sussex hercege október 9-én, pénteken felesége, Meghan Markle nélkül kilátogatott a Leicester Tigers és a Gloucester Rugby csapatának mérkőzésére. Amikor azonban a kamerák kiszúrták a lelátón Andrea Pinchen, a Leicester vezérigazgatója mellett, és az arca megjelent a stadion hatalmas kivetítőjén, a nézők hangosan kifütyülték őt. Az AFP hírügynökség szerint a kellemetlen pillanat a közvetítés során is hallható volt és még a kommentátor is megjegyezte, hogy fütty hallatszik a lelátóról, mielőtt a kamerák visszatértek volna a pályán zajló eseményekhez.
Harry herceg nem most először mutatta meg, mennyire közel áll hozzá ez a sportág. Iskolás évei alatt maga is rögbizett, később pedig az Angol Rögbiszövetség, valamint Rugby Football League (RFL) védnökeként is tevékenykedett. Ezeket a hivatalos szerepeket 2020-ban veszítette el, nem sokkal azután, amikor Meghan Markle-lel együtt visszalépett a királyi család dolgozó tagjainak feladataitól. A sport iránti érdeklődése ugyanakkor megmaradt, és időről időre feltűnik különböző mérkőzéseken.
Harryék az elmúlt években az Egyesült Államokban éltek, miután 2020-ban visszaléptek a királyi család aktív tagjainak feladataitól. És bár a közelmúltban visszaköltöztek, Károly király egy levél formájában egyértelművé tette számukra, hogy ez nem változtat a helyzetükön: a sussexi hercegi pár továbbra sem dolgozó tagjai a királyi családnak, nem térnek vissza a korábbi hivatalos szerepükhöz, és nem képviselik a monarchiát hivatalos eseményeken. A mostani rögbimeccsen átélt kínos pillanatokból pedig nyilvánvalóan látszik, hogy a britek sem kérnek Harry herceg hazaköltözéséből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.