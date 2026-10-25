"Láttam, ahogy lepereg előttem az életem" - hatalmas fa temette maga alá a négygyermekes Jenna járművét

Csodával határos módon sikerült elkerülnie a halált egy nőnek, miután egy hatalmas fa kidőlt és összetörte a kisbuszát a kaliforniai Santa Claritában. A négygyermekes anya, Jenna Krell a fiaiért ment október 16-án, amikor a hatalmas fa gyökerestől kicsavarodott és maga alá temette a járművét: a baleset során a szélvédő szilánkosra tört, a nőt pedig sérülésekkel szállították kórházba.

Brutális balesetet élt túl az anya / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Brutális balesetet élt túl az anya

Biztos voltam benne, hogy nem fogom túlélni. Láttam, ahogy lepereg előttem az életem

- idézte fel a történteket Jenna.

Fájdalmaim vannak. Az egész hátam lüktet. Nem tudok kényelmesen elhelyezkedni, és állandóan azon jár az eszem, ami az elmúlt napokban történt

- tette hozzá anya, aki mindezek dacára hálás, amiért nem szenvedett súlyosabb sérüléseket, és hogy a gyerekei nem voltak vele a kisbuszban a baleset idején.

“I saw my life flash before me.” A mother of four says she thought her life was about to end when a massive tree uprooted and toppled onto her moving minivan amid powerful Santa Ana winds. https://t.co/fBbX0S0T5X https://t.co/ht9Ma9HvPA — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 19, 2026

A közösségi médiában Jenna később azt írta, továbbra is sokkos állapotban van a történtek miatt, mialatt döbbenetes fotókat tett közzé a baleset helyszínéről.

Szavakkal ki sem tudom fejezni, mennyire szerencsésnek és hálásnak érzem magam azért, hogy élek. Néhány nappal ezelőtt egy hatalmas fa dőlt az autómra, miközben a McBean Parkway-n vezettem a Target bevásárlóközpont előtt. Még mindig kiráz a hideg ezektől a képektől. Végtelenül hálás vagyok, amiért a gyerekeim nem voltak velem

- írta a nő, majd köszönetét fejezte ki azoknak a szemtanúknak, akik kiemelték őt a járműből, valamint a helyszínre kiérkező mentősöknek.

Azóta egy kicsit szorosabban öleltem magamhoz a gyerekeimet, valamint a férjemet, Brettet, és hihetetlenül áldottnak éreztem magam, hogy továbbra is itt lehetek. Valaki határozottan vigyázott rám azon a napon

- tette hozzá az édesanya, a People beszámolója szerint.

ALERT: Woman has her car crushed by a massive tree as she was driving down the road. The woman was driving down Magic Mountain Parkway in Santa Clarita when an almost 50-foot tree toppled over due to extreme winds. The tree smashed her car and made the "concrete rumble." Christian, a witness, and his father stood there discussing how people should stay safe, and he hoped a tree wouldn't fall right before it did. "Thankfully she wasn't on the right lane, because if she was on the right lane, she would have been toast." Crews had to chainsaw the tree apart to get the car out from under it and clear the street. Gusts from the Santa Ana winds have reached 50 to 70 miles per hour, and warnings have been issued for everyone to stay safe in these conditions. — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 16, 2026