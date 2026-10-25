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"Láttam, ahogy lepereg előttem az életem" - hatalmas fa temette maga alá a négygyermekes Jenna járművét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors anya
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 25. 11:00
túlélésbalesetcsoda
Potenciálisan halálos kimenetelű balesetet sikerült megúsznia egy nőnek a kaliforniai Santa Claritában. A négygyermekes anya, Jenna Krell a fiaiért ment a kisbuszával október 16-án, amikor az erős szél miatt kidőlt egy fa és maga alá temette a járművét. Jenna elmondása szerint továbbra is fájdalmai vannak, ugyanakkor hálás, amiért nem történt nagyobb baj, és hogy a gyermekei nem voltak vele a baleset idején.
H. A.
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Csodával határos módon sikerült elkerülnie a halált egy nőnek, miután egy hatalmas fa kidőlt és összetörte a kisbuszát a kaliforniai Santa Claritában. A négygyermekes anya, Jenna Krell a fiaiért ment október 16-án, amikor a hatalmas fa gyökerestől kicsavarodott és maga alá temette a járművét: a baleset során a szélvédő szilánkosra tört, a nőt pedig sérülésekkel szállították kórházba.

gázolás, baleset, szélvédő
Brutális balesetet élt túl az anya / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Brutális balesetet élt túl az anya

Biztos voltam benne, hogy nem fogom túlélni. Láttam, ahogy lepereg előttem az életem

- idézte fel a történteket Jenna.

Fájdalmaim vannak. Az egész hátam lüktet. Nem tudok kényelmesen elhelyezkedni, és állandóan azon jár az eszem, ami az elmúlt napokban történt

- tette hozzá anya, aki mindezek dacára hálás, amiért nem szenvedett súlyosabb sérüléseket, és hogy a gyerekei nem voltak vele a kisbuszban a baleset idején.

A közösségi médiában Jenna később azt írta, továbbra is sokkos állapotban van a történtek miatt, mialatt döbbenetes fotókat tett közzé a baleset helyszínéről.

Szavakkal ki sem tudom fejezni, mennyire szerencsésnek és hálásnak érzem magam azért, hogy élek. Néhány nappal ezelőtt egy hatalmas fa dőlt az autómra, miközben a McBean Parkway-n vezettem a Target bevásárlóközpont előtt. Még mindig kiráz a hideg ezektől a képektől. Végtelenül hálás vagyok, amiért a gyerekeim nem voltak velem

- írta a nő, majd köszönetét fejezte ki azoknak a szemtanúknak, akik kiemelték őt a járműből, valamint a helyszínre kiérkező mentősöknek. 

Azóta egy kicsit szorosabban öleltem magamhoz a gyerekeimet, valamint a férjemet, Brettet, és hihetetlenül áldottnak éreztem magam, hogy továbbra is itt lehetek. Valaki határozottan vigyázott rám azon a napon

- tette hozzá az édesanya, a People beszámolója szerint.

 

Nem zárult ilyen szerencsésen az a baleset, amely egy georgiai szupermarket parkolójában történt: ekkor egy autós a járdaszegélyre hajtott, és elütött egy kisfiút, valamint az őt karjában tartó édesapját. A 22 hónapos Knox Skelton életét már nem tudták megmenteni, míg apja, egy szolgálaton kívüli tűzoltó könnyebb sérülésekkel megúszta a gázolást.

 

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