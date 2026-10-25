"Láttam, ahogy lepereg előttem az életem" - hatalmas fa temette maga alá a négygyermekes Jenna járművét

Csodával határos módon sikerült elkerülnie a halált egy nőnek, miután egy hatalmas fa kidőlt és összetörte a kisbuszát a kaliforniai Santa Claritában. A négygyermekes anya, Jenna Krell a fiaiért ment október 16-án, amikor a hatalmas fa gyökerestől kicsavarodott és maga alá temette a járművét: a baleset során a szélvédő szilánkosra tört, a nőt pedig sérülésekkel szállították kórházba.
Biztos voltam benne, hogy nem fogom túlélni. Láttam, ahogy lepereg előttem az életem
- idézte fel a történteket Jenna.
Fájdalmaim vannak. Az egész hátam lüktet. Nem tudok kényelmesen elhelyezkedni, és állandóan azon jár az eszem, ami az elmúlt napokban történt
- tette hozzá anya, aki mindezek dacára hálás, amiért nem szenvedett súlyosabb sérüléseket, és hogy a gyerekei nem voltak vele a kisbuszban a baleset idején.
A közösségi médiában Jenna később azt írta, továbbra is sokkos állapotban van a történtek miatt, mialatt döbbenetes fotókat tett közzé a baleset helyszínéről.
Szavakkal ki sem tudom fejezni, mennyire szerencsésnek és hálásnak érzem magam azért, hogy élek. Néhány nappal ezelőtt egy hatalmas fa dőlt az autómra, miközben a McBean Parkway-n vezettem a Target bevásárlóközpont előtt. Még mindig kiráz a hideg ezektől a képektől. Végtelenül hálás vagyok, amiért a gyerekeim nem voltak velem
- írta a nő, majd köszönetét fejezte ki azoknak a szemtanúknak, akik kiemelték őt a járműből, valamint a helyszínre kiérkező mentősöknek.
Azóta egy kicsit szorosabban öleltem magamhoz a gyerekeimet, valamint a férjemet, Brettet, és hihetetlenül áldottnak éreztem magam, hogy továbbra is itt lehetek. Valaki határozottan vigyázott rám azon a napon
- tette hozzá az édesanya, a People beszámolója szerint.
Nem zárult ilyen szerencsésen az a baleset, amely egy georgiai szupermarket parkolójában történt: ekkor egy autós a járdaszegélyre hajtott, és elütött egy kisfiút, valamint az őt karjában tartó édesapját. A 22 hónapos Knox Skelton életét már nem tudták megmenteni, míg apja, egy szolgálaton kívüli tűzoltó könnyebb sérülésekkel megúszta a gázolást.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.