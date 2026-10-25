Herceg Erika: „Ha sérelem éri a családomat, akkor kutya világ van!"

Herceg Erika nem habozik, ha dönteni kell, bátran kimondja akár a kőkemény véleményét is.
A hétköznapokban én mindig is egy érzelmes ember voltam. Nagyon szeretek élni, és ezt a pozitív energiát többnyire próbálom átadni a körülöttem lévő embereknek, ám egy tehetségkutató forgatása olyan, akár egy felgyorsult világ, amely teljesen eltér a való élettől. Nehéz volt megszokni ezt a tempót, és mindenkire figyelni, miközben a fő feladatot is teljesítenem kell: megtalálni a rengeteg jelentkező közül a legjobbakat. Nehéz döntéseket kell hoznom, és fokozatosan elküldenem a versenyzőket, ami engem is gyakran megvisel. Ám ez a feladatom, azért ülök ott, hogy döntsek! Van, amikor szigorúbb vagyok, de az is én vagyok, és ezt vállalom is
– fogalmazott a hot!-nak a Megasztár zsűritagja.
Bár a képernyőn a Megasztár TV2 műsorában hétről hétre jól láthatóak a feszült csaták, különösen Bogival, ám az énekesnő képes belátni, ha tévedett.
„A konfliktushelyzetekből levont legnagyobb tanulság az, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, és az egymás megértésére való törekvés a jó kommunikáció alapköve. Ha ezekben a szituációkban felismerem, hogy nincs igazam, gondolkodás nélkül tudok bocsánatot kérni. Persze, vannak olyan helyzetek a műsorban, amiket ott, élesben, egyszerűen nem tudtam másképp kezelni, ám ezt már úgysem lehet megváltoztatni. Éppen ezért a legfontosabb az, hogy ne haragudjak önmagamra vagy másokra, hanem hálát adjak a tapasztalatokért, és emelt fővel menjek tovább” – vallotta be Herceg Erika Megasztár ítészként.
Az adásokat visszanézve sokan gondolhatnák, hogy az énekesnőt megviseli, amikor a stúdióbeli viták után mások negatív véleményt formálnak róla a kommentmezőkben. Őt azonban cseppet sem érdekli a kívülállók kritikája.
„Nem érdekel senkinek a véleménye a szeretteimén kívül! Ami személy szerint engem ér, az sem hagy teljesen hidegen, de próbálom gyorsan elengedni. Viszont semmi nem tud annyira kihozni a sodromból, mint ha sérelem éri a családomat és a szeretteimet – akkor kutya világ van!”
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